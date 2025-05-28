Топ-5 акций, которые вырастут на развороте ДКП от аналитиков ГПБ Инвестиции

Ренессанс Страхование

Компания зарабатывает на страховании, размещении премий в финансовые инструменты в виде полученных купонов, процентов и дивидендов, а также переоценки финансовых инструментов.

При развороте ДКП и снижении ключа эксперты ждут положительной переоценки портфеля ценных бумаг Ренессанса. Кроме того, страховщики платят дивиденды, что всегда положительно оценивается инвесторами. У меня в портфеле Ренессанса нет.