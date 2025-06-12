🏦 10 длинных ОФЗ для получения стабильного пассивного дохода
Купоны обеспечат стабильный пассивный доход, а рост цен при снижении ключа обеспечит повышенную доходность. Всего таких ОФЗ (длиннее 10 лет) 10 штук, среди них один выпуск с амортизацией (ОФЗ 46020), остальные без. Помним, что чем выше дюрация, тем сильнее будет меняться цена облигации при изменении ключевой ставки.
ОФЗ 26245
ISIN: RU000A108EG6
Погашение: 26.09.2035
Дюрация: 5,67 года
Доходность: 15,48%
ТКД: 14,15%
Текущая цена: 84,82%
Купон: 12%
Купонов в год: 2
Амортизация: нет
ОФЗ 26246
ISIN: RU000A108EE1
Погашение: 12.03.2036
Дюрация: 5,74 года
Доходность: 15,42%
ТКД: 14,15%
Текущая цена: 84,8%
Купон: 12%
Купонов в год: 2
Амортизация: нет
ОФЗ 26247
ISIN: RU000A108EF8
Погашение: 11.05.2039
Дюрация: 6,4 года
Доходность: 15,4%
ТКД: 14,43%
Текущая цена: 84,86%
Купон: 12,25%
Купонов в год: 2
Амортизация: нет
ОФЗ 26248
ISIN: RU000A108EH4
Погашение: 16.05.2040
Дюрация: 6,55 года
Доходность: 15,38%
ТКД: 14,47%
Текущая цена: 84,66%
Купон: 12,25%
Купонов в год: 2
Амортизация: нет
ОФЗ 26243
ISIN: RU000A106E90
Погашение: 19.05.2038
Дюрация: 6,58 года
Доходность: 15,31%
ТКД: 13,67%
Текущая цена: 71,7%
Купон: 9,8%
Купонов в год: 2
Амортизация: нет
ОФЗ 26233
ISIN: RU000A101F94
Погашение: 18.07.2035
Дюрация: 6,45 года
Доходность: 15,15%
ТКД: 10,95%
Текущая цена: 55,73%
Купон: 6,1%
Купонов в год: 2
Амортизация: нет
ОФЗ 26240
ISIN: RU000A103BR0
Погашение: 30.07.2036
Дюрация: 6,57 года
Доходность: 14,88%
ТКД: 11,73%
Текущая цена: 59,64%
Купон: 7%
Купонов в год: 2
Амортизация: нет
ОФЗ 26230
ISIN: RU000A100EF5
Погашение: 16.03.2039
Дюрация: 7 лет
Доходность: 14,98%
ТКД: 12,82%
Текущая цена: 60%
Купон: 7,7%
Купонов в год: 2
Амортизация: нет
ОФЗ 46020
ISIN: RU000A0GN9A7
Погашение: 06.02.2036
Дюрация: 6,28 года
Доходность: 15,23%
ТКД: 11,5%
Текущая цена: 60%
Купон: 6,9%
Купонов в год: 2
Амортизация: да
ОФЗ 26238
ISIN: RU000A1038V6
Погашение: 15.05.2041
Дюрация: 7,6 года
Доходность: 14,79%
ТКД: 12,84%
Текущая цена: 55,3%
Купон: 7,1%
Купонов в год: 2
Амортизация: нет
🤔 Что выбрать?
Максимальную ТКД (текущая купонная доходность) дают 26248, 26247, 26245 и 26246. Они обеспечат самый высокий пассивный доход.
С надеждой на быстрое снижение ключевой ставки (звуки нервного смеха) стоит выбирать самые чувствительные — с длинной дюрацией: 26238 и 26230.
Самая высокая доходность YTM у 26245, 26246, 26247 и 26248. Но они ещё самые дорогие.
Самые сбалансированные: 26243.
Какие лучше? Да как-то неизвестно, поскольку непонятно, когда будет какая ключевая ставка. У меня в портфеле большая доля 26243, также начал покупать 26230, чтобы более равномерно распределялся пассивный доход в течение года.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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