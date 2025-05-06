Продолжаю инвестировать в крипту. Пенсионный криптофонд. Месяц 24

Прошедший месяц для криптанов вышел позитивным, хотя наверно не для всех, ведь для кого-то это казино. Я продолжаю готовиться к крипточилу на пенсии и формирую криптопортфель, благодаря которому буду чилить на криптоострове. Для этого я ежемесячно покупаю крипту на небольшую сумму. Смотрим, что произошло за апрель.

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.

Было на 1 апреля:

Эквивалент в BTC: 0,022217766

Эквивалент в RUB: 152 800 ₽

Эквивалент в USD: 1 805 $

Пополнил на 4 200 рублей (50 долларов по P2P). Конечно, брокерский счёт я побольше пополнил, на 200 000.

Читал криптоэкспертов, у них очередное весеннее обострение. К примеру, ARK предсказала биткоин по $2,4 млн к 2030 году. Совсем уже криптокукухой поехали. Другие эксперты не настолько позитивно настроены, наверно просто не до конца проснулись.

Апрель стал самым удачным месяцем для биткоина в 2025 году. И вторым по итогам последних 12 месяцев. Конец апреля был отмечен восстановлением притоков капитала в ETF на биткоин в США. За последние восемь торговых сессий в них поступило $3,9 млрд. Это существенно превысило оттоки начала апреля, в итоге чистый месячный приток составил $3 млрд. Участники рынка ожидают, что притоки средств в ETF будут расти и далее.

Стало на 1 мая:

Эквивалент в BTC: 0,02133024

Эквивалент в RUB: 152 800 + 4 200 (пополнение) + 10 500 (рост) = 167 500 ₽

Эквивалент в USD: 1 805 + 50 (пополнение) + 195 (рост) = 2 050 $

Итого (за всё время):

Эквивалент в BTC: 0,02133024

Эквивалент в RUB: 116 400 → 167 500 ₽ (+51 100 ₽ или +43,90%)

Эквивалент в USD: 1 291 → 2 050 $ (+759 $ или +58,79%)

Короче, как обычно

В апреле портфель вырос, а дальше будет либо расти, либо падать. Не знаю, как будет. Главное верить, что на дистанции он будет расти, а я буду чилить. Альты как упали, так и болтаются где-то внизу, хотя тоже пытаются отрастать. Эфир относительно биткоина тоже грустит.

Из альтов у меня: MATIC, DOGE, BCH, AVAX, SAND, DOT, ATOM, SOL, WOO, TON, LDO, UNI, LTC, BNB, TRX, DYDX, OP, ARB, LOOKS, RDNT, STRK. Это мой crypto island INDEX. Его священная цель — помогать мне чилить на криптопенсии на криптоострове.

Апрель оказался удачным, но неудачно, что теперь придётся покупать крипту дороже. Продолжаю маленькими криптошагами идти вперёд. Криптоостров снова всё ближе и ближе. Всем крипточила!

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