Как 3,6 млн инвесторов боролись с апрельской депрессией, а потом попали в мясорубку и поехали кукухой

Что в итоге?

Апрель хоть и стал всего лишь разогревом к маю, но нервишек инвесторам уже никаких не оставил. Никто же не думал, что вот сейчас-то точно всё быстренько закончится? Ключ на 21, опять не 25. Пошлины, санкции, геополитика — всё стабильно.

Если смотреть на RTS, то за 12 месяцев он в минусе на -6,91%. IMOEX показывает -20,45% за год. Красивый был год. IMOEX закрыл месяц на 2918, а RTS на 1128. Ещё немного, и будет дешево

Красный — индекс RTS, синий — индекс Мосбиржи:

Зато в апреле начался постепенно дивидендный сезон, который продолжает разгоняться в мае. Но дивиденды не помогут, рынок болеет вместе с инвесторами, свистит флягой и едет кукухой. Продолжаем следить за новостями геополитики, но не забываем, что они могут дать импульс рынку как вверх, так и вниз. Оно пока именно так и происходит, нестабильность и неопределённость высокие.

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