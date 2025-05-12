Выгоднее банковских вкладов. 10 лучших облигаций от экспертов РБК Инвестиций

По данным ЦБ максимальная процентная ставка по топ-10 банкам ушла ниже 20% и составляет 19,79%. Еженедельно банки объявляют о снижении, будто ключ тоже снижать собираются.
Параметры: надёжные выпуски с рейтингом не ниже AA-, с дюрацией от 182 дней и до трёх лет. С фиксированным купоном. Смотрим, что выбрали эксперты.
Без оферты
Позитив Текнолоджиз 001P-02, AA
ISIN: RU000A105JG1
Погашение: 03.12.2025
Доходность: 21,05%
Купон: 10,55%
Купонов в год: 4
Оферта: нет
Амортизация: нет
Селигдар 001Р-02, A+
ISIN: RU000A10B1X2
Погашение: 01.03.2027
Доходность: 22,27%
Купон: 24%
Купонов в год: 12
Оферта: нет
Амортизация: нет
ГТЛК 002P-07, AA-
ISIN: RU000A10AU73
Погашение: 04.08.2026
Доходность: 22,12%
Купон: 24%
Купонов в год: 12
Оферта: нет
Амортизация: нет
Совкомбанк БО-04, AA
ISIN: RU000A103760
Погашение: 01.06.2026
Доходность: 22,12%
Купон: 8%
Купонов в год: 4
Оферта: уже нет
Амортизация:
Черкизово БО-001Р-05, AA
ISIN: RU000A105C28
Погашение: 23.10.2025
Доходность: 21,9%
Купон: 9,95%
Купонов в год: 4
Оферта: нет
Амортизация: нет
Альфа-банк 002Р-24, AA+
ISIN: RU000A106KV6
Погашение: 20.01.2026
Доходность: 21,42%
Купон: 10,2%
Купонов в год: 2
Оферта: нет
Амортизация: нет
Новабев БО-П06, AA
ISIN: RU000A108CA3
Погашение: 16.04.2026
Доходность: 20,47%
Купон: 14,9%
Купонов в год: 12
Оферта: нет
Амортизация: нет
Россельхозбанк БO-12-002P, AA
ISIN: RU000A106FV6
Погашение: 26.06.2026
Доходность: 19,51%
Купон: 9,95%
Купонов в год: 2
Оферта: нет
Амортизация: нет
С офертой
ГТЛК 002Р-02, AA-
ISIN: RU000A105KB0
Погашение: 17.11.2037
Оферта: 04.12.2026
Доходность к оферте: 23,90%
Купон: 11,7%
Купонов в год: 4
Амортизация: нет
МТС 002P-10, AAA
ISIN: RU000A10BGY3
Погашение: 30.03.2030
Оферта: 22.07.2026
Доходность к оферте: 20,98%
Купон: 19,25%
Купонов в год: 12
Амортизация: нет
В итоге, добротная подборка, из которой можно что-то выбрать в консервативный портфель или в консервативную часть портфеля. От этой подборки не стоит ждать фантастической доходности, просто лучше депозита. Мне тут больше всего нравятся выпуски без оферт от Позитива, Селигдара, ГТЛК. Про разницу в налогах по депозитам, на БС, ИИС-1/2 и ИИС-3 тоже нельзя забывать.
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