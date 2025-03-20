Самый высокодоходный биржевой фонд акций РФ за 2024 год

1) Да, фонд Альфа-Капитал «Управляемые российские акции», широко известный в узких кругах под тикером AKME, стал лучшим биржевым фондом на российские акции, опередив индексные фонды примерно на 13%. Сразу же оговорюсь, что это только среди биржевых фондов, без внебиржевых. Фонд активно управляется. 2) Второе место тоже у Альфа-Капитал — AKQU «Квант» с 9,10%. Этот фонд акций управляется с помощью ИИ под присмотром кожаных мешков. 3) Третье место у ВИМ (ВТБ) — EQMX «Индекс Мосбиржи» с -2,38%. Фонд повторяет состав индекса Мосбиржи, дивиденды реинвестируются. Кстати, ни для кого не секрет, что в 2024 году самыми лучшими фондами стали не фонды акций и не фонды облигаций, а фонды золота. Они дали +43%.

Что под капотом у фонда Альфа-Капитала?

Как пишет Альфа, портфель формируется преимущественно (!) из акций российских компаний, которые отбираются по принципу фундаментальной привлекательности, с учетом оценки потенциальной доходности инвестиций и риска. Преимущественно — допустимая оговорка, но сейчас там 100% акций. Преимуществом для инвестора, опять же, по словам УК, является возможность вложить средства в диверсифицированный портфель российских акций, имеющих высокий потенциал роста. В принципе, все мы ради этого и инвестируем — ради роста. Топ-10 акций в фонде на данный момент: Т-Банк — 9,57 %

Озон — 9,53%

Икс 5 — 9,42%

Яндекс — 9,41%

Газпром — 9,22%

Сбер — 8,33%

Хэдхантер — 7,52%

Аэрофлот — 7,08%

Лукойл — 5,46%

МТС — 4,06% Некоторые из этих акций есть у меня в портфеле. Нет Озона, Газпрома, Хэдхантера и Аэрофлота. Отличие от топа индекса Мосбиржи огромное. Но чтобы обгонять индекс, так и должно быть. Управлять фондом активно и иметь состав как в IMOEX — это было бы странно.

Высокая комиссия

Комиссия фонда: 2,33% в год, в том числе УК берёт себе 2%, на спецдеп и иные расходы ещё 0,33%. Год назад суммарная комиссия была 1,75%. Молодцы, растут. Хотя не столь важно, какая комиссия, если фонд регулярно и заметно обходит индексные фонды. Фонду более 4 лет, он существует с декабря 2020 года. Но результат в прошлом не гарантирует результат в будущем. Не стоит экстраполировать имеющиеся результаты, как и не стоит ими пренебрегать.

Надо брать?