Выгоднее вкладов. 15 облигаций с доходностью до 30% от эмитентов с высоким рейтингом

Параметры: корпоративные облигации с фиксированным купоном, без оферты, с амортизацией или без. Срок большинства до трёх лет, только Евротранс длиннее.
Эталон Финанс, БO-ПO3, A-
ISIN: RU000A103QH9
Доходность: 26,14%
Купон: 9,10%
Дата погашения: 15.09.2026
Купонов в год: 4
Самолёт, БО-П12, A+
ISIN: RU000A104YT6
Доходность: 30,09%
Купон: 13,25%
Дата погашения: 11.07.2025
Купонов в год: 4
Интерлизинг, 001Р-07, A
ISIN: RU000A1077X0
Доходность: 29,23%
Купон: 16,00%
Дата погашения: 31.10.2026
Купонов в год: 12
МВ Финанс, 001Р-03, A
ISIN: RU000A104ZK2
Доходность: 30,2%
Купон: 12,35%
Дата погашения: 22.07.2025
Купонов в год: 4
Каршеринг Руссия, 001Р-03, A+
ISIN: RU000A106UW3
Доходность: 24,67%
Купон: 13,70%
Дата погашения: 18.08.2027
Купонов в год: 12
ЕвроТранс, 002Р-02, A-
ISIN: RU000A108D81
Доходность: 24,67%
Купон: 17,00%
Дата погашения: 27.03.2031
Купонов в год: 12
Уральская Сталь, БО-001Р-02, A+
ISIN: RU000A1066A1
Доходность: 26,13%
Купон: 10,60%
Дата погашения: 24.04.2026
Купонов в год: 4
Селигдар, 001Р-01, A+
ISIN: RU000A105CS1
Доходность: 24,33%
Купон: 10,80%
Дата погашения: 29.10.2025
Купонов в год: 2
Джи-групп, 002Р-03, A-
ISIN: RU000A106Z38
Доходность: 27,86%
Купон: 15,40%
Дата погашения: 29.09.2026
Купонов в год: 4
ГК Пионер, 001P-06, A-
ISIN: RU000A104735
Доходность: 27,64%
Купон: 11,75%
Дата погашения: 04.12.2025
Купонов в год: 4
Сэтл Групп, 002Р-02, A
ISIN: RU000A105X64
Доходность: 26,24%
Купон: 12,20%
Дата погашения: 05.03.2026
Купонов в год: 4
Новосибирскавтодор, БО-01, A-
ISIN: RU000A108UJ6
Доходность: 26,33%
Купон: 19,00%
Дата погашения: 27.06.2026
Купонов в год: 4
ЭнергоТехСервис, 001P-05, A-
ISIN: RU000A107D74
Доходность: 27,2%
Купон: 16,25%
Дата погашения: 02.12.2025
Купонов в год: 12
Группа ЛСР, 001P-07, A
ISIN: RU000A103PX8
Доходность: 26,58%
Купон: 8,65%
Дата погашения: 11.09.2026
Купонов в год: 4
Практика ЛК, 001P-02, A
ISIN: RU000A1074N8
Доходность: 28,36%
Купон: 15,70%
Дата погашения: 14.11.2026
Купонов в год: 12
Вот такие выпуски дают высокую доходность, но даже высокий рейтинг эмитентов не гарантирует отсутствие рисков. Нужно помнить про диверсификацию. Лично у меня почти все эти эмитенты присутствуют, на небольшие доли.
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