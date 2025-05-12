Выгоднее банковских вкладов. 10 лучших облигаций от экспертов РБК Инвестиций

По данным ЦБ максимальная процентная ставка по топ-10 банкам ушла ниже 20% и составляет 19,79%. Еженедельно банки объявляют о снижении, будто ключ тоже снижать собираются.

Параметры: надёжные выпуски с рейтингом не ниже AA-, с дюрацией от 182 дней и до трёх лет. С фиксированным купоном. Смотрим, что выбрали эксперты.