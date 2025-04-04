26% на якутской энергии. Свежие облигации: ЯТЭК на размещении

Объём выпусков — 5,5 млрд суммарно. Фикс 1,5 года, флоатер 2 года. Ориентир купона: фикс до 24% (YTM до 26,82%), флоатер до КС+5%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A АКРА (март 2025).
ЯТЭК (Якутская топливно-энергетическая компания) — основное и старейшее газодобывающее предприятие Якутии с 1967 года, работает в экстремальных климатических условиях. За время существования ЯТЭК потребителям Якутии было поставлено более 59 млрд м³ природного газа.
Выпуск: ЯТЭК 001Р-05
Объём: 5,5 млрд суммарно
Начало размещения: 11 апреля (сбор заявок до 8 апреля)
Срок: 1,5 года
Купонная доходность: до 24%
Выплаты: 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
Для квалов: нет
Выпуск: ЯТЭК 001Р-06
Объём: 5,5 млрд суммарно
Начало размещения: 11 апреля (сбор заявок до 8 апреля)
Срок: 2 года
Купонная доходность: до КС+5%
Выплаты: 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
Для квалов: да
Почему ЯТЭК? Энергичные выпуски?
Ну сколько раз повторять, не энергичные, а энергетические.
По данным компании, выручка в 2024 году получилась 8,751 млрд рублей. Рост к 2023 составил 6,1%. Чистую прибыль за год пока не знаем. 52% выручки пришлось на продажи природного газа, 39% на газовый конденсат, 8% на сжиженный углеводородный газ. Добыча газа в 2024 году сократилась на 6%. Компания объясняет снижение ремонтом газотурбинной установки Якутской ГРЭС.
По МСФО за 1П2024 выручка выросла на 16,8% г/г до 5 млрд. Выросли доходы от продаж газового конденсата и тяжелого дизельного топлива (до 2,02 млрд), но снизились доходы от продажи газа (до 2,25 млрд). Себестоимость выросла в 1,4 раза до 2,24 млрд. Спасибо НДПИ 896 млн (+87% г/г) и транспортным расходам (+88% г/г). Прибыль снизилась на 31% г/г с 1,47 млрд до 1,01 млрд. Собственный капитал вырос на 6,2% до 17,4 млрд. Финансовые расходы выросли на 32%. Общий долг снизился с 10,3 до 9,3 млрд руб.
По оценкам АКРА, среднее за 2022–2027 отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей составит 2,4. Средний показатель FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам в 2022–2027 годах оценивается на уровне 2,6.
Инвестпрограмма в 2024 году составила 2,966 млрд, на 2025 год запланировано 3,304 млрд, на 2026 — 3,11 млрд, на 2027 год — 2,221 млрд. Так что деньги нужны, несмотря на высокие ставки.
Оба выпуска — крайне энергетические, скучные. Флоатер ещё и на полгода длиннее, но он только для квалов. Неквалы могут купить только фикс. Поучаствую в обоих, в фиксе побольше.
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