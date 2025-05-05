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igotosochi
Инвестиции

9 интересных облигаций от аналитиков Совкомбанк Инвестиций

В поисках инструментов, которые лучше банковских депозитов, инвесторы рано или поздно приходят к облигациям. Эксперты из СКБ Инвестиций выбрали несколько выпусков с фиксированным купоном, а также пару флоатеров.

Параметры: выпуски эмитентов с высоким рейтингом, с офертой и без, с амортизацией и без, с фиксированными и плавающими купонами. Короче, на любой вкус. Все доступны неквалам.

1. Фиксы без оферты

АО ПКТ 02-об, AA-

  • ISIN: RU000A0JW5E3

  • Доходность: 23,05%

  • Купон: 0,01%

  • Купонов в год: 2

  • Погашение: 06.02.2026

  • Оферта: уже нет

  • Амортизация: нет

ПКБ 1Р-04, A-

  • ISIN: RU000A108CC9

  • Доходность: 25,59%

  • Купон: 17,00%

  • Купонов в год: 4

  • Погашение: 23.04.2027

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Интерлизинг 1Р11, A

  • ISIN: RU000A10B4A4

  • Доходность: 26,24%

  • Купон: 24,00%

  • Купонов в год: 12

  • Погашение: 27.02.2029

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Здесь три выпуска с высоким рейтингом. Выпуск ПКТ после прошедшей оферты получил суперкупон 0,01% и стал практически бескупонным. Напоминание всем тем, кто не боится оферт. Остальные два выпуска с амортизацией, ну и не всем нравятся коллекторы (ПКБ). Интерлизинг свежий. Выбор любопытный. Я бы только на Интерлизинг обратил внимание, а у ПКТ есть выпуск 01 без оферты.

2. Фиксы с офертой

НКНХ 1Р1, AAA

  • ISIN: RU000A0ZZZ17

  • Доходность к оферте: 22,77%

  • Купон: 9,75%

  • Купонов в год: 2

  • Погашение: 07.12.2028

  • Оферта: 16.12.2025

  • Амортизация: нет

Самолёт БО-П13, A/A+

  • ISIN: RU000A107RZ0

  • Доходность к оферте: 34,5%

  • Купон: 14,75%

  • Купонов в год: 12

  • Погашение: 24.01.2027

  • Оферта: 03.02.2026

  • Амортизация: нет

Сэтл Групп 2Р3, A

  • ISIN: RU000A1084B2

  • Доходность к оферте: 27,45%

  • Купон: 15,50%

  • Купонов в год: 12

  • Погашение: 14.03.2027

  • Оферта: 24.03.2026

  • Амортизация: нет

Биннофарм Групп 1Р4, A

  • ISIN: RU000A10AS28

  • Доходность к оферте: 25,15%

  • Купон: 24,26%

  • Купонов в год: 12

  • Погашение: 22.01.2028

  • Оферта: 05.08.2026

  • Амортизация: нет

Тут выпуски все, конечно же, с офертой. Доходности к офертам неплохие. Если кому не нравятся строители, есть химики и фармацевты. Лично я не люблю оферты (могу пропустить), предпочитаю без них.

3. Флоатеры

МБЭС 2Р2, AAA

  • ISIN: RU000A107DS5

  • Купон: КС+2,5%

  • Купонов в год: 2

  • Погашение: 14.12.2026

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Авто Финанс Банк 1Р12, AA

  • ISIN: RU000A108RP9

  • Купон: КС+2,2%

  • Купонов в год: 4

  • Погашение: 18.06.2027

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Выбор флоатеров не самый понятный, но ок. Премия к ключу неплохая, так что почему нет, если да. АФ Банк из этой пары мне даже нравится.

Имеет ли этот список право на существование? Да. Идеальный ли он? На мой взгляд — нет. Что думаете?

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Информации об авторе

igotosochi

igotosochi

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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