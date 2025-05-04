Трамп снова вынес рынок. Сказочные дивиденды от ВТБ. Шашлындос вместо снижения цен на недвижку. Когда будет дешёвая ипотека? Воскресный инвестдайджест

Рубль не слабеет

Кто бы что ни говорил, но рубль крепкий. Изменение за неделю: 82,62 → 82,75 руб. за доллар (курс ЦБ 82,65 → 81,49). Юань 11,32 → 11,41 (ЦБ 11,35 → 11,17).

Эксперты забыли, что говорили про 115, и теперь тихо говорят о том, что летом может быть 90 рублей за доллар. Будет, обязательно будет, непонятно, когда, но у рубля ещё будет множество возможностей ослабнуть.