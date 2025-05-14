Как 3,6 млн инвесторов боролись с апрельской депрессией, а потом попали в мясорубку и поехали кукухой

Мосбиржа поделилась итогами апреля 2025 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель апреля и другие интересные данные.
Свежая кровь
Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за апрель увеличилось на 399 тысяч и достигло 36,7 млн, ими открыто более 67,9 млн счетов. В апреле было 3,6 млн активных инвесторов (4 млн в марте). Думали, что пришли на классный праздник, а попали в постапокалиптическое безумие.
Доля физлиц в объёме торгов акциями и паями биржевых фондов составила 71%, в объёме торгов облигациями — 29%.
Общий объём
Общий объём торгов в апреле составил 145,8 трлн рублей (149 трлн в марте).
Физлица по итогам месяца инвестировали в акции и облигации 181,5 млрд рублей. Из них в акции вложено 23,8 млрд рублей; в облигации — 168,4 млрд рублей. Продажи паёв фондов превысили покупки на 10,6 млрд рублей.
Акции и фонды
Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 4,2 трлн рублей (4,0 трлн рублей в марте). Не только по будням, но и в шесть выходных дней проводились торги.
Народный портфель: акции Сбербанка (ао 31% и ап 7%), Газпрома (14,3%), Лукойла (14%), Т (6,5%), Роснефти (6%), X5 (5,7%), Яндекса (5,5%), Сургутнефтегаза-п (5,3%) и Новатэка (4,7%).
Народный портфель Индекса IPO: SVCB, UGLD, EUTR, ASTR, SOFL, LEAS, OZPH, MBNK, PRMD и VSEH.
Народный портфель фондов: LQDT (39,6%), SBMM (21,4%), AKMM (17,4%), BCSD (2,2%) и AMNR (2,1%). Большинство денег в фондах денежного рынка.
Облигации
Объём торгов облигациями составил 3,5 трлн рублей (3,5 трлн рублей в марте).
Общий объём размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,9 трлн рублей, включая объём размещения однодневных облигаций на 398 млрд рублей.
Размещений было достаточно, но мне были интересны далеко не все. Я поучаствовал в этих: Глоракс 1Р4, Новые технологии 1Р5, Полипласт П02-БО-04.
Другие рынки
Срочный рынок — 12,3 трлн рублей
Валютный рынок — Мосбиржа больше не предоставляет данные
Денежный рынок — 112,9 трлн рублей
Драгметаллы — Мосбиржа больше не предоставляет данные
Что в итоге?
Апрель хоть и стал всего лишь разогревом к маю, но нервишек инвесторам уже никаких не оставил. Никто же не думал, что вот сейчас-то точно всё быстренько закончится? Ключ на 21, опять не 25. Пошлины, санкции, геополитика — всё стабильно.
Если смотреть на RTS, то за 12 месяцев он в минусе на -6,91%. IMOEX показывает -20,45% за год. Красивый был год. IMOEX закрыл месяц на 2918, а RTS на 1128. Ещё немного, и будет дешево
Красный — индекс RTS, синий — индекс Мосбиржи:
Зато в апреле начался постепенно дивидендный сезон, который продолжает разгоняться в мае. Но дивиденды не помогут, рынок болеет вместе с инвесторами, свистит флягой и едет кукухой. Продолжаем следить за новостями геополитики, но не забываем, что они могут дать импульс рынку как вверх, так и вниз. Оно пока именно так и происходит, нестабильность и неопределённость высокие.
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