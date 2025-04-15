Наращиваю пассивный доход. Пополнил брокерский счет на 200 000 в апреле. Что купил? Часть 1

В первой половине апреля я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — это главное правило, которое помогает инвестировать максимально безболезненно.
Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, продолжаю выполнять цель на 2025. Пополняю по 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 800 000 в этом году уже есть, план выполнен на треть.
По составу портфеля у меня есть обновлённый план, и я его придерживаюсь:
Лукойл, Совкомбанк, Роснефть, Яндекс, Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть, Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).
Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.
Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.
Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.
Падение рынка — отличная возможность купить подешевле. Это не значит, что позже не будет ещё дешевле, но это лучше, чем покупать дороже. Покупал не только акции, но и облигации.
Что купил в первой половине апреля?
ОФЗ 26243 — 40 облигаций
Селигдар 1Р3 — 5 облигаций
Позитив 1Р2 — 5 облигаций
Глоракс 1Р4 — 5 облигаций (на размещении)
Роснефть — 20 акций
Совкомбанк — 500 акций
Интер РАО — 3000 акций
Самолёт — 4 акции
НЛМК — 50 акций
Газпром нефть — 10 акций
Северсталь — 10 акций
Яндекс — 5 акций
AKME — 10 паёв
Рентал ПРО — 10 паёв
Также есть несколько заявок на покупку облигаций на размещениях, про них в конце месяца уже напишу.
Окно возможностей
Когда открывается, нужно пользоваться. Но что делать, если покупки совершаются ежемесячно примерно на одни и те же суммы? Во-первых, всё равно пользоваться и не грустить. Во-вторых, через много лет, глядя в зеркало заднего вида, весь 2025 год будет выглядеть как окно возможностей. Главное не покупать ничего плохого.
Готовим лопаты для денег
Апрель — это только начало дивидендного сезона, но лопаты для денег готовить нужно уже сейчас. Хотя бы совочки для начала, а в мае начнём грести по полной программе. Вёдра тоже нужны. Ближайшие дивиденды жду от Новатэка и Яндекса уже в конце месяца, а придут они уже в начале мая.
В планах на вторую половину апреля: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.
А вы что покупали в первой половине месяца?
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