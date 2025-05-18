Когда упадет рубль? Какую скидку дают на вторичку? Годовая инфляция снизилась. Переговоры, нетерпеливый индекс, криптопотолок. Воскресный инвестдайджест

Скоро лето, дивиденды. Биткоин пригрелся на солнышке на самом потолке. Инфляция вдруг стала снижаться. Эксперты продолжают гадать, когда рубль будет падать. Другие эксперты посчитали, какую скидку можно выбить на вторичку.

А главным событием недели стали переговоры, которые пока ни на что не повлияли. Не знаю, как повлияет на вас свежий дайджест, надеюсь, что хорошо, читайте же его!

Когда упадёт рубль?

На фоне переговоров рубль чувствует себя уверенно. Изменение за неделю: 82,50 → 81,00 руб. за доллар (курс ЦБ 80,86 → 80,76). Юань 11,23 → 11,17 (ЦБ 11,18 → 11,15).

В БКС прогнозируют среднесрочный курс доллара в диапазоне ₽85–90, а юаня — в области ₽11,5–12. Уже летом видят разворот тренда из-за увеличения спроса на валюту. По бюджетному правилу дневной лимит предложения юаней уже снижен на 40% относительно объемов прошлого месяца, а регулятор на фоне замедления инфляции вскоре может задуматься над послаблением ДКП. А может и не задуматься.

Нетерпеливый индекс

На любых новостях о переговорах индекс шатало, но в итоге он вернулся почти туда же, где был неделю назад. Итоговое изменение IMOEX с 2 850 до 2 840. Переговоры прошли, впереди переговоры. А у инвесторов шизофрения.

РТС снизился с 1 110 до 1 107.

С одной стороны переговоры и снижение инфляции, с другой стороны переговоры и санкции. Пока сложно определиться, куда двигаться. Переговоры ни на что пока не повлияли. Инвесторы уже не понимают, что делать с нервами. Санитары ждут.

Дивидендный сезон

Продолжаем богатеть. Т и Мать и дитя всё. Далее Наука, ТГК-14, Куйбышевазот.

Новые: Займер (3%+6%), Ставропольэнергосбыт (10,42%), Россети ЦП (13,06%), Фосагро (3,04%), НКХП (1,1%). ФосАгро дополнительно к июньским (2,58%) представил июльские (3,04%) дивиденды. Займер вместе с годовыми выплатит квартальные.

Ближайшие дивиденды:

Облигации

Снова активизировались эмитенты и собираются размещаться.

Разместились/собрали заявки: КЛС Трейд CNY.

На очереди: АБЗ-1, Русгидро, Симпл, Саха, Главснаб, ТГК-14, Сбер (дисконтные), Рольф, Россети СЗ, Балтийский лизинг. Поставил заявки на Симпл, ТГК-14 и БЛ.

RGBI снизился немного 108,57 → 108,15. Инфляция замедляется, вдруг летом разворот ДКП. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ.

Недвижка загорает

Не растёт. Индекс MREDC 306,3к за метр. Ну посмотрим, куда дальше.

Скидки на вторичку растут

В мае 2025 года средний размер скидок на вторичку достиг 6,3%, а в отдельных мегаполисах почти 11%. Но снижать начальные цены предложений собственники по-прежнему не готовы. В Москве готовы снизить цену вторички в среднем на 5,8%, подсчитали в «Этажах».

Самые большие скидки: 10,8% в НН, 9,5% в Краснодаре, 9,3% в Красноярске, 7,5% в Екатеринбурге, 7,3% в Воронеже, 7% в Уфе.

Криптопотолок

После туземуна на прошлой неделе биткоин решил почилить на потолке в районе 103–104к. Греется на майском солнышке. Мой криптопортфель остался на 2360 долларов. Я вышел на 70% в USDT.

Годовая инфляция снижается

Инфляция за неделю составила 0,06% после 0,03% неделей ранее. С начала года рост цен составил 3,28%. Годовая инфляция снизилась с 10,21% до 10,09%. Сильнее всего дорожает курица. А вот снизились цены на огурцы и помидоры, а также на смартфоны.

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