25,5% на химзаводе. Свежие облигации: Полипласт на размещении

Наконец-то настало время пойти уже на завод! Но не для того, чтобы отдохнуть от тяжёлой офисной работы за станком, а для того, чтобы дать господам немного денег. Смотрим свежий выпуск химзавода.

Объём выпусков — 1 млрд. 2 года. Ориентир купона: до 25,5% (YTM до 28,7%). Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A- от НКР (ноябрь 2024).

Полипласт — холдинг, специализирующийся на выпуске наукоёмких химических продуктов собственной разработки для различных отраслей промышленности. Основные товары — химические добавки, применяющиеся при производстве некоторых строительных материалов, таких как товарный бетон, железобетонные изделия и строительные растворы.

Выпуск: Полипласт БО-04

Объём: 1 млрд

Начало размещения: 18 апреля (сбор заявок до 15 апреля)

Срок: 2 года

Купонная доходность: до 25,5%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Для квалов: нет

Почему Полипласт? Долгов меньше стало?

Не только не стало меньше, но даже стало больше. Это один из главных рисков. Но посмотрим повнимательнее. Холдинг огромный, это не какой-то местячковый заводик, это 12 заводов, куча лабораторий и научно-технические центры.

У Полипласта лидирующие позиции на российском рынке строительных химикатов (около 70% рынка), также компания экспортирует продукцию в более чем 50 стран. Существование компании длится уже более 20 лет.

За 2024 год выручка выросла до 139,6 млрд (+115,4% г/г), EBITDA выросла до 36 млрд (+80,9% г/г). Рентабельность EBITDA составляет 25,8%. Чистая прибыль выросла до 11,9 млрд (+21,4% г/г).

Вроде бы неплохо. Но есть неприятный момент, связанный с долгом. В связи с реализацией инвестпрограммы показатель Чистый долг/EBITDA равен 3,6. И при ключевой ставке 21% это жёстко. Зато у компании сильные рыночные позиции и высокая маржинальность.

На бирже есть пара рублёвых и один квазидолларовый выпуск, в планах есть юаневый. Всего примерно на 5,5 млрд рублей, так что будет на 6,5 млрд. Пик финансирования инвестиционной программы пришёлся на 2024 год, когда Полипласт запустил комплекс стоимостью 17 млрд, далее плановый объём инвестиций должен снижаться, и с 2027 года ожидается сокращение абсолютного размера совокупного долга компании.

Тем, кто выбирает этот выпуск, нужно, чтобы компания протянула два года. Думаю, справится, компания сильная, почти монополист. Выпуск интересен всем тем, кто не ждёт повышения ключевой ставки. Лично я принимаю участие на небольшую долю.

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