Самые надежные облигации с ежемесячным купоном от аналитиков ГПБ Инвестиций

Среди надёжных и ликвидных корпоративных бумаг с рейтингом от АА+ до ААА эксперты из Газпромбанк Инвестиций выбрали следующие выпуски.
Промсвязьбанк 3P-10, AA+
ISIN: RU000A10AC83
Доходность: 20,37%
Купон: 22,5%
Дата погашения: 11.01.2026
Купонов в год: 12
Оферта: нет
Амортизация: нет
Металлоинвест 1Р10, AAA
ISIN: RU000A10AU99
Доходность: 20,69%
Купон: 21,3%
Дата погашения: 05.02.2026
Купонов в год: 12
Оферта: нет
Амортизация: нет
Икс 5 Финанс 3P8, AAA
ISIN: RU000A10AP21
Доходность: 20,21% к оферте
Купон: 21,5%
Дата погашения: 05.01.2035
Купонов в год: 12
Оферта: 21.02.2026
Амортизация: нет
Магнит 5Р01, AAA
ISIN: RU000A10ANZ8
Доходность: 20,47%
Купон: 21,5%
Дата погашения: 19.04.2026
Купонов в год: 12
Оферта: нет
Амортизация: нет
Ростелеком P14R, AA+/AAA
ISIN: RU000A10ASS2
Доходность: 20%
Купон: 21,65%
Дата погашения: 29.05.2026
Купонов в год: 12
Оферта: нет
Амортизация: нет
РЖД 1Р-38R, AAA
ISIN: RU000A10AZ60
Доходность: 18%
Купон: 17,9%
Дата погашения: 02.03.2030
Купонов в год: 12
Оферта: нет
Амортизация: нет
Стоит обратить внимание на то, что выпуск Икс 5 с офертой, остальные выпуски без оферт. РЖД, помимо Икс 5, самая длинная, но доходность наименьшая.
Все эмитенты имеют высочайшие рейтинги AA+ или AAA, так что должно произойти что-то катастрофическое, чтобы с облигациями случилось страшное. Не менее страшно и покупать облигации, у которых доходность ниже ключевой ставки. Но ультраконсерваторам наверно подойдёт. Доходнее, чем депозиты, если по ним тоже нужно платить налоги.
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