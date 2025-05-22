ТОП-10 облигаций от аналитиков Финуслуг

Флоатеры

Позитив 001Р-02, AA-

ISIN: RU000A10AHJ4

Купон: КС + 4%

ТКД: 24,57%

Купонов в год: 12

Погашение: 17.12.2026

Оферта: нет

Амортизация: нет

Селектел 001P-05R, A+

ISIN: RU000A10A7S0

Купон: КС + 4%

ТКД: 24%

Купонов в год: 12

Погашение: 23.05.2027

Оферта: нет

Амортизация: нет

РСХБ 2Р2, AA

ISIN: RU000A1068R1

Купон: RUONIA+1,5%

ТКД: 22,79%

Купонов в год: 12

Погашение: 08.05.2026

Оферта: нет

Амортизация: нет

Газпром Капитал 07, AAA

ISIN: RU000A106375

Купон: RUONIA+1,3%

ТКД: 23,3%

Купонов в год: 4

Погашение: 05.04.2028

Оферта: нет

Амортизация: нет

ИКС 5 Финанс 3P4, AAA

ISIN: RU000A107WL0

Купон: RUONIA+1,4%

ТКД: 22,29%

Купонов в год: 4

Погашение: 28.02.2034

Оферта: 11.09.2026

Амортизация: нет

Резюме: если они и вклады так же советуют, то лучше не надо. Хотя флоатеры Позитива и Селектела хороши были на размещении, сейчас ТКД ниже купона. Большинство фиксов с офертой и низкой доходностью. Надо было постараться выбрать то, что они выбрали. А вот к надёжности вопросов нет. Возможно, они этот набор подготовили для того, чтобы показать клиентам, что депозиты намного лучше. Что думаете, есть ли в этом списке неогранённые алмазы или всё шляпа?