Как 4 млн инвесторов поучаствовали в мартовском обвале рынка перед его обрушением

Мосбиржа поделилась итогами марта 2025 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель марта и другие интересные данные.
Свежая кровь
Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за март увеличилось на 280 тысяч и достигло 36,26 млн, ими открыто более 67,14 млн счетов. В марте было 4 млн активных инвесторов (3,86 млн в феврале). Зашли в лифт, ожидая поехать наверх, но он поехал вниз.
Доля физлиц в объёме торгов акциями и паями биржевых фондов в марте составила 71%, в объёме торгов облигациями — 29%.
Общий объём
Общий объём торгов в марте составил 149,0 трлн рублей (132,5 трлн в феврале). Это рекорд с марта 2022 и второй результат в истории.
Объём вложений частных инвесторов в облигации остаётся высоким: +211,3 млрд, из которых 169,9 — корпоративные, а 41,3 млрд — ОФЗ. Остановился 7-месячный отток средств из акций. В марте приток составил 38,7 млрд. Третий месяц подряд происходят оттоки фондов, в том числе денежного рынка, деньги перетекают в акции и бонды.
Акции и фонды
Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 4,0 трлн рублей (4,9 трлн рублей в феврале). торги по выходным запустились в тестовом режиме, но объёмам это не помогло.
Народный портфель: акции Сбербанка (ао 30,9% и ап 7%), Лукойла (14,3%), Газпрома (13,9%), Т (6,6%), Роснефти (6,2%), Яндекса (5,8%), Сургутнефтегаза-п (5,5%), Норникеля (4,9%) и Полюса (4,9%).
Народный портфель Индекса IPO: DATA, ZAYM, UGLD, DIAS, SVCB, SOFL, APRI, LEAS, HNFG и CARM.
Народный портфель фондов: LQDT (38,5%), SBMM (22,1%), AKMM (18,6%), AMNR (2,1%) и BCSD (2,1%). Большинство денег в фондах денежного рынка.
Облигации
Объём торгов облигациями составил 3,5 трлн рублей (4,9 трлн рублей в феврале).
Общий объём размещения и обратного выкупа облигаций составил 2,0 трлн рублей, включая объём размещения однодневных облигаций на 329,0 млрд.
Размещений было достаточно, но мне были интересны далеко не все. Я поучаствовал в этих: Селигдар 1Р2, АФ Банк 1Р14, Роделен 2Р3, ДелоПортс 1P4, Интерлизинг 1Р11, Синара ТМ 1P5, Аэрофьюэлз 2Р4, Атомэнергопром 1Р4
Другие рынки
Срочный рынок — 13 трлн рублей
Валютный рынок — Мосбиржа больше не предоставляет данные
Денежный рынок — 114,5 трлн рублей
Драгметаллы — Мосбиржа больше не предоставляет данные
Что в итоге?
В марте были звонки, переговоры о переговорах, рынок то очаровывался, то разочаровывался. Но инвесторы и спекулянты нетерпеливые, так что за волной роста началась волна падения. К тому же, инфляция и ключевая ставка не снижаются. Для дальнейшего роста нужны новые драйверы. А мартовский обвал перерос в апрельское обрушение из-за пошлин Трампа.
Если смотреть на RTS, то за 12 месяцев он в минусе на -4,14%. IMOEX показывает -11,86% за год. Недолго были в годовом плюсе. IMOEX закрыл месяц на 3013, а RTS на 1110. Нельзя сказать, что дёшево.
Красный — индекс RTS, синий — индекс Мосбиржи:
Дивидендов в марте не было, только незначительный от Диасофта. В апреле дивидендный сезон начнёт разгоняться. Продолжаем следить за новостями геополитики, но не забываем, что они могут дать импульс рынку как вверх, так и вниз. Оно пока именно так и происходит, нестабильность и неопределённость высокие.
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