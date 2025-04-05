Как я получил 34 672 рубля пассивного дохода за март. Дальше — больше

Пассивный доход за весь 2024 год составил 422 725 рублей, или в среднем 35 227 рублей в месяц. В 2025 хочется получить больше. Так и должно быть, ведь я активно пополняю портфель, а все доходы реинвестирую. Сейчас примерно 37% портфеля в акциях, 35% в облигациях, 3% в биржевых фондах, 5% в ЗПИФах недвижимости и 20% на депозите.
Предположим, я хочу, чтобы пассивный доход был 300 000 в месяц. Ну, то есть, у меня нет именно такой цели, но допустим, что есть. При текущем темпе пополнений (200 000 в месяц) и реинвестировании это возможно лет через пять–шесть. Просто для понимания, что процесс длительный, а инфляция ещё и высушит размер дохода. Реальная цель — покупка недвижимости в ипотеку, которая будет гаситься пассивным доходом. Если пропустили, читайте про пассивный доход за февраль — вышло 29 806 ₽, теперь к марту.
Капитал марта
Портфель на 1 марта: 6 333 327 ₽
Портфель на 1 апреля: 6 476 369 ₽
В марте я пополнил портфель на 200 000 ₽
Продолжаю выполнение плана — ежемесячного пополнения на 200 000, чтобы за год вышло 2,4 млн. Уже 600 000 в этом году есть. Покупал я в основном акции и облигации, весь пассивный доход реинвестировал.
Пассивный доход марта
Дивиденды по акциям: 185 ₽
Выплаты по фондам: 1 282 ₽
Купоны по облигациям: 23 074 ₽
Проценты по депозиту: 10 131 ₽
Всего: 34 672 ₽
Биржевые выплаты:
В марте была только одна дивидендная микро выплата от Диасофта. Царский подгон. Не было большей части выплат по фондам недвижимости, так как РД и АрБиз7 платят ежеквартально. В основном пришлось довольствоваться купонами и процентом по депозиту. Облигаций у меня много, регулярно приходит много мелких купонов.
Вот такие столбики по пассивному доходу с акций, фондов и облигаций (без депозита):
Видно, что есть рост год к году, подтверждаю — так оно и работает, если постоянно увеличивать капитал и реинвестировать полученные дивиденды.
Динамика
март 2024: 20 921 ₽
по сравнению с мартом 2024 (год к году): +13 751 ₽ (+65,72%)
февраль 2025: 29 806 ₽
по сравнению с февралём 2025 (месяц к месяцу): +4 866 ₽ (+16,23%)
Отличный рост год к году, на 65%. Ну и по сравнению с февралём, который обещает быть худшим месяцем по пассивному доходу за год, тоже небольшой рост.
Текущий год
Сумма за 3 месяца: 120 888 ₽
В среднем за месяц: 40 296 ₽
Рост теперь будет по июль включительно. Постепенно будет разгоняться дивидендный сезон в акциях, и пик по фактическим выплатам как раз придётся на второй летний месяц. 1 июня заканчивается вклад, так что надеюсь переложить деньги под более интересный процент. Всего же пока что получил и реинвестировал 120 888 рублей. В следующем выпуске апрель.
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