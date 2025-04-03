Продолжаю инвестировать в крипту. Пенсионный криптофонд. Месяц 23

Март для криптанов оказался достаточно довольно волатильным, но по итогам все обернулось вялостью. Биткоин сходил вверх и вниз, потом просто отдыхал. Я продолжаю готовиться к крипточилу на пенсии и формирую криптопортфель, благодаря которому буду чилить на криптоострове.

Для этого я ежемесячно покупаю крипту на небольшую сумму. Смотрим, что произошло за март.

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.

Было на 1 марта:

Эквивалент в BTC: 0,022217766

Эквивалент в RUB: 169 300 ₽

Эквивалент в USD: 1 892 $

Пополнил на 4 700 рублей (50 долларов по P2P). Конечно, брокерский счёт я побольше пополнил, на 200 000.

Читал криптоэкспертов, они заскучали. Никакого серьёзного движа нет, так что обсасывают какие-то третьестепенные новости. Как обычно, прогнозируют рост до небес. Но не земных небес, а общекосмических. Но в краткосрочной перспективе видят общую нисходящую тенденцию. Для этого экспертами как бы быть не нужно, чтобы это видеть.

Криптоаналитики обвиняют Трампа и Маска в том, что они хотят разбогатеть. Хорошо, что они уже богатые, жаль, что мы нет. Тем временем, мой портфель продолжает скукоживаться.

Стало на 1 апреля:

Эквивалент в BTC: 0,02166435

Эквивалент в RUB: 169 300 + 4 700 (пополнение) - 21 200 (отрицательный рост) = 152800 ₽

Эквивалент в USD: 1 892 + 50 (пополнение) -137 (отрицательный рост) = 1 805 $

Итого (за всё время):

Эквивалент в BTC: 0,022217766

Эквивалент в RUB: 112 220 → 152 800 ₽ (+40 580 ₽ или +36,16%)

Эквивалент в USD: 1 241 → 1 805 $ (+564 $ или +45,44%)

Это точно не туземун

Мои криптоактивы снова падают, и если биткоин хоть как-то держится, то всё остальное валится вниз очень активно. Крипта от любого чиха может как взлететь, так и упасть. Поэтому важно покупать на тех чихах, которые отправляют крипту под дно. Про альты вообще молчу. Они чувствуют себя ужасно. Но у меня их доля небольшая.

Из альтов у меня: MATIC, DOGE, BCH, AVAX, SAND, DOT, ATOM, SOL, WOO, TON, LDO, UNI, LTC, BNB, TRX, DYDX, OP, ARB, LOOKS, RDNT, STRK. Это мой crypto island INDEX. Его священная цель — помогать мне чилить на криптопенсии на криптоострове.

Но унывать я не намерен. Продолжаю маленькими криптошагами идти вперёд. Криптоостров снова всё ближе и ближе. Всем крипточила!

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