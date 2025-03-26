Пассивный доход за февраль — всего 29 806 рублей. Худший месяц за весь год

Пассивный доход за весь 2024 год составил 422 725 рублей, или в среднем 35 227 рублей в месяц. В 2025 хочется получить больше. Так и должно быть, ведь я активно пополняю портфель, а все доходы реинвестирую. Сейчас примерно 37% портфеля в акциях, 35% в облигациях, 3% в биржевых фондах, 5% в ЗПИФах недвижимости и 20% на депозите.
Предположим, я хочу, чтобы пассивный доход был 300 000 в месяц. Ну, то есть, у меня нет именно такой цели, но допустим, что есть. При текущем темпе пополнений (200 000 в месяц) и реинвестировании это возможно лет через пять–шесть. Просто для понимания, что процесс длительный, а инфляция ещё и высушит размер дохода. Реальная цель — покупка недвижимости в ипотеку, которая будет гаситься пассивным доходом. Если пропустили, читайте про пассивный доход за январь — вышло 56 410 ₽, теперь к февралю.
Капитал февраля
Портфель на 1 февраля: 5 947 388 ₽
Портфель на 1 марта: 6 333 327 ₽
В феврале я пополнил портфель на 200 000 ₽
Продолжаю выполнение плана — ежемесячного пополнения на 200 000, чтобы за год вышло 2,4 млн. Покупал акции и облигации, весь пассивный доход реинвестировал.
Пассивный доход февраля
Дивиденды по акциям: 0 ₽
Выплаты по фондам: 1 381 ₽
Купоны по облигациям: 19 346 ₽
Проценты по депозиту: 9 079 ₽
Всего: 29 806 ₽
Биржевые выплаты:
В феврале не было не только дивидендов, но и большей части выплат по фондам недвижимости, так как РД и АрБиз7 платят ежеквартально. Пришлось довольствоваться лишь купонами и процентом по депозиту. Облигаций у меня много, регулярно приходит много мелких купонов.
Вот такие столбики по пассивному доходу с акций, фондов и облигаций (без депозита):
Видно, что есть рост год к году, подтверждаю — так оно и работает, если постоянно увеличивать капитал и реинвестировать полученные дивиденды.
Динамика
февраль 2024: 21 074 ₽
по сравнению с февралём 2024 (год к году): +8 732 ₽ (+41,43%)
январь 2024: 56 410 ₽
по сравнению с январём 2025 (месяц к месяцу): -26 606 ₽ (-47,16%)
Нормальный рост год к году, на 41%. А вот по сравнению с январём и уж тем более декабрём сильный спад. Да чего уж там, это не пассивный доход, а недоразумение. С другой стороны, понятно, что это худший месяц года, и другие точно будут лучше.
Текущий год
Сумма за 2 месяца: 86 216 ₽
В среднем за месяц: 43 108 ₽
Далее деньги будут капать по нарастающей по июль включительно. Постепенно будет разгоняться дивидендный сезон в акциях, и пик по фактическим выплатам как раз придётся на второй летний месяц. Пока что получил и реинвестировал 86 216 рублей. В следующем выпуске март.
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