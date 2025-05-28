Топ-5 акций, которые вырастут на развороте ДКП от аналитиков ГПБ Инвестиции

Сбер
Зелёная кэш-машина — одна из самых ликвидных, прибыльных и стабильных компаний.
Сбер ежегодно увеличивает прибыль, платит дивиденды и показывает отличные результаты даже при высокой ставке. А что будет, если ставку снизят? Зелёная кэш-машина превратится в зелёную кэш-ракету. У меня в портфеле доля Сбера большая.
Ренессанс Страхование
Компания зарабатывает на страховании, размещении премий в финансовые инструменты в виде полученных купонов, процентов и дивидендов, а также переоценки финансовых инструментов.
При развороте ДКП и снижении ключа эксперты ждут положительной переоценки портфеля ценных бумаг Ренессанса. Кроме того, страховщики платят дивиденды, что всегда положительно оценивается инвесторами. У меня в портфеле Ренессанса нет.
Т-Технологии
Жёлтый банк без человеческого лица в основном зарабатывает на физлицах, развивает технологические сервисы и обещает ежеквартально платить дивиденды.
Как только снизится ключ, процентная маржа Т-Банка полетит ровно вверх. В компании планируют нарастить чистую прибыль в 2025 году не менее чем на 40% при рентабельности капитала более 30%. Не зелёная кэш-ракета, но уж точно жёлтая. У меня в портфеле доля Т-Банка существенная.
Совкомбанк
У банка растёт выручка, но чистая прибыль снижается, из-за высокой ключевой ставки банк не раскрывает весь свой потенциал. Снижение ключа пойдёт на пользу, оно будет как ракетное топливо для полёта в космос.
Динамичное развитие и 25% прибыли на дивиденды — это не все драйверы будущего роста. Аналитики считают, что снижение ключевой ставки позитивно скажется на маржинальности банка вследствие удешевления пассивов и снижения стоимости риска. У меня в портфеле доля Совкомбанка большая.
Яндекс
Кто тут главная ИТ-компания России? Да ещё и с Алисой. Компания зарабатывает на рекламе, а также развивает сервисы про еду, поездки и финансы.
Аналитики считают, что в случае снижения ключа ожидается увеличение деловой активности, что может привести к росту выручки с рекламы (а может и с еды). Также это будет способствовать снижению процентных расходов. Ну и айтишники начали платить скромные дивиденды. В моём портфеле Яндекса много.
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Лично я ожидаю туземун четырёх компаний из пяти. Но для этого ДКП должна развернуться, чего пока не происходит. Кто знает, быть может ключевую ставку снизят.
Как считаете, когда будет разворот ДКП? Какие акции в ваших портфелях отреагируют на него сильнее всех?
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