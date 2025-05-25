25% на винишке. Свежие облигации: Симпл на размещении

Объём выпусков — 1 млрд фикс и 2 млрд флоатер. 1,25 года фикс, 2 года флоатер. Ориентир купона: 22,5% фикс (книга закрыта) и до КС+4% флоатер. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A- от АКРА (июль 2024).
Симпл — один из лидеров в импорте вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков в России, национальный дистрибьютор и ритейлер с собственной сетью винотек: 104 винотеки SimpleWine в 8 городах, 53 партнерские винотеки by Simple в 38 городах.
Выпуск: Симпл 1Р3
Объём: 1 млрд
Начало размещения: 26 мая (сбор заявок до 23 мая)
Срок: 1 год 3 месяца
Купонная доходность: 22,5%
Выплаты: 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
Для квалов: нет
Выпуск: Симпл 1Р4
Объём: 2 млрд
Начало размещения: 2 июня (сбор заявок до 28 мая)
Срок: 2 года
Купонная доходность: до КС+4%
Выплаты: 12 раз в год
Оферта: нет
Амортизация: нет
Для квалов: да
Почему Симпл? Не проще ли просто накатить?
Конечно, накатить винишка тоже не запрещено, но напоминаю про минздрав. Винишко завозят и продают активно. Симпл — один из ведущих импортеров тихих, игристых и шампанских вин в России. Лидер по отгрузкам алкоголя в сегменте HoReCa, выступающий крупным поставщиком для федеральных и региональных розничных продуктовых сетей. Одним из каналов дистрибуции является связанная с Группой сеть винотек под брендом SimpleWine, насчитывающая более 100 магазов. Компания также развивает собственные бренды вина и крепких спиртных напитков.
Посмотрим отчётность. Выручка в 2024 году выросла на 30,4% — до 37 млрд рублей. Растут, продают винишко, молодцы. Себестоимость продаж, конечно, тоже выросла, на 35% — до 24 млрд. Ещё и CAPEX, правда небольшой совсем — 131 млн рублей. EBITDA 4,086 млрд. Отрицательный FCF (денежный поток) -5,088 млрд. Как-то так себе.
Чистая прибыль упала на 58% — до 361,8 млн рублей. Долговая нагрузка очень высокая, Чистый долг/EBITDA 3,9. Соотношение заёмных и собственных средств 5,23. Долгосрочные обязательства 3,3 млрд (+54,3% г/г), краткосрочные обязательства 15,6 млрд (+11,7% г/г). Выпьем же, чтобы не пришлось пить за упокой.
Не скажу, что выпуски крутые, но лично мне приглянулся фикс, в итоге дали 22,5% (YTM 25%).Откровенно говоря, купон маловат, так сказать, недостаточно крепок. Не стройка и даже не лизинг. Флоатер у меня есть прошлый выпуск. Сбор заявок продолжается, КС+4% мы там не увидим, в лучшем случае КС+3%. Он для квалов. Фикс можно ловить на вторичке.
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