9 интересных облигаций от аналитиков Совкомбанк Инвестиций

Параметры: выпуски эмитентов с высоким рейтингом, с офертой и без, с амортизацией и без, с фиксированными и плавающими купонами. Короче, на любой вкус. Все доступны неквалам.
1. Фиксы без оферты
АО ПКТ 02-об, AA-
ISIN: RU000A0JW5E3
Доходность: 23,05%
Купон: 0,01%
Купонов в год: 2
Погашение: 06.02.2026
Оферта: уже нет
Амортизация: нет
ПКБ 1Р-04, A-
ISIN: RU000A108CC9
Доходность: 25,59%
Купон: 17,00%
Купонов в год: 4
Погашение: 23.04.2027
Оферта: нет
Амортизация: да
Интерлизинг 1Р11, A
ISIN: RU000A10B4A4
Доходность: 26,24%
Купон: 24,00%
Купонов в год: 12
Погашение: 27.02.2029
Оферта: нет
Амортизация: да
Здесь три выпуска с высоким рейтингом. Выпуск ПКТ после прошедшей оферты получил суперкупон 0,01% и стал практически бескупонным. Напоминание всем тем, кто не боится оферт. Остальные два выпуска с амортизацией, ну и не всем нравятся коллекторы (ПКБ). Интерлизинг свежий. Выбор любопытный. Я бы только на Интерлизинг обратил внимание, а у ПКТ есть выпуск 01 без оферты.
2. Фиксы с офертой
НКНХ 1Р1, AAA
ISIN: RU000A0ZZZ17
Доходность к оферте: 22,77%
Купон: 9,75%
Купонов в год: 2
Погашение: 07.12.2028
Оферта: 16.12.2025
Амортизация: нет
Самолёт БО-П13, A/A+
ISIN: RU000A107RZ0
Доходность к оферте: 34,5%
Купон: 14,75%
Купонов в год: 12
Погашение: 24.01.2027
Оферта: 03.02.2026
Амортизация: нет
Сэтл Групп 2Р3, A
ISIN: RU000A1084B2
Доходность к оферте: 27,45%
Купон: 15,50%
Купонов в год: 12
Погашение: 14.03.2027
Оферта: 24.03.2026
Амортизация: нет
Биннофарм Групп 1Р4, A
ISIN: RU000A10AS28
Доходность к оферте: 25,15%
Купон: 24,26%
Купонов в год: 12
Погашение: 22.01.2028
Оферта: 05.08.2026
Амортизация: нет
Тут выпуски все, конечно же, с офертой. Доходности к офертам неплохие. Если кому не нравятся строители, есть химики и фармацевты. Лично я не люблю оферты (могу пропустить), предпочитаю без них.
3. Флоатеры
МБЭС 2Р2, AAA
ISIN: RU000A107DS5
Купон: КС+2,5%
Купонов в год: 2
Погашение: 14.12.2026
Оферта: нет
Амортизация: нет
Авто Финанс Банк 1Р12, AA
ISIN: RU000A108RP9
Купон: КС+2,2%
Купонов в год: 4
Погашение: 18.06.2027
Оферта: нет
Амортизация: нет
Выбор флоатеров не самый понятный, но ок. Премия к ключу неплохая, так что почему нет, если да. АФ Банк из этой пары мне даже нравится.
Имеет ли этот список право на существование? Да. Идеальный ли он? На мой взгляд — нет. Что думаете?
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