⚖️ Что такое индекс MOEX 10 и стратегия равных весов

Выходит, что в отличие от IMOEX, тут доли равновзвешенные, ну и бумаг меньше примерно в 5 раз. Время от времени состав индекса меняется. Например, пять лет назад в него входили Норникель, Алроса, МосБиржа и префы Сбербанка, а сейчас нет.

Выходит, что по сравнению с IMOEX, MOEX 10 может меняться намного значительнее, поскольку и бумаг меньше, и веса равные. 40% бумаг за 5 лет заместились другими.

Актуальный состав MOEX 10 всегда можно найти на сайте Мосбиржи: