🏦 10 длинных ОФЗ для получения стабильного пассивного дохода

ДКП начала разворачиваться, хотя и не факт, что ЦБ не переобуется. Самое время посмотреть на ОФЗ длиннее 10 лет, чтобы зафиксировать купонную доходность на много лет вперёд, а при желании продать их при низкой ключевой ставке, если она такой будет.

Купоны обеспечат стабильный пассивный доход, а рост цен при снижении ключа обеспечит повышенную доходность. Всего таких ОФЗ (длиннее 10 лет) 10 штук, среди них один выпуск с амортизацией (ОФЗ 46020), остальные без. Помним, что чем выше дюрация, тем сильнее будет меняться цена облигации при изменении ключевой ставки.

ОФЗ 26245

ISIN: RU000A108EG6

Погашение: 26.09.2035

Дюрация: 5,67 года

Доходность: 15,48%

ТКД: 14,15%

Текущая цена: 84,82%

Купон: 12%

Купонов в год: 2

Амортизация: нет

ОФЗ 26246

ISIN: RU000A108EE1

Погашение: 12.03.2036

Дюрация: 5,74 года

Доходность: 15,42%

ТКД: 14,15%

Текущая цена: 84,8%

Купон: 12%

Купонов в год: 2

Амортизация: нет

ОФЗ 26247

ISIN: RU000A108EF8

Погашение: 11.05.2039

Дюрация: 6,4 года

Доходность: 15,4%

ТКД: 14,43%

Текущая цена: 84,86%

Купон: 12,25%

Купонов в год: 2

Амортизация: нет

ОФЗ 26248

ISIN: RU000A108EH4

Погашение: 16.05.2040

Дюрация: 6,55 года

Доходность: 15,38%

ТКД: 14,47%

Текущая цена: 84,66%

Купон: 12,25%

Купонов в год: 2

Амортизация: нет

ОФЗ 26243

ISIN: RU000A106E90

Погашение: 19.05.2038

Дюрация: 6,58 года

Доходность: 15,31%

ТКД: 13,67%

Текущая цена: 71,7%

Купон: 9,8%

Купонов в год: 2

Амортизация: нет

ОФЗ 26233

ISIN: RU000A101F94

Погашение: 18.07.2035

Дюрация: 6,45 года

Доходность: 15,15%

ТКД: 10,95%

Текущая цена: 55,73%

Купон: 6,1%

Купонов в год: 2

Амортизация: нет

ОФЗ 26240

ISIN: RU000A103BR0

Погашение: 30.07.2036

Дюрация: 6,57 года

Доходность: 14,88%

ТКД: 11,73%

Текущая цена: 59,64%

Купон: 7%

Купонов в год: 2

Амортизация: нет

ОФЗ 26230

ISIN: RU000A100EF5

Погашение: 16.03.2039

Дюрация: 7 лет

Доходность: 14,98%

ТКД: 12,82%

Текущая цена: 60%

Купон: 7,7%

Купонов в год: 2

Амортизация: нет

ОФЗ 46020

ISIN: RU000A0GN9A7

Погашение: 06.02.2036

Дюрация: 6,28 года

Доходность: 15,23%

ТКД: 11,5%

Текущая цена: 60%

Купон: 6,9%

Купонов в год: 2

Амортизация: да

ОФЗ 26238

ISIN: RU000A1038V6

Погашение: 15.05.2041

Дюрация: 7,6 года

Доходность: 14,79%

ТКД: 12,84%

Текущая цена: 55,3%

Купон: 7,1%

Купонов в год: 2

Амортизация: нет

🤔 Что выбрать?

Максимальную ТКД (текущая купонная доходность) дают 26248, 26247, 26245 и 26246. Они обеспечат самый высокий пассивный доход.

С надеждой на быстрое снижение ключевой ставки (звуки нервного смеха) стоит выбирать самые чувствительные — с длинной дюрацией: 26238 и 26230.

Самая высокая доходность YTM у 26245, 26246, 26247 и 26248. Но они ещё самые дорогие.

Самые сбалансированные: 26243.

Какие лучше? Да как-то неизвестно, поскольку непонятно, когда будет какая ключевая ставка. У меня в портфеле большая доля 26243, также начал покупать 26230, чтобы более равномерно распределялся пассивный доход в течение года.

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