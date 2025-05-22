ТОП-10 облигаций от аналитиков Финуслуг

Параметры: эксперты собрали облигации с кредитным рейтингом выше A (высокий уровень кредитоспособности) и высокой доходностью.
Облигации с постоянным купоном
Магнит БО-004Р-05, AAA
ISIN: RU000A10A9Z1
Погашение: 13.11.2029
Доходность к оферте: 18,51%
Купон: 23%
Купонов в год: 12
Оферта: 04.03.2026
Амортизация: нет
ГТЛК БО 002P-04, AA-
ISIN: RU000A10A3Z4
Погашение: 25.10.2029
Доходность к оферте: 21,89%
Купон: 25%
Купонов в год: 12
Оферта: 10.11.2027
Амортизация: нет
РусГидро БО-002Р-03, AAA
ISIN: RU000A10A6C6
Погашение: 22.05.2026
Доходность: 19,63%
Купон: 23%
Купонов в год: 12
Оферта: нет
Амортизация: нет
ИКС 5 ФИНАНС 003P-01, AAA
ISIN: RU000A109JH1
Погашение: 29.10.2034
Доходность к оферте: 20,4%
Купон: 23%
Купонов в год: 12
Оферта: 21.08.2025
Амортизация: нет
Европлан БО-06, AA
ISIN: RU000A100DG5
Погашение: 20.11.2026
Доходность к оферте: 23,46%
Купон: 22,5%
Купонов в год: 12
Оферта: 15.05.2029
Амортизация: да
Флоатеры
Позитив 001Р-02, AA-
ISIN: RU000A10AHJ4
Купон: КС + 4%
ТКД: 24,57%
Купонов в год: 12
Погашение: 17.12.2026
Оферта: нет
Амортизация: нет
Селектел 001P-05R, A+
ISIN: RU000A10A7S0
Купон: КС + 4%
ТКД: 24%
Купонов в год: 12
Погашение: 23.05.2027
Оферта: нет
Амортизация: нет
РСХБ 2Р2, AA
ISIN: RU000A1068R1
Купон: RUONIA+1,5%
ТКД: 22,79%
Купонов в год: 12
Погашение: 08.05.2026
Оферта: нет
Амортизация: нет
Газпром Капитал 07, AAA
ISIN: RU000A106375
Купон: RUONIA+1,3%
ТКД: 23,3%
Купонов в год: 4
Погашение: 05.04.2028
Оферта: нет
Амортизация: нет
ИКС 5 Финанс 3P4, AAA
ISIN: RU000A107WL0
Купон: RUONIA+1,4%
ТКД: 22,29%
Купонов в год: 4
Погашение: 28.02.2034
Оферта: 11.09.2026
Амортизация: нет
Резюме: если они и вклады так же советуют, то лучше не надо. Хотя флоатеры Позитива и Селектела хороши были на размещении, сейчас ТКД ниже купона. Большинство фиксов с офертой и низкой доходностью. Надо было постараться выбрать то, что они выбрали. А вот к надёжности вопросов нет. Возможно, они этот набор подготовили для того, чтобы показать клиентам, что депозиты намного лучше. Что думаете, есть ли в этом списке неогранённые алмазы или всё шляпа?
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