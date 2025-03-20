Самый высокодоходный биржевой фонд акций РФ за 2024 год

1) Да, фонд Альфа-Капитал «Управляемые российские акции», широко известный в узких кругах под тикером AKME, стал лучшим биржевым фондом на российские акции, опередив индексные фонды примерно на 13%. Сразу же оговорюсь, что это только среди биржевых фондов, без внебиржевых. Фонд активно управляется.
2) Второе место тоже у Альфа-Капитал — AKQU «Квант» с 9,10%. Этот фонд акций управляется с помощью ИИ под присмотром кожаных мешков.
3) Третье место у ВИМ (ВТБ) — EQMX «Индекс Мосбиржи» с -2,38%. Фонд повторяет состав индекса Мосбиржи, дивиденды реинвестируются.
Кстати, ни для кого не секрет, что в 2024 году самыми лучшими фондами стали не фонды акций и не фонды облигаций, а фонды золота. Они дали +43%.
Что под капотом у фонда Альфа-Капитала?
Как пишет Альфа, портфель формируется преимущественно (!) из акций российских компаний, которые отбираются по принципу фундаментальной привлекательности, с учетом оценки потенциальной доходности инвестиций и риска. Преимущественно — допустимая оговорка, но сейчас там 100% акций.
Преимуществом для инвестора, опять же, по словам УК, является возможность вложить средства в диверсифицированный портфель российских акций, имеющих высокий потенциал роста. В принципе, все мы ради этого и инвестируем — ради роста.
Топ-10 акций в фонде на данный момент:
Т-Банк — 9,57 %
Озон — 9,53%
Икс 5 — 9,42%
Яндекс — 9,41%
Газпром — 9,22%
Сбер — 8,33%
Хэдхантер — 7,52%
Аэрофлот — 7,08%
Лукойл — 5,46%
МТС — 4,06%
Некоторые из этих акций есть у меня в портфеле. Нет Озона, Газпрома, Хэдхантера и Аэрофлота. Отличие от топа индекса Мосбиржи огромное. Но чтобы обгонять индекс, так и должно быть. Управлять фондом активно и иметь состав как в IMOEX — это было бы странно.
Высокая комиссия
Комиссия фонда: 2,33% в год, в том числе УК берёт себе 2%, на спецдеп и иные расходы ещё 0,33%. Год назад суммарная комиссия была 1,75%. Молодцы, растут. Хотя не столь важно, какая комиссия, если фонд регулярно и заметно обходит индексные фонды. Фонду более 4 лет, он существует с декабря 2020 года. Но результат в прошлом не гарантирует результат в будущем. Не стоит экстраполировать имеющиеся результаты, как и не стоит ими пренебрегать.
Надо брать?
Каждый сам решает, как рисковать своими деньгами, поэтому решение остаётся индивидуальным. Лично у меня в портфеле есть этот фонд, но немного, в основном у меня дивидендные акции и облигации. Фонд мне нравится именно тем, что в нём активное управление. Не меньше нравится и то, что он обходит индексные фонды акций.
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