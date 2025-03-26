Пассивный доход за февраль — всего 29 806 рублей. Худший месяц за весь год

Пассивный доход за весь 2024 год составил 422 725 рублей, или в среднем 35 227 рублей в месяц. В 2025 хочется получить больше. Так и должно быть, ведь я активно пополняю портфель, а все доходы реинвестирую. Сейчас примерно 37% портфеля в акциях, 35% в облигациях, 3% в биржевых фондах, 5% в ЗПИФах недвижимости и 20% на депозите.

Предположим, я хочу, чтобы пассивный доход был 300 000 в месяц. Ну, то есть, у меня нет именно такой цели, но допустим, что есть. При текущем темпе пополнений (200 000 в месяц) и реинвестировании это возможно лет через пять–шесть. Просто для понимания, что процесс длительный, а инфляция ещё и высушит размер дохода. Реальная цель — покупка недвижимости в ипотеку, которая будет гаситься пассивным доходом. Если пропустили, читайте про пассивный доход за январь — вышло 56 410 ₽, теперь к февралю.