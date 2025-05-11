Как долго рубль будет дорогим? Рынок акций поднял перископ. Туземун биткоина. Инфляция повержена. Недвижка везде подорожала. Воскресный инвестдайджест

Сказочный рубль
Рубль продолжает жить в сказке. Изменение за неделю: 82,75 → 82,50 руб. за доллар (курс ЦБ 81,49 → 80,86). Юань 11,41 → 11,23 (ЦБ 11,17 → 11,18).
В тридевятом царстве, где текли реки молочные, а берега были кисельные, жил да был Рубль. Не простой он был, а волшебный — крепкий, блестящий, уважаемый всеми. Торговцы с радостью брали его в обмен на товары, купцы в дальних странах за него дрались, а царь-государь им казну пополнял. Когда там уже сказочке конец, а кто слушал, молодец? Никто не знает, но ждут ослабления.
Как долго рубль будет дорогим? ИК «Айгенис» прогнозирует в базовом сценарии, что ослабление рубля начнётся не ранее третьего квартала — доллар вырастет до ₽95–98. В негативном — до ₽110 при снижении нефти до $55.
Поднять перископ!
Но не слишком высоко. Рынок восстал из пепла, но лишь на пару сантиметров. Итоговое изменение IMOEX с 2 836 до 2 850. Геополитика, санкции, переговоры и вот это вот всё с нами надолго. Ну хотя бы не упали.
РТС вырос с 1 096 до 1 110.
Отсутствие плохих новостей — уже хорошая новость, хотя всё может измениться в один момент. Главное отделять хорошие слухи про газ от плохих слухов про нефть. Трамп плохо спит и много разочаровывается.
Дивидендный сезон
Продолжаем богатеть. Таттелеком всё, дальше ждём Т и Мать и дитя. Новые: Россети Центр (12,45%), ДЭК (8%), ТРК (ао 3,1 / ап 5,1%), Красноярскэнергосбыт (13,8%).
Ближайшие дивиденды:
Облигации
На данный момент по размещениям тишина.
Разместились/собрали заявки: никто.
На очереди: КЛС-Трейд, АБЗ-1, Саха. Временное затишье на праздниках. Скоро будет ещё много интересных выпусков.
RGBI подрос немного 107,52 → 108,57. Инфляция замедляется, вдруг летом разворот ДКП. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ.
Недвижка на шашлыках
Не растёт. Индекс MREDC остался на 307,1к за метр. Только гриль, только шашлык, некогда покупать квартиры.
Где растут цены на недвижимость сильнее всего?
Сильнее всего в апреле выросли цены на вторичную недвижимость в Курске (+3,21%), Севастополе (+2,9%), Барнауле (+2,8%), Калининграде (+2,8%) и Твери (+2,7%). Вообще, почти везде выросли, снизились только в Новокузнецке (-0,48%) и Астрахани (-0,3%). В марте тоже цены росли. Если кто-то ждёт снижения цен, то новости так себе.
Криптовесна перешла в криптолето
Неделя снова позитивная, биткоин вырос до 103к. Мой криптопортфель вырос с 2130 до 2360 долларов.
Вслед за апрелем, который биткоин завершил ростом курса на 14% после двух убыточных месяцев подряд, продолжается туземун и в мае. Аналитики верят в дальнейший рост, но боятся пошлин и рецессии. Движение может быть поддержано сигналами к смягчению монетарной политики США. Инвесторы следят за заявлениями Дональда Трампа.
Инфляция сдалась
Инфляция за неделю составила 0,03% после 0,11% неделей ранее. С начала года рост цен составил 3,22%. Годовая инфляция снизилась с 10,34% до 10,21%. Сильнее всего дорожают лук, капуста и свёкла. А вот снизились цены на огурцы и помидоры, а также на смартфоны.
Что ещё?
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 19,79%
ВК проведёт допэмиссию (ВТБ, вероятно, тоже)
ЦИАН станет православным и редомициллируется
Россия и КНР провели переговоры по «Силе Сибири 2»
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