9 интересных облигаций от аналитиков Совкомбанк Инвестиций

3. Флоатеры

МБЭС 2Р2, AAA

ISIN: RU000A107DS5

Купон: КС+2,5%

Купонов в год: 2

Погашение: 14.12.2026

Оферта: нет

Амортизация: нет

Авто Финанс Банк 1Р12, AA

ISIN: RU000A108RP9

Купон: КС+2,2%

Купонов в год: 4

Погашение: 18.06.2027

Оферта: нет

Амортизация: нет

Выбор флоатеров не самый понятный, но ок. Премия к ключу неплохая, так что почему нет, если да. АФ Банк из этой пары мне даже нравится.

Имеет ли этот список право на существование? Да. Идеальный ли он? На мой взгляд — нет. Что думаете?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.