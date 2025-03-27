Время от времени Минфин размещает длинные выпуски ОФЗ со сроком погашения от 10 лет. Именно в них уже пару лет существует идея под разворот ДКП, которая, как мы все понимаем, ещё не начала осуществляться. Ключ-то не снижается. Но может.

Изменение ДКП предоставляет возможность получить повышенную доходность на облигациях с длинным сроком. Для этого, конечно же, должна снизиться инфляция, кредитование ещё должно охладиться, и вот это вот всё. Так что стоит понимать риски того, что случиться это может очень даже не скоро.

Итак, самый длинный. Для тех, кому важен размер.

Выпуск: ОФЗ-26248

ISIN: SU26248RMFS3

Дата размещения: 15.05.2024

Дата погашения: 16.05.2040

Дюрация: 6 лет

Купон: 12,5%

Текущая купонная доходность: 14,47%

Доходность: 16,41%

Количество купонов в год: 2

В чём прикол ОФЗ-26248? Чем же примечателен самый длинный выпуск?

Можно рассчитывать как на доход на переоценке в случае разворота ДКП, так и получать высокий купонный доход выше 15% до 15 лет, когда наступит погашение.

В базовом сценарии при снижении ключа аналитики прогнозируют доходность 30–40% за полтора–два года. Но как будет на самом деле, никто не знает.

Кроме того, у этого выпуска, как и у других ОФЗ, огромная ликвидность. Если захочется приткнуть в облигации несколько миллиардов завалявшихся с зарплаты рублей, проще всего это будет сделать в ОФЗ.

Кроме всех плюсов, в длинных ОФЗ-ПД можно застрять. Чтобы точно не застревать, можно выбрать флоатеры (ОФЗ-ПК).

А у вас, котлетеры и туземунщики, есть длинные ОФЗ? Какие выпуски?

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