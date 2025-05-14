ЦОК КПП БСН 07.05 Мобильный
igotosochi
Инвестиции

Как 3,6 млн инвесторов боролись с апрельской депрессией, а потом попали в мясорубку и поехали кукухой

Апрель начался с профессионального праздника, всё росло и цвело, но в итоге инвесторам пришлось тоннами пить антидепрессанты. Двери биржи открылись перед 3,6 миллионами инвесторов, которые хотели любви и котиков, а получили нервный срыв и поехали кукухой.

Мосбиржа поделилась итогами апреля 2025 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель апреля и другие интересные данные. 

Свежая кровь

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за апрель увеличилось на 399 тысяч и достигло 36,7 млн, ими открыто более 67,9 млн счетов. В апреле было 3,6 млн активных инвесторов (4 млн в марте). Думали, что пришли на классный праздник, а попали в постапокалиптическое безумие.

Инфографика: Альфа-Инвестиции

Доля физлиц в объёме торгов акциями и паями биржевых фондов составила 71%, в объёме торгов облигациями — 29%.

Общий объём

Общий объём торгов в апреле составил 145,8 трлн рублей (149 трлн в марте).

Данные: https://www.moex.com/a1718

Физлица по итогам месяца инвестировали в акции и облигации 181,5 млрд рублей. Из них в акции вложено 23,8 млрд рублей; в облигации — 168,4 млрд рублей. Продажи паёв фондов превысили покупки на 10,6 млрд рублей.

Инфографика: Альфа-Инвестиции

Акции и фонды

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 4,2 трлн рублей (4,0 трлн рублей в марте). Не только по будням, но и в шесть выходных дней проводились торги.

Народный портфель: акции Сбербанка (ао 31% и ап 7%), Газпрома (14,3%), Лукойла (14%), Т (6,5%), Роснефти (6%), X5 (5,7%), Яндекса (5,5%), Сургутнефтегаза-п (5,3%) и Новатэка (4,7%).

Инфографика: Альфа-Инвестиции

Народный портфель Индекса IPO: SVCB, UGLD, EUTR, ASTR, SOFL, LEAS, OZPH, MBNK, PRMD и VSEH.

Народный портфель фондов: LQDT (39,6%), SBMM (21,4%), AKMM (17,4%), BCSD (2,2%) и AMNR (2,1%). Большинство денег в фондах денежного рынка.

Облигации

Объём торгов облигациями составил 3,5 трлн рублей (3,5 трлн рублей в марте). 

Общий объём размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,9 трлн рублей, включая объём размещения однодневных облигаций на 398 млрд рублей.

Размещений было достаточно, но мне были интересны далеко не все. Я поучаствовал в этих: Глоракс 1Р4, Новые технологии 1Р5, Полипласт П02-БО-04.

Другие рынки

  • Срочный рынок — 12,3 трлн рублей

  • Валютный рынок — Мосбиржа больше не предоставляет данные

  • Денежный рынок — 112,9 трлн рублей

  • Драгметаллы — Мосбиржа больше не предоставляет данные

Что в итоге? 

Апрель хоть и стал всего лишь разогревом к маю, но нервишек инвесторам уже никаких не оставил. Никто же не думал, что вот сейчас-то точно всё быстренько закончится? Ключ на 21, опять не 25. Пошлины, санкции, геополитика — всё стабильно.

Если смотреть на RTS, то за 12 месяцев он в минусе на -6,91%. IMOEX показывает -20,45% за год. Красивый был год. IMOEX закрыл месяц на 2918, а RTS на 1128. Ещё немного, и будет дешево

Красный — индекс RTS, синий — индекс Мосбиржи:

Зато в апреле начался постепенно дивидендный сезон, который продолжает разгоняться в мае. Но дивиденды не помогут, рынок болеет вместе с инвесторами, свистит флягой и едет кукухой. Продолжаем следить за новостями геополитики, но не забываем, что они могут дать импульс рынку как вверх, так и вниз. Оно пока именно так и происходит, нестабильность и неопределённость высокие.

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igotosochi

igotosochi

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