🗝️ Каким будет курс доллара этим летом? Ключ-ралли оказалось разводом. Дивидендный сезон, крипта, недвижка, бонды, ссора. Воскресный инвестдайджест

Главное событие недели — ссора Трампа с Маском, хотя в этих ваших интернетах и рассказывают о том, что главное событие — снижение ключевой ставки с 21% до 20%. Нет, это неизбежно и ожидаемо, примерно как ослабление рубля и подорожание нефти. Из всех ралли произошло лишь ралли блогеров по написанию постов про ключ. А что ещё произошло — читайте!

📈 Снижение ключа не ослабило рубль

Ключ поменялся, а вектор курса рубля нет. Изменение за неделю: 78,62 → 78,85 руб. за доллар (курс ЦБ 78,61 → 79,17). Юань 11,02 → 11,00 (ЦБ 10,90 → 11,01).

Что говорят аналитики? Например, при базовом сценарии в Совкомбанке ожидают, что рубль летом будет в диапазоне ₽10,4–11,4 за юань, ₽75–82 за доллар и ₽85–93 за евро. В Сбере видят адекватным доллар по 80.

Набиуллина объяснила укрепление рубля жёсткой ДКП и пообещала её продолжать. Если кому-то до сих пор смешно, то подумайте, каким курс может быть при ключе ниже 10%.

🎢 А ралли будет?

Ключ-ралли случилось, но лишь на час, опять всех размели. Потом акции обвалились, будто ключ не снизили, а подняли. Итоговое изменение IMOEX с 2 828 до 2 786. Сторонники теории заговора считают, что виновата ссора Трампа с Маском. Они даже поспорили, куда пойдёт индекс Мосбиржи. Трамп сказал, что вниз, а Маск — вверх.

РТС снизился с 1 133 до 1 108.

Ну как так-то? А ралли выйдет? А скиньте мяч.

💰 Дивидендный сезон

Продолжаем богатеть. Лукойл, Озон фарма, Европлан, Аренадата, Интер РАО, ФосАгро, ЭсЭфАй, Новабев, Акрон всё. На очереди: Соллерс, ММЦБ.

Новые: Транснефть (14,9%), Евротранс (2,4%), Россети МР (11,82%), Ренессанс страхование (5,5%). Транснефть молодец, Россети МР нот бэд, остальные нет.

Ближайшие дивиденды:

💼 Облигации

Ключ снижается — можно брать ещё больше долгов! Синоптики прогнозируют увеличение количества флоатеров в виде осадков.

Разместились/собрали заявки: Россети СЗ, ТД РКС, Инвест КЦ USD, Ростелеком, РусГидро, Акрон USD, Флит, НорНикель USD. Я в этот раз не участвовал нигде.

На очереди: Уральская Сталь USD, ВУШ, Сибирский КХП, РЖД, Ростелеком, Универсальная ЛК, Ульяновская обл., НорНикель CNY, Камаз, Полипласт, Газпром нефть EUR + CNY. Подался на ВУШ. Думаю, что ещё что-то выберу.

Вот где ключ отразился. RGBI ощутимо вырос: 109,93 → 111,84. Инфляция замедляется, ЦБ развернул ДКП. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ.

🏙 Недвижка не дорожает

Но это дело времени. Нужно, чтобы ставки ещё снизились. Индекс MREDC 308,0к → 306,7к за метр.

⛏️ Криптотопливо закончилось

Пока без новых рекордов: скорее похоже на бег на месте. Биткоин на 104к. Мой криптопортфель вырос с 2360 до 2370 долларов, дополнительно пополнил на 50, стало 2420. Я сейчас на 70% в USDT.

На Мосбирже начали появляться первые производные криптоинструменты, скоро будут появляться как грибы после июньского дождика.

📉 Годовая инфляция снижается

Инфляция за неделю составила 0,05% после 0,06% неделей ранее. С начала года рост цен составил 3,39%. Годовая инфляция снизилась с 9,78% до 9,66%. Сильнее всего дорожают курица и масло. А вот снизились цены на огурцы, помидоры и капусту, а также на яйца и смартфоны. Олло, покупаем айфоны.

🏦 ДКП развернулась

Пик пройден, но расслабляться не стоит. Новый пик может быть сразу после этой неловкой ямки на 20%. Но ЦБ считает, что пока 20% норм, в 2026 году придём к инфляции 4% (сами-то верят? мы-то понятно, что нет).

Как часто бывает, на рынках акций и облигаций этот разворотик был заложен заранее, а поскольку Трамп поссорился с Маском, дополнительного топлива не нашлось.

🗞 Что ещё?

Цены на нефть превысили $66 за баррель

Мосбиржа подвела итоги мая

Я подвёл свои итоги мая, посчитал пассивный доход за май и за всё время

Банки продолжают снижать ставки по вкладам, например, на год в топ-10 банков средняя ставка 17,5%

Пока золото дешевеет, цены на серебро выросли до максимума за 13 лет

Fix Price начал обмен расписок на православные акции

ЦБ отметил снижение притока средств в фонды в 10 раз в первом квартале

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