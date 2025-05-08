Топ-5 облигаций от «Цифра брокер» на май 2025. Получаем до 27% в рублях и почти 7% в долларах

Рублёвые фиксы

Не самый очевидный выбор. Два коллектора и государственный лизинг с офертой. Но вот указанный выпуск ПКБ у меня в портфеле присутствует. ГТЛК у меня есть выпуск 2Р7 без оферты, а АйДи Коллект нет, с рейтингом BB+ в настоящее время предпочитаю не связываться. Но аналитикам виднее.

ПКО ПКБ (Первое клиентское бюро) 001Р-04, A-/A

ISIN: RU000A108CC9

Доходность: 25%

Купон: 17%

Купонов в год: 4

Погашение: 23.04.2027

Оферта: нет

Амортизация: да

ГТЛК 001P-18, AA-

ISIN: RU000A101SC0

Доходность: 23,69%

Купон: 7,84%

Купонов в год: 4

Погашение: 23.05.2035

Оферта: 07.06.2027

Амортизация: нет

АйДи Коллект 001P-01, BB+

ISIN: RU000A10B2P6

Доходность: 27,91%

Купон: 26%

Купонов в год: 12

Погашение: 27.02.2028

Оферта: нет

Амортизация: нет

Вот такая подборка фиксов на любой валютный вкус. Категорических возражений нет, но предпочтения у меня отличаются. Есть у вас что-то из этого?

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