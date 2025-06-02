ЦОК КПП ОСНО 02.06 Мобильный
igotosochi
Инвестиции

💼 Мой портфель акций на 2 июня 2025. Больше пассивного дохода! Какие акции я купил?

Пока все радуются наступлению жаркой погоды, а также ждут переговоров, продолжаю покупать дивидендные акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Размер портфеля составляет 2,450 млн рублей.

Акции занимают 36,3% от всего портфеля (актуальный отчёт был 1 июня). Если взять только биржевой (без депозитов), это 44,1%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, реальная продолжает оставаться выше.

🛍 Изменения в портфеле акций в первой половине мая такие

  • Роснефть — 40 акций

  • НЛМК — 100 акций

  • Магнит — 3 акции

  • Интер РАО — 2000 акций

  • Сургутнефтегаз-ап — 100 акций

  • Совкомфлот — 50 акций

Потратил на акции около 58 тысяч рублей. Кроме акций я покупал облигации.

По плану у меня была покупка двух акций: Роснефть и НЛМК. Именно они отставали от целевой доли сильнее всего, но также отставал и Сбер. Сбер хочу после гэпа покупать. Также на просадках сильнее других отставали Магнит и Интер РАО, так что купил и их. Совкомфлот и СНГ-ап в четвёртую корзину купил, потому что посчитал цены прекрасными для покупки. До зелёной зоны всё равно никто не добрался, но почти все жёлтые. Красный Сбер, но он ждёт до июля.

🟢 выше целевой доли 

🟡 ниже целевой доли, дельта < 0,5%

🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%

Главные кандидаты на покупку в июне: Лукойл, Татнефть, Интер РАО — все после гэпов. Ну и буду смотреть, что ещё купить. В любом случае, каждая новая акция — это потенциальное увеличение пассивного дохода в будущем, так что продолжаем. 🤑 Прогноз по всему портфелю уже более 70 000 в месяц.

🗺 Стратегия

У меня есть стратегия и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

40% биржевого портфеля в акциях

  • Лукойл, Яндекс, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

  • Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

  • ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

  • Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Остальные 60% биржевого портфеля

  • Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле

  • Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле

  • Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле

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igotosochi

igotosochi

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