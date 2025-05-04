Трамп снова вынес рынок. Сказочные дивиденды от ВТБ. Шашлындос вместо снижения цен на недвижку. Когда будет дешёвая ипотека? Воскресный инвестдайджест

Рубль не слабеет
Кто бы что ни говорил, но рубль крепкий. Изменение за неделю: 82,62 → 82,75 руб. за доллар (курс ЦБ 82,65 → 81,49). Юань 11,32 → 11,41 (ЦБ 11,35 → 11,17).
Эксперты забыли, что говорили про 115, и теперь тихо говорят о том, что летом может быть 90 рублей за доллар. Будет, обязательно будет, непонятно, когда, но у рубля ещё будет множество возможностей ослабнуть.
Трамп снова вынес рынок
Президент Штатов проснулся в плохом настроении. Ну правильно, геополитику никто не отменял. Итоговое изменение IMOEX с 3 006 до 2 836. Очередные санкции нависли над рынком, так что позитив мгновенно сменился на негатив.
РТС упал с 1 145 до 1 096.
Европейцы готовят новый пакет, а американцы угрожают пошлинами из-за переговоров. Но РТС всё равно пока ещё выглядит дорогим из-за крепкого курса рубля.
Дивидендный сезон
Продолжаем богатеть. ЛСР и БСПБ всё, дальше ждём Таттелеком. Объявились Европлан (4,8%), ВТБ (26,48%), ЭсЭфФай (6,49%), Акрон (3,34%), ММЦБ (1,96%), Озон фарма(0,5%). У меня из новых только Европлана немного.
ВТБ совсем там кукухой поехал, после дивов ждём допку. Банк на букву В ведёт себя традиционно, будто он на будву Г.
Ближайшие дивиденды:
SberCIB спрогнозировал ₽2,7 трлн дивидендов в России весной и летом. В Синаре спрогнозировали более ₽3 трлн дивидендов в ближайшие 4 месяца.
Облигации
На данный момент по размещениям негусто.
Разместились/собрали заявки: МТС Банк, Газпром нефть, Сегежа, Сибирский КХП. Мечел перенесли или отменили. Не участвовал ни в чём.
На очереди: КЛС-Трейд. Временное затишье на праздниках. Скоро будет ещё много интересных выпусков.
RGBI подрос немного 109,08 → 107,52. Предпосылок для смягчения ДКП пока нет. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ.
Цены на недвижку не радуют
А вот шашлындос радует всегда. Индекс MREDC снизился с 307,1к до 306,1к за метр.
Цены не радуют, потому что ипотека дорогая. 90% ипотек берутся по льготам. Рыночные условия правильнее было бы назвать антирыночными.
Хорошо, что шашлык можно жарить на природе, и для этого не нужно брать ипотеку.
А будет ли дешёвая ипотека? Не факт
«Даже при смягчении монетарной политики возврат к низким ставкам доступному кредитованию для широкого круга заёмщиков в ближайшие несколько лет маловероятен. Рынку потребуется время на восстановление, а учитывая опыт рекордно долгого периода высокой ключевой ставки, в будущем банки будут более взвешенно подходить к выдаче "дешёвых" кредитов на большой срок». Это слова члена правления ВТБ г-на Горшкова.
Криптовесна продолжается
Неделя снова позитивная, биткоин вырос до 96к. Мой криптопортфель вырос с 2020 до 2080 долларов. Добавил 50, теперь 2130.
Биткоин завершил апрель ростом курса на 14% после двух убыточных месяцев подряд. Эксперты отметили снижающееся давление торговых пошлин на рынок криптовалют, основную поддержку для цены BTC, а также ценовые ожидания на май.
Инфляция остаётся на высоком уровне
Инфляция за неделю составила 0,11% после 0,09% неделей ранее. С начала года рост цен составил 3,19%. Годовая инфляция осталась 10,34%. Сильнее всего дорожают свинина и мука. А вот снизились цены на яйца и баранину. Шашлычный сезон, вот свинина и дорожает.
Внебиржевые торги заблокированными акциями
Мосбиржа запустила торги заблокированными в НРД зарубежными акциями, можно купить и продать с огромным дисконтом все эти Apple, Google и Теслы. Купить могут только квалы, продать могут все, у кого есть, что продать. Ликвидность низкая.
Что ещё?
Биржевая поговорка Sell in May and go away предполагает, что инвестор должен уйти с рынка в мае. Уходим?
Гадалки гадают на дивиденды Газпрома
Магнит купил Азбуку Вкуса
Однушки в Москве за пять лет подорожали на 86%
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