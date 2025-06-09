🛴 24% на самокатах. Свежие облигации: ВУШ на размещении. Прокатимся?

Как только теплеет, сразу же возвращаются разговоры о том, что самокаты нужно запретить. Но они продолжают ездить, а самокатчики продолжают просить инвесторов дать им денег, и побольше. Смотрим, что предлагают по новому выпуску.

Объём выпуска — 2 млрд. 3 года. Ориентир купона: 21–22% (YTM до 24,4%). Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A- от АКРА (апрель 2025).

ВУШ — технологическая компания, работающая в сфере краткосрочной аренды электросамокатов. Лидер кикшеринга в России — примерно каждая вторая поездка на самокате в стране совершается через платформу Whoosh. Также работает в Беларуси, Казахстане, Чили, Перу и Бразилии

Выпуск: ВУШ 1Р4

Объём: 2 млрд

Начало размещения: 11 июня (сбор заявок до 9 июня)

Срок: 3 года

Купонная доходность: до 22%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Для квалов: нет

🛴 Почему ВУШ? Зимой будут лыжи напрокат давать?

Хорошая идея, обязательно передам, но вроде как нет. В Латинской Америке потому и покатились, что там зимы не бывает. Всего уже 61 локация в 6 странах.

Посмотрим МСФО за 2024 год. Компания показала значительный рост выручки, которая составила 14,3 млрд рублей (+33% г/г), а также увеличение EBITDA до 6 млрд рублей (+35,9% г/г). Чистая прибыль достигла 1,98 млрд рублей (+2% г/г), а операционная прибыль — 3,2 млрд рублей (+19,5% г/г). При этом чистый долг вырос до 10,27 млрд рублей (против 7,543 млрд рублей на конец 2023 года), а денежные средства и их эквиваленты увеличились до 3,58 млрд (3,16 млрд по итогам 2023).

Коэффициент Чистый долг/EBITDA улучшился до 1,7 по итогам 2024 года против 1,9 годом ранее, что говорит о снижении долговой нагрузки относительно операционной прибыли. Пора брать новые долги.

Пользователей и поездок становится больше, поездки увеличились почти в полтора раза до 150 млн. Число пользователей с 20,4 до 27,6 млн (+35%), парк самокатов вырос со 150 до 214 тысяч (+43%). В России доля ВУШ 48%, никого из конкурентов и близко нет.

Короче, ВУШ растёт, диверсифицируется по географии и хочет рефинансировать долг по первому выпуску облигаций (гасится в конце июня), так что можно ему помочь при желании. Лично я участвую. Жаль, что купоны после снижения ключа будут снижаться, но зафиксировать купон в районе 21% — неплохая тема.

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