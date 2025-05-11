Как долго рубль будет дорогим? Рынок акций поднял перископ. Туземун биткоина. Инфляция повержена. Недвижка везде подорожала. Воскресный инвестдайджест

Сказочный рубль

Рубль продолжает жить в сказке. Изменение за неделю: 82,75 → 82,50 руб. за доллар (курс ЦБ 81,49 → 80,86). Юань 11,41 → 11,23 (ЦБ 11,17 → 11,18).

В тридевятом царстве, где текли реки молочные, а берега были кисельные, жил да был Рубль. Не простой он был, а волшебный — крепкий, блестящий, уважаемый всеми. Торговцы с радостью брали его в обмен на товары, купцы в дальних странах за него дрались, а царь-государь им казну пополнял. Когда там уже сказочке конец, а кто слушал, молодец? Никто не знает, но ждут ослабления.

Как долго рубль будет дорогим? ИК «Айгенис» прогнозирует в базовом сценарии, что ослабление рубля начнётся не ранее третьего квартала — доллар вырастет до ₽95–98. В негативном — до ₽110 при снижении нефти до $55.