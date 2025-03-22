Как я получил с дивидендных акций, облигаций, фондов и депозита 56 410 рублей и не жалею об этом. Пассивный доход за январь

Поскольку капитал уже существенный, вижу смысл считать, какой пассивный доход приносит портфель. Я решил ежемесячно подсчитывать, какая зарплата капает с акций, облигаций и депозита.

Начну с января, потом будет февраль, ну а с марта и далее буду считать уже своевременно каждый месяц. Доход скромный, но я не жалею о том, что ввязался в инвестиции, тем более видно, что доход увеличивается.

Пассивный доход за весь 2024 год составил 422 725 рублей, или в среднем 35 227 рублей в месяц. В 2025 хочется получить больше. Так и должно быть, ведь я активно пополняю портфель, а все доходы реинвестирую. Сейчас примерно 37% портфеля в акциях, 35% в облигациях, 3% в биржевых фондах, 5% в ЗПИФах недвижимости и 20% на депозите. А теперь — за месяц.

Кто-то мечтает получать пассивный доход, чтобы никогда больше не работать, а заниматься спортом, путешествовать или валяться на диване. Имеют право. Кто-то не рассчитывает на пенсию от государства, а кто-то сбежал из дурки и планирует с купонов и дивидендов оплачивать в будущем ипотеченьку (это я про себя). Тружусь, заношу заработанную на незаводе копеечку на счёт, и она там работает. Вот и пусть хорошо работает.

Капитал января

Портфель на 1 января: 5 676 216 ₽

Портфель на 1 февраля: 5 947 388 ₽

В январе я пополнил портфель на 200 000 ₽

Я начал год с выполнения плана — ежемесячного пополнения на 200 000, чтобы за год вышло 2,4 млн. Покупал акции и облигации, весь пассивный доход реинвестировал.

Пассивный доход января

Дивиденды по акциям: 12 760 ₽

Выплаты по фондам: 7 441 ₽

Купоны по облигациям: 26 245 ₽

Проценты по депозиту: 9 964 ₽

Всего: 56 410 ₽

Биржевые выплаты:

Больше всего дивидендов в январе пришло от Роснефти, в портфеле акций она занимает одну из самых больших долей, дивидендами пришло более 10 000. ЗПИФы выплатили приличную сумму, так как РД и АрБиз7 платят за квартал. Облигаций у меня много, регулярно приходит много мелких купонов.

Вот такие столбики по пассивному доходу с акций, фондов и облигаций (без депозита):

Видно, что есть рост год к году, подтверждаю — так оно и работает, если постоянно увеличивать капитал.

Динамика

январь 2024: 30 425 ₽

по сравнению с январём 2024 (год к году): +25 985 ₽ (+85,4%)

декабрь 2024: 71 704 ₽

по сравнению с декабрём 2024 (месяц к месяцу): -15 294 ₽ (-27,1%)

Неплохой рост год к году, на 85%. Если смотреть месяц к месяцу, то декабрь 2024 был рекордным по выплатам, так что по сравнению с ним снижение ожидаемое. В декабре ведь платили ОФЗ 26243 и Лукойл. В следующем выпуске февраль.

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