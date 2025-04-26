🏂 Кировск / Большой Вудъявр — не ультимативный гайд от igotosochi

Кировск находится за полярным кругом, так что там холодно, снежно и шахты. ФосАгро в этих краях добывает и перерабатывает сырьё, а в последнее время развивает и горнолыжку. Вокруг города расположены горы Хибины, также тут находится озеро Большой Вудъявр, названное в честь горнолыжного комплекса (на самом деле наоборот). Вудъявр переводится как горное озеро с саамского языка.
Кировск — город старой застройки, дома 50–70-ых годов прошлого века. Также тут есть вторая горнолыжка — Кукисвумчорр (25-й километр), туда мы не ездили. Трасс там поменьше, они вроде как посложнее, подъём на бугелях.
Дорога
Из Москвы есть прямой рейс до аэропорта Хибины, но мы выбрали рейс с пересадкой в СПб, потому что он в нужную нам дату был более удобным (в 9 утра), так что обедали уже на склоне, а потом катались до 7 вечера. Ещё и дешевле вышло. В районе 10–12 тысяч в одну сторону на человека.
От аэропорта до города можно домчать на такси за пару тысяч, а то и дешевле. Тут все пользуются приложением Drivee, Яндекс такси и прочие сервисы не пользуются популярностью.
По городу, в том числе до склона или от него, поездка стоит рублей 300–400. Пешком тоже всё рядом, но со снарягой полезнее на тачке. Сами дороги тут существуют, но качество оставляет желать лучшего.
Жильё
Мы жили в апарт-отеле по 17 тысяч за сутки, также тут можно снять квартиру, выйдет дешевле. Отелей как таковых немного, в этом плане инфраструктура слабовата, но ещё один большой отель почти построен. От 8 000 до 20 000 за сутки — на любой вкус, если хочется дешевле, то либо места нарасхват, либо для особо неприхотливых.
Когда ехать?
Сезон тут длится с ноября по май, но зимой может быть очень холодно и ветрено. Обычно в Кировск едут весной, когда другие горнолыжки уже сворачиваются по жарким условиям (не все, конечно, те же Геш, Архыз и Эльбрус ещё частично катают). Погода тут переменчивая, за 4 дня у нас было: туман, в котором ничего не видно, дождь, жара +8, мороз -10 и солнце, снегопад, дичайшая метель и вот это вот всё. В январе–феврале можно приехать в -30, зато людей будет мало.
Людей и весной не очень много. Только на южном склоне на кабины можно постоять минут по 15, а на бугелях всегда свободно. Местные говорят, что в этом сезоне гостей стало намного больше. Исключение — часть марта, когда каникулы, соревнования и нехватка жилья прям чувствуется.
Есть пить
На вершине горы есть забавный панорамный ресторан, там же есть столовка. У подножия есть вагончики с хот догами и пельмешками, есть кафешки. Вкусное. Цены как везде на горнолыжках. Пары тысяч на двоих хватит.
В городе выбор ресторанов сильно ограниченный, так что все места легко находятся на карте. Наш фаворит — стейк medium rare из оленины в кафе Асти.
Также вполне годный ресторан в отеле Северный. Мясо и морепродукты в изобилии. Цены довольно высокие, но дешевле Москвы или Сочи. Качество такое же высокое. На двоих хватит 4–6 тысяч за ужин.
В городе много супермаркетов, есть доставка пиццы и суши, есть и барчики, так что можно кушать так, как рекомендует личный тренер по питанию.
Инфраструктура
Курорт Большой Вудъявр (BigWood) — современный и классный, тут 30 км трасс, правда некоторые из них дублируются параллельными. На 3–4 дня хватает, трассы не надоедают, они в отличном состоянии, маркировки только в плотном тумане не хватает. Фрирайд тут тоже шикарный, нужно только, чтобы снег выпал. В наши даты фрирайд был с жёсткой ледяной коркой (буэ).
Подъёмники современные (кстати, отечественные), есть две кабины, креселки и множество бугелей на южном склоне. Кабина на южном склоне появилась недавно, так что народ активно ей пользуется, создавая главную очередь курорта.
Цены на скипасы очень приятные, дешевле только пешком подниматься. Покупать скипасы нужно онлайн, так ещё дешевле. 9000 рублей на 4 дня в высокий сезон. Дневное катание с 9 до 19 — просто топчик. В апреле тут светло до позднего вечера, на многих трассах установлены фонари для вечернего катания.
Каталка очень понравилась, единственный нюанс — это непредсказуемая погода, бывают дни, когда подъёмники из-за метели не работают от слова совсем. Для новичков есть инструкторы, также есть несколько прокатов. Широкие трассы полюбят фанаты карвинга, а фрирайдеры оценят пухляк, когда он будет.
Курорт развивается благодаря ФосАгро, это ему как социальная нагрузка, хотя думаю, что и прибыль какую-то приносит. Потенциал по развитию огромный, склонов ещё много, места под стройку отелей полно. Будет ли он реализован — вопрос. Таксист сказал, что у администрации планы есть и по северному склону (+ подъёмник), и по двум новым склонам. Лишь бы не забыли построить отели.
Резюме
Резюме такое, что это идеальное место для закрытия сезона весной. Не из-за того, что больше нигде снега уже нет, а потому что реально тут кайфово, атмосферно и вкусно. Тысяч 200 на двоих наверно потратили, ни в чём себе не отказывая кроме плохого настроения, потому что было всё только отлично, а плохое настроение в поездках запрещено. Дней на 4–5 точно можно, а если будет пухляк, то и дольше.
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