ЦОК МК 20.03 (1) Мобильный
igotosochi
Инвестиции

Выгоднее вкладов. 15 облигаций с доходностью до 30% от эмитентов с высоким рейтингом

Что нам снег, что нам зной, когда есть облигации с доходностью до 30%. Смотрим, какие фиксы эмитентов с рейтингом от A- и выше дают богатеть максимально лучше вкладов.

Параметры: корпоративные облигации с фиксированным купоном, без оферты, с амортизацией или без. Срок большинства до трёх лет, только Евротранс длиннее.

Эталон Финанс, БO-ПO3, A-

  • ISIN: RU000A103QH9

  • Доходность: 26,14%

  • Купон: 9,10%

  • Дата погашения: 15.09.2026

  • Купонов в год: 4

Самолёт, БО-П12, A+

  • ISIN: RU000A104YT6

  • Доходность: 30,09%

  • Купон: 13,25%

  • Дата погашения: 11.07.2025

  • Купонов в год: 4

Интерлизинг, 001Р-07, A

  • ISIN: RU000A1077X0

  • Доходность: 29,23%

  • Купон: 16,00%

  • Дата погашения: 31.10.2026

  • Купонов в год: 12

МВ Финанс, 001Р-03, A

  • ISIN: RU000A104ZK2

  • Доходность: 30,2%

  • Купон: 12,35%

  • Дата погашения: 22.07.2025

  • Купонов в год: 4

Каршеринг Руссия, 001Р-03, A+

  • ISIN: RU000A106UW3

  • Доходность: 24,67%

  • Купон: 13,70%

  • Дата погашения: 18.08.2027

  • Купонов в год: 12

ЕвроТранс, 002Р-02, A-

  • ISIN: RU000A108D81

  • Доходность: 24,67%

  • Купон: 17,00%

  • Дата погашения: 27.03.2031

  • Купонов в год: 12

Уральская Сталь, БО-001Р-02, A+

  • ISIN: RU000A1066A1

  • Доходность: 26,13%

  • Купон: 10,60%

  • Дата погашения: 24.04.2026

  • Купонов в год: 4

Селигдар, 001Р-01, A+

  • ISIN: RU000A105CS1

  • Доходность: 24,33%

  • Купон: 10,80%

  • Дата погашения: 29.10.2025

  • Купонов в год: 2

Джи-групп, 002Р-03, A-

  • ISIN: RU000A106Z38

  • Доходность: 27,86%

  • Купон: 15,40%

  • Дата погашения: 29.09.2026

  • Купонов в год: 4

ГК Пионер, 001P-06, A-

  • ISIN: RU000A104735

  • Доходность: 27,64%

  • Купон: 11,75%

  • Дата погашения: 04.12.2025

  • Купонов в год: 4

Сэтл Групп, 002Р-02, A

  • ISIN: RU000A105X64

  • Доходность: 26,24%

  • Купон: 12,20%

  • Дата погашения: 05.03.2026

  • Купонов в год: 4

Новосибирскавтодор, БО-01, A-

  • ISIN: RU000A108UJ6

  • Доходность: 26,33%

  • Купон: 19,00%

  • Дата погашения: 27.06.2026

  • Купонов в год: 4

ЭнергоТехСервис, 001P-05, A-

  • ISIN: RU000A107D74

  • Доходность: 27,2%

  • Купон: 16,25%

  • Дата погашения: 02.12.2025

  • Купонов в год: 12

Группа ЛСР, 001P-07, A

  • ISIN: RU000A103PX8

  • Доходность: 26,58%

  • Купон: 8,65%

  • Дата погашения: 11.09.2026

  • Купонов в год: 4

Практика ЛК, 001P-02, A

  • ISIN: RU000A1074N8

  • Доходность: 28,36%

  • Купон: 15,70%

  • Дата погашения: 14.11.2026

  • Купонов в год: 12

Вот такие выпуски дают высокую доходность, но даже высокий рейтинг эмитентов не гарантирует отсутствие рисков. Нужно помнить про диверсификацию. Лично у меня почти все эти эмитенты присутствуют, на небольшие доли.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.

Информации об авторе

igotosochi

igotosochi

маркетолог

83 подписчика 789 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию