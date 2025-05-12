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igotosochi
Инвестиции

Выгоднее банковских вкладов. 10 лучших облигаций от экспертов РБК Инвестиций

РБК Инвестиции сделали подборку из десяти корпоративных облигаций с доходностью выше 20%. Это больше, чем по депозитам. Средние ставки по вкладам на один месяц — 15,46%, на три месяца — 17,29%, на шесть месяцев — 17,35%, на один год — 16,20%, на три года — 12,16%.

По данным ЦБ максимальная процентная ставка по топ-10 банкам ушла ниже 20% и составляет 19,79%. Еженедельно банки объявляют о снижении, будто ключ тоже снижать собираются. 

Параметры: надёжные выпуски с рейтингом не ниже AA-, с дюрацией от 182 дней и до трёх лет. С фиксированным купоном. Смотрим, что выбрали эксперты.

Без оферты

Позитив Текнолоджиз 001P-02, AA

  • ISIN: RU000A105JG1

  • Погашение: 03.12.2025

  • Доходность: 21,05%

  • Купон: 10,55%

  • Купонов в год: 4

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Селигдар 001Р-02, A+

  • ISIN: RU000A10B1X2

  • Погашение: 01.03.2027

  • Доходность: 22,27%

  • Купон: 24%

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

ГТЛК 002P-07, AA-

  • ISIN: RU000A10AU73

  • Погашение: 04.08.2026

  • Доходность: 22,12%

  • Купон: 24%

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Совкомбанк БО-04, AA

  • ISIN: RU000A103760

  • Погашение: 01.06.2026

  • Доходность: 22,12%

  • Купон: 8%

  • Купонов в год: 4

  • Оферта: уже нет

  • Амортизация: 

Черкизово БО-001Р-05, AA

  • ISIN: RU000A105C28

  • Погашение: 23.10.2025

  • Доходность: 21,9%

  • Купон: 9,95%

  • Купонов в год: 4

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Альфа-банк 002Р-24, AA+

  • ISIN: RU000A106KV6

  • Погашение: 20.01.2026

  • Доходность: 21,42%

  • Купон: 10,2%

  • Купонов в год: 2

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Новабев БО-П06, AA

  • ISIN: RU000A108CA3

  • Погашение: 16.04.2026

  • Доходность: 20,47%

  • Купон: 14,9%

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Россельхозбанк БO-12-002P, AA

  • ISIN: RU000A106FV6

  • Погашение: 26.06.2026

  • Доходность: 19,51%

  • Купон: 9,95%

  • Купонов в год: 2

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

С офертой

ГТЛК 002Р-02, AA-

  • ISIN: RU000A105KB0

  • Погашение: 17.11.2037

  • Оферта: 04.12.2026

  • Доходность к оферте: 23,90%

  • Купон: 11,7%

  • Купонов в год: 4

  • Амортизация: нет

МТС 002P-10, AAA

  • ISIN: RU000A10BGY3

  • Погашение: 30.03.2030

  • Оферта: 22.07.2026

  • Доходность к оферте: 20,98%

  • Купон: 19,25%

  • Купонов в год: 12

  • Амортизация: нет

В итоге, добротная подборка, из которой можно что-то выбрать в консервативный портфель или в консервативную часть портфеля. От этой подборки не стоит ждать фантастической доходности, просто лучше депозита. Мне тут больше всего нравятся выпуски без оферт от Позитива, Селигдара, ГТЛК. Про разницу в налогах по депозитам, на БС, ИИС-1/2 и ИИС-3 тоже нельзя забывать.

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Информации об авторе

igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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