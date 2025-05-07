Обгонял рынок на 40%, но в итоге отстал на 10%. Слушал тяжелый металл и инвестировал 10 лет только в акции металлургов — что из этого вышло?

Это вымышленная история на основе бэктеста. Все совпадения случайны, а пополнения портфеля вымышлены. НЛМК, ММК и Северсталь настоящие.
10 лет назад Металлорд Длиннохаеров ни с кем не дружил. Ни со Сберославом, ни с Газизом, ни с Консерваторием. Все его друзья работали с ним на метзаводе либо фигачили с ним металл в душных подвалах. Но он тратил заработанное не на женщин различной степени тяжести поведения и выпивку, а на кожаные куртки и акции.
Металлорд Длиннохаеров инвестировал в то, в чём понимал — в металлургов. Ему нравились ММК, НЛМК и Северсталь, они платили дивиденды и росли. Начав свой путь в июне 2015 года, за 120 месяцев он ни разу не изменил своему выбору, покупая акции с целевыми долями 33/33/33, со всех дивидендов платил налоги и реинвестировал их в покупку этих же самых акций.
Бэктест на Snowball income позволил воссоздать его путь, и теперь мы с вами можем оценить результаты.
Пополнения составили фантастические 12 млн рублей — именно столько и получится у каждого, кто 10 лет подряд будет пополнять портфель на 100 000 в месяц. Проверьте, у кого есть калькулятор.
На 10% отстал от рынка
Портфель проиграл индексу MCFTRR (это как IMOEX, но учитывающий реинвестирование всех полученных дивидендов). Казалось бы, это провал, но только не для Металлорда Длиннохаерова. Он понимает, что металлургия циклична, и если сейчас металл никому не нужен, это временное явление, настанет время, когда снова нужны будут доспехи, мечи и металлоконструкции в огромных масштабах.
Большую часть времени металл-портфель был лучше индекса или примерно на его уровне. Золотые времена металлургово относительно MCFTRR были в 2018, 2021, 2024. Но кризисы отражались на металлургах сильнее, чем на рынке. 2020, 2022, снова 2024, теперь и 2025 — металлурги теряют всю доходность и уходят ниже MCFTRR. В 2021 году Металлорд был счастлив, глядя, как его портфель уделывает рынок на 40–50%. Ведь в 2020 он грустил из-за пандемии. А теперь, в мае 2025, портфель снова соревнуется с рынком за право быть счастливым. Хорошо ещё, что он не выбрал Мечел.
В итоге портфель через 10 лет дорос до 18,256 млн, прибыль составила - 6,286 млн или 52,4%. За это же время индекс MCFTRR прибавил 62,5% или 7,497 млн. То есть, отставание от индекса 10%! Доходность получилась 8,32%, а доходность MCFTRR составила 9,51%.
Можно ли считать результат плохим? Нет, ведь геополитика и рыночная конъюнктура давят на металлургов. Можно сказать, что повезло не выбрать в портфель Мечел, а то портфель потерял бы ещё 10%. Ну и за грустным циклом всегда начинается позитивный, так что Металлорд не расстраивается, а продолжает покупать подешевевшие акции металлургов.
Кто из металлургов лучше?
На пройденном отрезке лучше всех себя показала Северсталь. И цена акций выросла сильнее всех, и дивидендов заплатила больше именно она. Как будет дальше — неизвестно. Если нет хрустального шара, то можно как раз и обратиться к диверсификации.
Какой вывод сделал Металлорд Длиннохаеров?
Вывод такой, что заниматься любимым делом (рубить металл) и прибыльным делом (котлетить в металл) можно одновременно, и ничего тебе за это не будет. Грустит ли он, что не инвестирует в Лукойл и Сбер, как Сберослав Лукошкин? Нет, ведь и на его улице будет праздник. Более того, он уже бывал, поэтому на просадках Металлорд Длиннохаеров точно будет закупаться металлургами и дальше. Ведь рыночная конъюнктура ещё станет положительной.
Вы как считаете, сможет в будущем портфель Металлорда Длиннохаерова обойти рынок или богатые металлурги в прошлом?
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