💰 Пассивный доход растет. За май получил 43 597, в июне жду почти в 3 раза больше
✅ Пассивный доход за весь 2024 год составил 422 725 рублей, или в среднем 35 227 рублей в месяц. В 2025 хочется получить больше. Так и должно быть, ведь я активно пополняю портфель, а все доходы реинвестирую. Сейчас примерно 37% портфеля в акциях, 37% в облигациях, 3% в биржевых фондах, 5% в ЗПИФах недвижимости и 18% на депозите.
⌚ Чтобы пассивный доход стал ощутимым, нужно много времени. Также нельзя забывать про инфляцию, поэтому если кто-то хочет жить на пассивный доход, не стоит тратить его подчистую. А на этапе накопления капитала весь пассивный доход желательно реинвестировать.
Если пропустили, пассивный доход за апрель — 34 672 ₽.
Также я прикинул, какой капитал нужен, чтобы жить с пассивного дохода и не работать.
А сервис учёта инвестиций помог мне спрогнозировать, какой пассивный доход мой портфель даст в ближайшие 12 месяцев — более 70 тысяч в месяц!
💰 Капитал мая
Портфель на 1 мая: 6 564 763 ₽
Портфель на 1 июня: 6 731 654 ₽
В мае я пополнил портфель на 200 000 ₽
Всё идёт по плану — ежемесячного пополняю на 200 000, чтобы за год вышло 2,4 млн. Уже 1 млн в этом году есть. Покупал я в основном акции и облигации, весь пассивный доход реинвестировал.
💰 Пассивный доход мая
Дивиденды по акциям: 8 499 ₽
Выплаты по фондам: 1 570 ₽
Купоны по облигациям: 23 222 ₽
Проценты по депозиту: 10 306 ₽
Всего: 43 597 ₽
Биржевые выплаты:
В мае были дивиденды от Новатэка и Т-Банка. По фондам стабильно от Паруса, Рентал ПРО и Атриума. Само собой, много купонов и процент по депозиту.
Вот такие столбики по пассивному доходу с акций, фондов и облигаций (без депозита):
Как видно, год к году пассивный доход растёт прекрасными темпами, но этого бы не было без пополнений и реинвеста.
📈 Динамика
май 2024: 30 604 ₽
по сравнению с маем 2024 (год к году): +12 993 ₽ (+42,45%)
апрель 2025: 42 124 ₽
по сравнению с апрелем 2025 (месяц к месяцу): +1 473 ₽ (+3,49%)
Отличный рост год к году, на 70%. Ну и по сравнению с апрелем тоже есть рост. Если бы Новатэк успел перевести дивиденды, было бы даже больше, но пусть уж достанутся маю, а то он обещает быть тоже довольно слабым.
📈 Текущий год
Сумма за 5 месяцев: 206 609 ₽
В среднем за месяц: 41 321 ₽
В июне будут три важных события.
1️⃣ Во-первых, начинается настоящее дивидендное месиво. Будут дивы Лукойла, Татнефти, Интер РАО, ФосАгро и других. Не сказать, что прям жир, но около 30 000.
2️⃣ Во-вторых, я переложил депозит под более высокий процент, так что доход с него будет более 16 000.
3️⃣ В-третьих, будут купоны с ОФЗ 26243, которых у меня более 800 штук! Такое происходит лишь дважды в год. Всего же купонов будет более 60 000.
Так что больше ста 120 жду, это будет рекорд. А в июле дивиденды Сбера, Роснефти, ГПН и куча других, тоже около ста будет. Всего же пока что получил и реинвестировал 206 609 рублей. Дальше — больше! В следующем выпуске июнь.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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