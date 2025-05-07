Обгонял рынок на 40%, но в итоге отстал на 10%. Слушал тяжелый металл и инвестировал 10 лет только в акции металлургов — что из этого вышло?

Это вымышленная история на основе бэктеста. Все совпадения случайны, а пополнения портфеля вымышлены. НЛМК, ММК и Северсталь настоящие.

10 лет назад Металлорд Длиннохаеров ни с кем не дружил. Ни со Сберославом, ни с Газизом, ни с Консерваторием. Все его друзья работали с ним на метзаводе либо фигачили с ним металл в душных подвалах. Но он тратил заработанное не на женщин различной степени тяжести поведения и выпивку, а на кожаные куртки и акции.

Металлорд Длиннохаеров инвестировал в то, в чём понимал — в металлургов. Ему нравились ММК, НЛМК и Северсталь, они платили дивиденды и росли. Начав свой путь в июне 2015 года, за 120 месяцев он ни разу не изменил своему выбору, покупая акции с целевыми долями 33/33/33, со всех дивидендов платил налоги и реинвестировал их в покупку этих же самых акций.

Бэктест на Snowball income позволил воссоздать его путь, и теперь мы с вами можем оценить результаты.

Пополнения составили фантастические 12 млн рублей — именно столько и получится у каждого, кто 10 лет подряд будет пополнять портфель на 100 000 в месяц. Проверьте, у кого есть калькулятор.