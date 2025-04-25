Самые надежные облигации с ежемесячным купоном от аналитиков ГПБ Инвестиций

РЖД 1Р-38R, AAA

ISIN: RU000A10AZ60

Доходность: 18%

Купон: 17,9%

Дата погашения: 02.03.2030

Купонов в год: 12

Оферта: нет

Амортизация: нет

Стоит обратить внимание на то, что выпуск Икс 5 с офертой, остальные выпуски без оферт. РЖД, помимо Икс 5, самая длинная, но доходность наименьшая.

Все эмитенты имеют высочайшие рейтинги AA+ или AAA, так что должно произойти что-то катастрофическое, чтобы с облигациями случилось страшное. Не менее страшно и покупать облигации, у которых доходность ниже ключевой ставки. Но ультраконсерваторам наверно подойдёт. Доходнее, чем депозиты, если по ним тоже нужно платить налоги.

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