💎 Фантастически поднялся на золоте, но чуть не разорился на бриллиантах. Работал ювелиром и инвестировал 10 лет в «драгоценные» акции — что из этого вышло?

Кому портфельчик позолотить? История о том, как инвестировать в то, с чем работаешь. Алмаз Золотухин работал ювелиром, не только стачивал с каждого колечка по миллиграммулечке, но и 10 лет покупал только акции золотодобытчика Полюса и алмазодобытчика Алросы на 100 000 в месяц.

В итоге фразу «ты ювелир» он слышит не только от знакомых женщин, но и от других инвесторов.

Это вымышленная история на основе бэктеста. Все совпадения случайны, а пополнения портфеля вымышлены. Полюс и Алроса настоящие.

10 лет назад Алмаз Золотухин открыл свою ювелирную мастерскую, где делал восьмые чудеса света из драгметаллов и камней. Он любил общаться с клиентами, среди которых были Сберослав, Газиз, Консерваторий и Металлорд. Они-то и рассказали ему про инвестиции в акции. Алмазу стало интересно, он тоже решил начать инвестировать. Его выбором стали Полюс и Алроса. Ну а что ещё? Какая-никакая диверсификация, а компании — лидеры в своих отраслях.

Бэктест на Snowball income позволил воссоздать его путь, и теперь мы с вами можем оценить результаты.

Пополнения составили фантастические 12 млн рублей — именно столько и получится у каждого, кто 10 лет подряд будет пополнять портфель на 100 000 в месяц.

🚀 На 29% обогнал рынок

Портфель обошёл индекс MCFTRR (это как IMOEX, но учитывающий реинвестирование всех полученных дивидендов) на 29,59%.

Большую часть времени драгоценный портфель обыгрывал индекс MCFTRR. Сначала незначительно, но в 2020 году всё в корне изменилось. Золотые времена портфеля были в 2021 году. Потом санкции сделали своё чёрное дело и портфель стал ближе к рынку. В ноябре 2021 года, например, портфель из 7,7 вложенных миллионов стоил 23,2 млн, индекс показывал 16,3 млн. В 2023–2024 годах разница уже стала минимальной, и вот в 2025 году драгоценный портфель снова стал отрываться от MCFTRR.

👨‍🏫 Но тут стоит разобраться поподробнее. Дело в том, что затащил драгоценный портфель Полюс, а Алроса благодаря санкциям и рыночной конъюнктуре от него очень сильно отстала. Из-за того, что ребелансировку Алмаз Золотухин не делал, ему приходилось постоянно докупать акции Алросы, в итоге в неё он вложил намного больше, а она в минусе!

👍 Портфель 100% Алросы отстал бы от индекса на 79% и был бы в минусе на 2,3 миллиона.

👎 Портфель 100% Полюса стоил бы более 41 млн, обогнал бы индекс на 183% и был бы в плюсе. Полюс в плюсе. Настолько, что можно из названия даже букву «о» убрать.

В итоге драгоценный портфель через 10 лет дорос до 22,746 млн, прибыль составила 10,746 млн или 89,6%. За это же время портфель индекса MCFTRR прибавил 60,4% или 7,244 млн. То есть, отставание от драгоценного портфеля 29%! Доходность получилась 12,45%, а доходность MCFTRR составила 9,23%.

Результат отличный, но две акции показали разнонаправленные движения. Могло ли быть иначе? Могло, конечно, но этого никто не знал бы. Диверсификация даже из двух акций работает.

Золотые акции показали себя не только как защитный актив, но и как космический, унеся портфель на ракете, несмотря на то, что большая часть средств вкладывалась в Алросу, хотя до веса в 50% она так и не добралась.

🤔 Какой вывод сделал Алмаз Золотухин?

Вывод такой, что золото лучше бриллиантов. Как минимум, за последнее десятилетие. А если один актив растёт, а другой нет, то усреднение второго не всегда даст положительный результат.

Расстроен ли Алмаз результатами? Ни в коем случае. Благодаря в том числе диверсификации, хоть и максимально скромной, он в плюсе и обгоняет рынок. Санкции и рыночная конъюнктура могут сменить вектор, кто знает, вдруг российские алмазы захотят по всему миру? Сейчас, правда, это больше похоже на влажные фантазии.

💬 Вы как считаете, сможет в будущем портфель Алмаза Золотухина показывать результат лучше рынка?

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