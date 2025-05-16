Надежнее некуда. 7 облигаций от 1 года круче вкладов

Примеры ставок на 1,5 года: 14,5% в Сбере, 14,2% в ВТБ, 14% в Т-Банке, 15,51% в Альфа-Банке. На полгода дадут больше, в районе 20%. Можно пошуршать по пятому банковскому эшелону, но и там уже стало не так сладко.
Параметры: рейтинг от AA, фиксированный купон, без оферты, с погашением не ранее чем через год.
Автодор БО-005Р-01, AA/AA+
ISIN: RU000A106FR4
Доходность: 21,15%
Купон: 10,31%
Дата погашения: 25.06.2026
Купонов в год: 2
Оферта: нет
Амортизация: да
Аэрофлот БО-1, AA
ISIN: RU000A103943
Доходность: 20,14%
Купон: 8,35%
Дата погашения: 11.06.2026
Купонов в год: 4
Оферта: нет
Амортизация: нет
ГТЛК 002P-07, AA-
ISIN: RU000A10AU73
Доходность: 22,54%
Купон: 24%
Дата погашения: 04.08.2026
Купонов в год: 12
Оферта: нет
Амортизация: нет
Европлан 001P-09, AA
ISIN: RU000A10ASC6
Доходность: 21,02%
Купон: 24%
Дата погашения: 14.07.2028
Купонов в год: 12
Оферта: нет
Амортизация: да
Novabev БО-П05, AA
ISIN: RU000A104Y15
Доходность: 19,73%
Купон: 10,85%
Дата погашения: 06.07.2027
Купонов в год: 2
Оферта: нет
Амортизация: нет
Сбербанк 001Р-SBER27, AAA
ISIN: RU000A103661
Доходность: 19,28%
Купон: 7,4%
Дата погашения: 15.06.2026
Купонов в год: 2
Оферта: нет
Амортизация: нет
Ростелеком 001P-14R, AA+
ISIN: RU000A10ASS2
Доходность: 20,17%
Купон: 21,64%
Дата погашения: 29.05.2026
Купонов в год: 12
Оферта: нет
Амортизация: нет
Единственный недостаток — доходность. Она хоть и выше, чем по депозитам, но низковата, по некоторым выпускам ниже ключевой ставки, а ещё придётся налоги заплатить.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию