⚖️ Что такое индекс MOEX 10 и стратегия равных весов

Выходит, что в отличие от IMOEX, тут доли равновзвешенные, ну и бумаг меньше примерно в 5 раз. Время от времени состав индекса меняется. Например, пять лет назад в него входили Норникель, Алроса, МосБиржа и префы Сбербанка, а сейчас нет.
Выходит, что по сравнению с IMOEX, MOEX 10 может меняться намного значительнее, поскольку и бумаг меньше, и веса равные. 40% бумаг за 5 лет заместились другими.
Актуальный состав MOEX 10 всегда можно найти на сайте Мосбиржи:
Газпром, Норникель, Лукойл, Мечел, Новатэк, Роснефть, Сбер, Т-Банк, ВТБ и Яндекс.
Стратегия равных весов
Существует даже такая простая стратегия. Если коротко, то стратегия равных весов — это долгосрочный метод инвестирования, когда вы не тратите время на выбор акций, а просто берёте поровну всё самое ликвидное, что есть на рынке. Можно брать 10 бумаг, можно больше. Если 10, то это как раз состав MOEX 10.
Ребалансировка индекса
Повторюсь, MOEX 10 — это десятка наиболее ликвидных бумаг именно на данный момент. Все акции в нём распределены примерно поровну, состав корректируется раз в квартал. Снижаются доли обогнавших индекс, поднимаются доли отставших. Сейчас, например, сильнее всего отстала Роснефть, вес 8%. В моём портфеле, кстати, тоже. А Новатэк оторвался вверх сильнее всех, даже Газпрома.
MOEX 10 лучше, чем IMOEX?
Когда-то да, а когда-то нет. И дело в том числе в наличии в составе ВТБ и Газпрома. Но не только. На самом деле, в десятке есть несколько стабильно крутых акций (Сбер, Лукойл, Яндекс и Роснефть), а есть все остальные, которые могут показывать себя намного волатильнее индекса.
Ориентироваться на состав MOEX 10 можно, но тут много спорных имён: ВТБ, Газпром, Мечел, ГМК, да и Новатэк, возможно, тоже.
Лично я бы не стал равновзвешенно покупать всю десятку. Но вот 6 акций из 10 в моём портфеле всё же есть. Это Сбер, Лукойл, Роснефть, Новатэк, Т и Яндекс. Газпрома, Мечела, ГМК и уж тем более ВТБ у меня нет. А у вас какое пересечение с MOEX 10?
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