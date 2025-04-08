Как 4 млн инвесторов поучаствовали в мартовском обвале рынка перед его обрушением

Что в итоге?

В марте были звонки, переговоры о переговорах, рынок то очаровывался, то разочаровывался. Но инвесторы и спекулянты нетерпеливые, так что за волной роста началась волна падения. К тому же, инфляция и ключевая ставка не снижаются. Для дальнейшего роста нужны новые драйверы. А мартовский обвал перерос в апрельское обрушение из-за пошлин Трампа.

Если смотреть на RTS, то за 12 месяцев он в минусе на -4,14%. IMOEX показывает -11,86% за год. Недолго были в годовом плюсе. IMOEX закрыл месяц на 3013, а RTS на 1110. Нельзя сказать, что дёшево.

Красный — индекс RTS, синий — индекс Мосбиржи:

Дивидендов в марте не было, только незначительный от Диасофта. В апреле дивидендный сезон начнёт разгоняться. Продолжаем следить за новостями геополитики, но не забываем, что они могут дать импульс рынку как вверх, так и вниз. Оно пока именно так и происходит, нестабильность и неопределённость высокие.

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