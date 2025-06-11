💸 Инвестиции с ежемесячным пассивным доходом — так можно?

Естественной целью инвестирования является получение дохода. Дополнительный он или основной — не суть, важно, чтобы проинвестированные деньги работали и давали его. Частным случаем можно рассматривать желание получать плюс-минус стабильный ежемесячный доход. Хотя это желание часто не обусловлено рациональными причинами.

Скорее, это желание эмоциональное и является следствием привычки получения ежемесячной зарплаты. Не так важно, получишь ты доход 1 раз в год или 12, ведь если хочется разделить его на 12 частей, можно использовать дополнительные инструменты, например, накопительный счёт, с которого можно выводить деньги примерно равными частями. Но существуют и варианты, приносящие доход ежемесячно.

1️⃣ Недвижимость

Самое очевидное — инвестиционная квартира, гараж или коммерческое помещение (офис, склад и т. п.). Квартиры, офисы и тем более склады имеют высокий порог входа. Гаражи, келлеры, комнаты и кладовки — поменьше. Можно получать пассивный доход от сдачи, а потом и продать подороже. Размер доходности у бетонщика зависит только от его фантазии. Ну и ренту съёмщику можно время от времени повышать.

2️⃣ Бумажная недвижимость

Инвестиции в ЗПИФн в ряде случаев дают ежемесячный доход. Те же Рентал Про, Атриум или Парус платят ежемесячно. Доходность выплат пониже ОФЗ, но ещё и рост СЧА возможен. Порог входа — минимальный. Даже самые дорогие фонды — это тысяч 300 за один пай. А есть и около 1 000 рублей. Нюанс — некоторые доступны только квалифицированным инвесторам. Время от времени выплаты могут индексироваться, что позитивно влияет на доход. У меня есть в портфеле.

3️⃣ Облигации с ежемесячным купоном

Сейчас таких вариантов среди корпоратов много, как фиксов, так и флоатеров. Номинал одной облигации обычно 1 000 рублей, но бывают исключение. Лишь бы доходность устраивала. И после погашения нужно будет искать другие выпуски.

4️⃣ Микс из облигаций с разными датами купонов

Зачастую купоны платят 4 раза в год, по ОФЗ 2 раза в год. Достаточно выбирать выпуски так, чтобы купоны примерно равномерно распределялись по месяцам в течение года, а при погашении реинвестировать в другие аналогичные выпуски. Например, 3 выпуска с ежеквартальными купонами или 6 выпусков с полугодовыми. По ОФЗ доходность пониже, по корпоратам и особенно ВДО побольше — ну это вы и без меня прекрасно знаете. Я покупаю много разных облигаций, так что купоны не то что ежемесячно, а еженедельно приходят.

5️⃣ Акции — не получится

С дивидендными акциями сложнее, чем с облигациями, так как есть месяцы, когда никто не платит или почти не платит: февраль, март, апрель, август, ноябрь. Особенно мёртвые февраль и март. А с июня по июль инвесторы готовят вёдра для денег, сами выплаты и на август попадают. Так что получать равномерный пассивный доход с дивидендов невозможно. Но их можно равномерно не получать, а тратить. У меня в портфеле много акций, люблю дивиденды. Дивиденды на дистанции растут — это возможность догонять инфляцию.

6️⃣ Краудлендинг

Займы малым бизнесменам, часто с ежемесячными выплатами. Сам я попробовал и отказался из-за высокой дефолтности, которая приводит к доходности ниже облигаций, но если кому-то нравится, почему бы и да. Площадок хватает: Поток, Джетленд и другие.

7️⃣ Вклады

Ну и самый простой вариант — это депозиты без капитализации процентов. Думаю, тут и так всё очевидно. Нужно лишь выбрать опцию с выплатами ежемесячно. Я пользуюсь вкладами достаточно активно, не только же на биржу деньги относить.

8️⃣ Фонды, ЦФА

Есть фонды акций и облигаций с выплатами дивидендов или купонов. Ну и ЦФА. Довольно экзотические пока что инструменты. Лично я не покупаю.

Собственно, когда доход становится таким, на который можно жить и не работать, инвестор может переквалифицироваться в рантье и пить коньяк в любое время суток, а не только по утрам.

🤔 А оно вообще надо?

Можно вообще держать весь капитал в фондах денежного рынка и ежемесячно продавать часть паёв, цена которых всегда растёт. И не только. Правда вот другие активы будут волатильными.

Для диверсификации можно миксовать различные инструменты и не запариваться на том, чтобы доход равномерно капал ежемесячно. Грамотная диверсификация по инструментам уже сама по себе даст портфель, который будет приносить регулярный доход.

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