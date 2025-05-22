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igotosochi
Инвестиции

ТОП-10 облигаций от аналитиков Финуслуг

Можно ли ориентироваться на мнение экспертов сервиса, который предлагает бонусы по банковским депозитам? Есть некоторые сомнения. Вот сейчас как посмотрим, да и проверим, предлагают ли они что-то интересное или отбывают номер.

Параметры: эксперты собрали облигации с кредитным рейтингом выше A (высокий уровень кредитоспособности) и высокой доходностью.

Облигации с постоянным купоном

Магнит БО-004Р-05, AAA

  • ISIN: RU000A10A9Z1

  • Погашение: 13.11.2029

  • Доходность к оферте: 18,51%

  • Купон: 23%

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: 04.03.2026

  • Амортизация: нет

ГТЛК БО 002P-04, AA-

  • ISIN: RU000A10A3Z4

  • Погашение: 25.10.2029

  • Доходность к оферте: 21,89%

  • Купон: 25%

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: 10.11.2027

  • Амортизация: нет

РусГидро БО-002Р-03, AAA

  • ISIN: RU000A10A6C6

  • Погашение: 22.05.2026

  • Доходность: 19,63%

  • Купон: 23%

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

ИКС 5 ФИНАНС 003P-01, AAA

  • ISIN: RU000A109JH1

  • Погашение: 29.10.2034

  • Доходность к оферте: 20,4%

  • Купон: 23%

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: 21.08.2025

  • Амортизация: нет

Европлан БО-06, AA

  • ISIN: RU000A100DG5

  • Погашение: 20.11.2026

  • Доходность к оферте: 23,46%

  • Купон: 22,5%

  • Купонов в год: 12

  • Оферта: 15.05.2029

  • Амортизация: да

Флоатеры

Позитив 001Р-02, AA-

  • ISIN: RU000A10AHJ4

  • Купон: КС + 4%

  • ТКД: 24,57%

  • Купонов в год: 12

  • Погашение: 17.12.2026

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Селектел 001P-05R, A+

  • ISIN: RU000A10A7S0

  • Купон: КС + 4%

  • ТКД: 24%

  • Купонов в год: 12

  • Погашение: 23.05.2027

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

РСХБ 2Р2, AA

  • ISIN: RU000A1068R1

  • Купон: RUONIA+1,5%

  • ТКД: 22,79%

  • Купонов в год: 12

  • Погашение: 08.05.2026

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Газпром Капитал 07, AAA

  • ISIN: RU000A106375

  • Купон: RUONIA+1,3%

  • ТКД: 23,3%

  • Купонов в год: 4

  • Погашение: 05.04.2028

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

ИКС 5 Финанс 3P4, AAA

  • ISIN: RU000A107WL0

  • Купон: RUONIA+1,4%

  • ТКД: 22,29%

  • Купонов в год: 4

  • Погашение: 28.02.2034

  • Оферта: 11.09.2026

  • Амортизация: нет

Резюме: если они и вклады так же советуют, то лучше не надо. Хотя флоатеры Позитива и Селектела хороши были на размещении, сейчас ТКД ниже купона. Большинство фиксов с офертой и низкой доходностью. Надо было постараться выбрать то, что они выбрали. А вот к надёжности вопросов нет. Возможно, они этот набор подготовили для того, чтобы показать клиентам, что депозиты намного лучше. Что думаете, есть ли в этом списке неогранённые алмазы или всё шляпа?

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Информации об авторе

igotosochi

igotosochi

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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