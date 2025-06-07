💰 Пассивный доход растет. За май получил 43 597, в июне жду почти в 3 раза больше

Продолжаю подсчитывать пассивный доход — зарплату, которая капает с акций, облигаций и депозита. За май вышло больше, чем за апрель, а впереди «убойные» июнь и июль!

✅ Пассивный доход за весь 2024 год составил 422 725 рублей, или в среднем 35 227 рублей в месяц. В 2025 хочется получить больше. Так и должно быть, ведь я активно пополняю портфель, а все доходы реинвестирую. Сейчас примерно 37% портфеля в акциях, 37% в облигациях, 3% в биржевых фондах, 5% в ЗПИФах недвижимости и 18% на депозите.

⌚ Чтобы пассивный доход стал ощутимым, нужно много времени. Также нельзя забывать про инфляцию, поэтому если кто-то хочет жить на пассивный доход, не стоит тратить его подчистую. А на этапе накопления капитала весь пассивный доход желательно реинвестировать.

Если пропустили, пассивный доход за апрель — 34 672 ₽.

Также я прикинул, какой капитал нужен, чтобы жить с пассивного дохода и не работать.

А сервис учёта инвестиций помог мне спрогнозировать, какой пассивный доход мой портфель даст в ближайшие 12 месяцев — более 70 тысяч в месяц!

💰 Капитал мая

Портфель на 1 мая: 6 564 763 ₽

Портфель на 1 июня: 6 731 654 ₽

В мае я пополнил портфель на 200 000 ₽

Всё идёт по плану — ежемесячного пополняю на 200 000, чтобы за год вышло 2,4 млн. Уже 1 млн в этом году есть. Покупал я в основном акции и облигации, весь пассивный доход реинвестировал.

💰 Пассивный доход мая

Дивиденды по акциям: 8 499 ₽

Выплаты по фондам: 1 570 ₽

Купоны по облигациям: 23 222 ₽

Проценты по депозиту: 10 306 ₽

Всего: 43 597 ₽

Биржевые выплаты:

Скрин из сервиса учёта инвестиций — все выплаты кроме депозита, после налогов

В мае были дивиденды от Новатэка и Т-Банка. По фондам стабильно от Паруса, Рентал ПРО и Атриума. Само собой, много купонов и процент по депозиту.

Вот такие столбики по пассивному доходу с акций, фондов и облигаций (без депозита):

Скрин из сервиса учёта инвестиций — все выплаты кроме депозита, после налогов

Как видно, год к году пассивный доход растёт прекрасными темпами, но этого бы не было без пополнений и реинвеста.

📈 Динамика

май 2024: 30 604 ₽

по сравнению с маем 2024 (год к году): +12 993 ₽ (+42,45%)

апрель 2025: 42 124 ₽

по сравнению с апрелем 2025 (месяц к месяцу): +1 473 ₽ (+3,49%)

Отличный рост год к году, на 70%. Ну и по сравнению с апрелем тоже есть рост. Если бы Новатэк успел перевести дивиденды, было бы даже больше, но пусть уж достанутся маю, а то он обещает быть тоже довольно слабым.

📈 Текущий год

Сумма за 5 месяцев: 206 609 ₽

В среднем за месяц: 41 321 ₽

В июне будут три важных события.

1️⃣ Во-первых, начинается настоящее дивидендное месиво. Будут дивы Лукойла, Татнефти, Интер РАО, ФосАгро и других. Не сказать, что прям жир, но около 30 000.

2️⃣ Во-вторых, я переложил депозит под более высокий процент, так что доход с него будет более 16 000.

3️⃣ В-третьих, будут купоны с ОФЗ 26243, которых у меня более 800 штук! Такое происходит лишь дважды в год. Всего же купонов будет более 60 000.

Так что больше ста 120 жду, это будет рекорд. А в июле дивиденды Сбера, Роснефти, ГПН и куча других, тоже около ста будет. Всего же пока что получил и реинвестировал 206 609 рублей. Дальше — больше! В следующем выпуске июнь.

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