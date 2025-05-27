25,5% на химзаводе. Свежие облигации: Полипласт на размещении

И снова настало время пойти уже на завод! Но не для того, чтобы отдохнуть от тяжёлой офисной работы за станком, а для того, чтобы дать заводским немного денег. Смотрим свежий выпуск химзавода. В этом году они прям разогнались.

Объём выпуска — 2 млрд. 2 года. Ориентир купона: 25–25,5% (YTM до 28,7%). Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A- от НКР (ноябрь 2024).

Полипласт — холдинг, специализирующийся на выпуске наукоёмких химических продуктов собственной разработки для различных отраслей промышленности. Основные товары — химические добавки, применяющиеся при производстве некоторых строительных материалов, таких как товарный бетон, железобетонные изделия и строительные растворы.

Выпуск: Полипласт П02-БО-05

Объём: 2 млрд

Начало размещения: 29 мая (сбор заявок до 27 мая)

Срок: 2 года

Купонная доходность: до 25,5%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Для квалов: нет

Почему Полипласт? Долгов мало у них?

Не только не мало, но даже уже как-то много. Это один из главных рисков. Но посмотрим повнимательнее. Холдинг огромный, это не какой-то местячковый заводик, это 12 заводов, куча лабораторий и научно-технические центры.

У Полипласта лидирующие позиции на российском рынке строительных химикатов (около 70% рынка), также компания экспортирует продукцию в более чем 50 стран. Существование компании длится уже более 20 лет. Преимущества: контроль полного цикла — от лаборатории до клиента. Это сокращает издержки и ускоряет выход на рынки. Компания входит в перечень системообразующих предприятий Российской Федерации.

За 2024 год выручка выросла до 139,6 млрд (+115,4% г/г), EBITDA выросла до 41,1 млрд (+85% г/г). Рентабельность EBITDA составляет 29,4%. Чистая прибыль выросла до 11,9 млрд (+21,4% г/г). Маржинальность по Чистой прибыли 8,5%.

Вроде бы неплохо. Но есть неприятный момент, связанный с долгом. В связи с реализацией инвестпрограммы показатель Чистый долг/EBITDA равен 3,4. И при ключевой ставке 21% это жёстко. Зато у компании сильные рыночные позиции и неплохая маржинальность.

На бирже есть три рублёвых и один квазидолларовый выпуск, в планах есть юаневый. Всего примерно на 10 млрд рублей, так что будет на 12 млрд. Пик финансирования инвестиционной программы пришёлся на 2024 год, когда Полипласт запустил комплекс стоимостью 17 млрд, далее плановый объём инвестиций должен снижаться, и с 2027 года ожидается сокращение абсолютного размера совокупного долга компании.

Тем, кто выбирает этот выпуск, нужно, чтобы компания протянула два года. Думаю, справится, компания сильная, почти монополист. Выпуск интересен всем тем, кто не ждёт повышения ключевой ставки. Лично я брал прошлый выпуск, он аналогичный, купон по нему дали 25,5%. Могут ли снизить по новому? Возможно, но вряд ли сильно.

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