ЦОК ОК БСН 23.04 Мобильный
igotosochi
Инвестиции

Самые надежные облигации с ежемесячным купоном от аналитиков ГПБ Инвестиций

Богатеть — здорово, а богатеть ежемесячно — просто фантастика какая-то. Но если словить неприятность в виде дефолта, вся эта доходность окажется липовой. Хорошо, что есть аналитики, которые заботятся о портфелях инвесторов и выбирают надёжные облигации. Посмотрим, что они нашли.

Среди надёжных и ликвидных корпоративных бумаг с рейтингом от АА+ до ААА эксперты из Газпромбанк Инвестиций выбрали следующие выпуски.

Промсвязьбанк 3P-10, AA+

  • ISIN: RU000A10AC83

  • Доходность: 20,37%

  • Купон: 22,5%

  • Дата погашения: 11.01.2026

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Металлоинвест 1Р10, AAA

  • ISIN: RU000A10AU99

  • Доходность: 20,69%

  • Купон: 21,3%

  • Дата погашения: 05.02.2026

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Икс 5 Финанс 3P8, AAA

  • ISIN: RU000A10AP21

  • Доходность: 20,21% к оферте

  • Купон: 21,5%

  • Дата погашения: 05.01.2035

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: 21.02.2026

  • Амортизация: нет

Магнит 5Р01, AAA

  • ISIN: RU000A10ANZ8

  • Доходность: 20,47%

  • Купон: 21,5%

  • Дата погашения: 19.04.2026

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Ростелеком P14R, AA+/AAA

  • ISIN: RU000A10ASS2

  • Доходность: 20%

  • Купон: 21,65%

  • Дата погашения: 29.05.2026

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

РЖД 1Р-38R, AAA

  • ISIN: RU000A10AZ60

  • Доходность: 18%

  • Купон: 17,9%

  • Дата погашения: 02.03.2030

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Стоит обратить внимание на то, что выпуск Икс 5 с офертой, остальные выпуски без оферт. РЖД, помимо Икс 5, самая длинная, но доходность наименьшая.

Все эмитенты имеют высочайшие рейтинги AA+ или AAA, так что должно произойти что-то катастрофическое, чтобы с облигациями случилось страшное. Не менее страшно и покупать облигации, у которых доходность ниже ключевой ставки. Но ультраконсерваторам наверно подойдёт. Доходнее, чем депозиты, если по ним тоже нужно платить налоги.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.

Информации об авторе

igotosochi

igotosochi

маркетолог

81 подписчик 825 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию