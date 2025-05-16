Надежнее некуда. 7 облигаций от 1 года круче вкладов

Примеры ставок на 1,5 года: 14,5% в Сбере, 14,2% в ВТБ, 14% в Т-Банке, 15,51% в Альфа-Банке. На полгода дадут больше, в районе 20%. Можно пошуршать по пятому банковскому эшелону, но и там уже стало не так сладко.

Параметры: рейтинг от AA, фиксированный купон, без оферты, с погашением не ранее чем через год.