ЦОК КПП БСН 07.05 Мобильный
igotosochi
Инвестиции

Топ-5 облигаций от «Цифра брокер» на май 2025. Получаем до 27% в рублях и почти 7% в долларах

По мнению Цифры, наиболее интересными на данный момент являются валютные облигации. Курс рубля сейчас выглядит избыточно крепким, и в этих условиях стоит присмотреться к таким бумагам с расчетом на ослабление рубля, особенно принимая во внимание снижающиеся цены на нефть. Пока рубль крепкий, а ставки по вкладам пикируют вниз, самое время обратить внимание.

Не менее интересными являются рублёвые фиксы с погашением через два-три года от надёжных эмитентов. Они позволяют зафиксировать текущие уровни доходностей в условиях возможного снижения ставки ЦБ в течение этого времени. Вот и посмотрим.

Валютные

Оба предложенных выпуска — замещайки номиналом 1000 долларов. Не самые ходовые бонды для физлиц из-за стоимости. Варианты на мой взгляд ничем не примечательны. Стодолларовые облигации благодаря стоимости мне кажутся интереснее. Хотя замещайки Газпром капитал у меня в портфеле есть.

Газпром Капитал ЗО29-1-Д, AAA

  • ISIN: RU000A105KU0

  • Номинал: $1000

  • Доходность: 6,85% $

  • Купон: 2,97% $

  • Купонов в год: 2

  • Погашение: 27.01.2029

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Акрон БО-001Р-08, AA

  • ISIN: RU000A10BGH8

  • Номинал: $1000

  • Доходность: 6,69% $

  • Купон: 7,94% $

  • Купонов в год: 12

  • Погашение: 10.11.2027

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Рублёвые фиксы

Не самый очевидный выбор. Два коллектора и государственный лизинг с офертой. Но вот указанный выпуск ПКБ у меня в портфеле присутствует. ГТЛК у меня есть выпуск 2Р7 без оферты, а АйДи Коллект нет, с рейтингом BB+ в настоящее время предпочитаю не связываться. Но аналитикам виднее.

ПКО ПКБ (Первое клиентское бюро) 001Р-04, A-/A

  • ISIN: RU000A108CC9

  • Доходность: 25%

  • Купон: 17%

  • Купонов в год: 4

  • Погашение: 23.04.2027

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

ГТЛК 001P-18, AA-

  • ISIN: RU000A101SC0

  • Доходность: 23,69%

  • Купон: 7,84%

  • Купонов в год: 4

  • Погашение: 23.05.2035

  • Оферта: 07.06.2027

  • Амортизация: нет

АйДи Коллект 001P-01, BB+

  • ISIN: RU000A10B2P6

  • Доходность: 27,91%

  • Купон: 26%

  • Купонов в год: 12

  • Погашение: 27.02.2028

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Вот такая подборка фиксов на любой валютный вкус. Категорических возражений нет, но предпочтения у меня отличаются. Есть у вас что-то из этого?

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igotosochi

igotosochi

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