Топ-5 облигаций от «Цифра брокер» на май 2025. Получаем до 27% в рублях и почти 7% в долларах

Не менее интересными являются рублёвые фиксы с погашением через два-три года от надёжных эмитентов. Они позволяют зафиксировать текущие уровни доходностей в условиях возможного снижения ставки ЦБ в течение этого времени. Вот и посмотрим.
Валютные
Оба предложенных выпуска — замещайки номиналом 1000 долларов. Не самые ходовые бонды для физлиц из-за стоимости. Варианты на мой взгляд ничем не примечательны. Стодолларовые облигации благодаря стоимости мне кажутся интереснее. Хотя замещайки Газпром капитал у меня в портфеле есть.
Газпром Капитал ЗО29-1-Д, AAA
ISIN: RU000A105KU0
Номинал: $1000
Доходность: 6,85% $
Купон: 2,97% $
Купонов в год: 2
Погашение: 27.01.2029
Оферта: нет
Амортизация: нет
Акрон БО-001Р-08, AA
ISIN: RU000A10BGH8
Номинал: $1000
Доходность: 6,69% $
Купон: 7,94% $
Купонов в год: 12
Погашение: 10.11.2027
Оферта: нет
Амортизация: да
Рублёвые фиксы
Не самый очевидный выбор. Два коллектора и государственный лизинг с офертой. Но вот указанный выпуск ПКБ у меня в портфеле присутствует. ГТЛК у меня есть выпуск 2Р7 без оферты, а АйДи Коллект нет, с рейтингом BB+ в настоящее время предпочитаю не связываться. Но аналитикам виднее.
ПКО ПКБ (Первое клиентское бюро) 001Р-04, A-/A
ISIN: RU000A108CC9
Доходность: 25%
Купон: 17%
Купонов в год: 4
Погашение: 23.04.2027
Оферта: нет
Амортизация: да
ГТЛК 001P-18, AA-
ISIN: RU000A101SC0
Доходность: 23,69%
Купон: 7,84%
Купонов в год: 4
Погашение: 23.05.2035
Оферта: 07.06.2027
Амортизация: нет
АйДи Коллект 001P-01, BB+
ISIN: RU000A10B2P6
Доходность: 27,91%
Купон: 26%
Купонов в год: 12
Погашение: 27.02.2028
Оферта: нет
Амортизация: нет
Вот такая подборка фиксов на любой валютный вкус. Категорических возражений нет, но предпочтения у меня отличаются. Есть у вас что-то из этого?
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