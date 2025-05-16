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igotosochi
Инвестиции

Надежнее некуда. 7 облигаций от 1 года круче вкладов

Лучше банковского вклада может быть только вклад с большей доходностью. Но не только. Сейчас уже все сложнее найти вклады на год и более под 20%+. Выгодная альтернатива для консервативных инвесторов — облигации надежных компаний.

Примеры ставок на 1,5 года: 14,5% в Сбере, 14,2% в ВТБ, 14% в Т-Банке, 15,51% в Альфа-Банке. На полгода дадут больше, в районе 20%. Можно пошуршать по пятому банковскому эшелону, но и там уже стало не так сладко.

Параметры: рейтинг от AA, фиксированный купон, без оферты, с погашением не ранее чем через год.

Автодор БО-005Р-01, AA/AA+

  • ISIN: RU000A106FR4

  • Доходность: 21,15%

  • Купон: 10,31%

  • Дата погашения: 25.06.2026

  • Купонов в год: 2

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Аэрофлот БО-1, AA

  • ISIN: RU000A103943

  • Доходность: 20,14%

  • Купон: 8,35%

  • Дата погашения: 11.06.2026

  • Купонов в год: 4

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

ГТЛК 002P-07, AA-

  • ISIN: RU000A10AU73

  • Доходность: 22,54%

  • Купон: 24%

  • Дата погашения: 04.08.2026

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Европлан 001P-09, AA

  • ISIN: RU000A10ASC6

  • Доходность: 21,02%

  • Купон: 24%

  • Дата погашения: 14.07.2028

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Novabev БО-П05, AA

  • ISIN: RU000A104Y15

  • Доходность: 19,73%

  • Купон: 10,85%

  • Дата погашения: 06.07.2027

  • Купонов в год: 2

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Сбербанк 001Р-SBER27, AAA

  • ISIN: RU000A103661

  • Доходность: 19,28%

  • Купон: 7,4%

  • Дата погашения: 15.06.2026

  • Купонов в год: 2

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Ростелеком 001P-14R, AA+

  • ISIN: RU000A10ASS2

  • Доходность: 20,17%

  • Купон: 21,64%

  • Дата погашения: 29.05.2026

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Единственный недостаток — доходность. Она хоть и выше, чем по депозитам, но низковата, по некоторым выпускам ниже ключевой ставки, а ещё придётся налоги заплатить.

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Информации об авторе

igotosochi

igotosochi

маркетолог

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