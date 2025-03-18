Выгоднее вкладов. 15 облигаций с доходностью до 30% от эмитентов с высоким рейтингом

ISIN: RU000A1074N8

Доходность: 28,36%

Купон: 15,70%

Дата погашения: 14.11.2026

Купонов в год: 12

Вот такие выпуски дают высокую доходность, но даже высокий рейтинг эмитентов не гарантирует отсутствие рисков. Нужно помнить про диверсификацию. Лично у меня почти все эти эмитенты присутствуют, на небольшие доли.

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