🏂 Кировск / Большой Вудъявр — не ультимативный гайд от igotosochi

Дорога

Из Москвы есть прямой рейс до аэропорта Хибины, но мы выбрали рейс с пересадкой в СПб, потому что он в нужную нам дату был более удобным (в 9 утра), так что обедали уже на склоне, а потом катались до 7 вечера. Ещё и дешевле вышло. В районе 10–12 тысяч в одну сторону на человека.

От аэропорта до города можно домчать на такси за пару тысяч, а то и дешевле. Тут все пользуются приложением Drivee, Яндекс такси и прочие сервисы не пользуются популярностью.

В городе

По городу, в том числе до склона или от него, поездка стоит рублей 300–400. Пешком тоже всё рядом, но со снарягой полезнее на тачке. Сами дороги тут существуют, но качество оставляет желать лучшего.