Мой портфель акций на 19 мая 2025. Какие акции я купил?

Пока все ждут, что принесут переговоры, продолжаю покупать дивидендные акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Размер портфеля составляет 2,456 млн рублей.

Акции занимают 36,2% от всего портфеля (актуальный отчёт был 1 мая). Если взять только биржевой (без депозитов), это 43,8%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, реальная продолжает оставаться выше.

Изменения в портфеле акций в первой половине мая такие:

Газпром нефть — 20 акций

Совкомбанк — 500 акций

Северсталь — 10 акций

Яндекс — 2 акции

Икс 5 — 3 акции

Потратил на акции около 45 тысяч рублей.

По плану у меня была покупка пяти акций: ГПН, Яндекс и Совкомбанк. Их и купил, а также взял Северсталь и Икс 5, которые тоже подотстали. Но до зелёной зоны из них всё равно больше никто не добрался, внезапно лишь ФосАгро, а также остаются зелёными Новатэк и Магнит. Большинство — жёлтые, красные Сбер, Роснефть и НЛМК.

🟢 выше целевой доли

🟡 ниже целевой доли, дельта < 0,5%

🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%

Главные кандидаты на покупку в мае: НЛМК и Роснефть. Сбер — под вопросом, может уже после дивгэпа. Ну и вдруг ещё что-то будет стоить дёшево — посмотрим. В любом случае, каждая новая акция — это потенциальное увеличение пассивного дохода в будущем, так что продолжаем.

Стратегия

У меня есть стратегия и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

40% биржевого портфеля в акциях

Лукойл, Яндекс, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Остальные 60% биржевого портфеля

Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле

Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле

Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле

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