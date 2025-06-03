🏝 Мой путь к криптофинансовой независимости. Пенсионный криптофонд — месяц 25

Прошедший месяц запомнился новым рекордом биткоина, после которого продолжается коррекция. А я продолжаю готовиться к крипточилу на пенсии и формирую криптопортфель, благодаря которому буду чилить на криптоострове. Для этого я ежемесячно покупаю крипту на небольшую сумму. Смотрим, что произошло за май.

Прошедший месяц запомнился новым рекордом биткоина, после которого продолжается коррекция. А я продолжаю готовиться к крипточилу на пенсии и формирую криптопортфель, благодаря которому буду чилить на криптоострове. Для этого я ежемесячно покупаю крипту на небольшую сумму. Смотрим, что произошло за май.

🗺 Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.

💼 Было на 1 мая:

Эквивалент в BTC: 0,02133024

Эквивалент в RUB: 167 500 ₽

Эквивалент в USD: 2 050 $

Пополнил на 4 200 рублей (50 долларов по P2P). Конечно, брокерский счёт я побольше пополнил, на 200 000.

🗞 Читал криптоэкспертов, они теперь продают. Как же так, ещё совсем недавно говорили, что биткоин будет стоить миллион. Видимо, позже. Чего уж там, я и сам продал, но не всё, сейчас около 70% в USDT, а 30% в биткоине, эфире и альтах.

Есть новости для тех, кто хочет инвестировать в крипту, но не напрямую. Уж не знаю, хорошие или нет. 28 мая Банк России разрешил финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и ЦФА, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты. Ключевым условием регулятор назвал то, что такие инструменты не должны предусматривать фактическую поставку криптовалют.

Альфа запустила ЦФА с привязкой к эфиру, Мосбиржа и СПБ Биржа планируют запустить торговлю фьючерсами.

💼 Стало на 1 июня:

Эквивалент в BTC: 0,02270003

Эквивалент в RUB: 167 500 + 4 200 (пополнение) + 9 900 (рост) = 181 600 ₽

Эквивалент в USD: 2 005 + 50 (пополнение) + 247 (рост) = 2 347 $

💼 Итого (за всё время):

Эквивалент в BTC: 0,02270003

Эквивалент в RUB: 120 600 → 181 600 ₽ (+61 000 ₽ или +50,58%)

Эквивалент в USD: 1 341 → 2 347 $ (+1 006 $ или +75,01%)

📉 Скорее бы всё упало

Итак, в мае портфель вырос, и я вышел на 70% в USDT. Не знаю, будет ли возможность купить дешевле, но надеюсь, что да. Альты не продавал, их немного, продавал только биткоин и эфир. Если вдруг снова будет расти, ну что поделать, значит я ошибся и не смогу чилить на криптоострове (да ладно, всё равно смогу).

Из альтов у меня: MATIC, DOGE, BCH, AVAX, SAND, DOT, ATOM, SOL, WOO, TON, LDO, UNI, LTC, BNB, TRX, DYDX, OP, ARB, LOOKS, RDNT, STRK. Это мой crypto island INDEX. Его священная цель — помогать мне чилить на криптопенсии на криптоострове.

Май оказался удачным, проверим, будет ли удачным июнь. Продолжаю маленькими криптошагами идти вперёд. Криптоостров снова всё ближе и ближе. Всем крипточила!

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