💰 Пассивный доход вырос до 73 000 рублей в месяц или 880 000 в год

Мой портфель, который я собираю четыре года, приближается к 7 млн рублей. Он состоит из акций, облигаций, фондов недвижимости и депозита. Посчитал прогноз, сколько он будет приносить. Другими словами — фантазирую, какой выходит кэшфлоу за год и в среднем за месяц.

✅ Как и раньше, пополняю портфель на 200 000 рублей в месяц, чтобы суммарно за год вышло 2,4 млн. На данный момент 50% — 1,2 млн. Стоимость портфеля более 6,9 млн.

✅ За 2024 год пассивный доход составил 422 725 рублей, или в среднем 35 227 рублей в месяц. Дальше — больше.

✅ Уже получил 1 млн пассивного дохода с начала инвестирования.

У меня есть в составном портфеле депозит, облигации, бумажная недвижимость и акции. С небольшим округлением в меньшую сторону посчитал, что получается. Более точная стоимость портфеля будет 1 июля.

1️⃣ Депозит

Как раз переложил депозит на год и теперь данные точные. Сейчас депозит около 1,2 млн, за 12 месяцев он даст 223 000, на налог заложу 3 000, итого после налогов 220 000 рублей.

2️⃣ Дивиденды

В акциях (подавляющая часть — дивидендные, например: Сбер, Роснефть, Лукойл) сейчас около 2,45 млн рублей, прогноз по дивидендам — около 250 000, тут нужно вычесть налог, останется 217 000 рублей. Здесь считаю по прогнозу Snowball income, 10,25% до налогов. Это чисто прогноз, фактические выплаты могут быть другими.

3️⃣ Облигации

В облигациях (корпоративных и ОФЗ) у меня 2,6 млн рублей, текущая купонная доходность 17,5% с реинвестом. 458 000 рублей или 398 000 после налогов. Часть облигаций — замещающие и юаневые, а также есть длинные ОФЗ, немного золотых облигаций, поэтому тут в любом случае будет погрешность. ДКП разворачивается, а купоны остаются.

4️⃣ Недвижимость

У меня есть паи фондов АБ7, РД, Атриум, Парус и Рентал ПРО. Суммарно на 0,38 млн. Доходность чуть более 13%. По прогнозу Snowball income 52 000 до налогов или 45 000 после налогов. Нужно будет поднимать долю.

5️⃣ Активы без кэшфлоу

Тут немного фондов и заблокированных акций, по которым пассивного дохода, как вы понимаете, быть не может. Понятно, что не по всем акциям можно получить выплаты, но во втором пункте это учтено (всякие ПИКи, Самолёты, Русалы пока не платят). Так что определённая часть портфеля не приносит никакого кэшфлоу от слова совсем. По фондам это в основном LQDT и AKME, суммарно на 150 000.

6️⃣ За скобками

Кроме дивидендов и купонов в 2026 получу налоговый вычет за пополнение ИИС на 400 000. Это ещё 52 000 рублей. Учитывать их здесь не буду. Кроме того, за скобками у меня подушка безопасности на НС и депозитах, которые не считаются в моём портфеле.

🧮 Итого

Всего получается 880 000 рублей за год, очищенных от налогов. Это 73 000 рублей в месяц. Плюс возможный рост стоимости активов (в депозитах это невозможно, в акциях, фондах и бондах всякое может быть).

⚖️ Много или мало?

Просто FYI: по данным Росстата, средний размер пенсии в начале 2025 года составляет примерно 24 059 рублей. Также FYI: с 1 января 2025 года МРОТ в Москве определён в размере 32 916 рублей.

Медианная зарплата в России около 58 000 (50 000 после налогов), а в ИТ и связи 80 000 (69 000 после налогов). Блин, я думал, что айтишники больше зарабатывают, видимо, связисты всю картину портят.

Таким образом, потенциальный пассивный доход уже превышает медианную зарплату айтишника-связиста. Но точно не джуна-питониста.

Такой пассивный доход может покрывать автокредит без первого взноса за автомобиль стоимостью 2,9 млн рублей.

Если взять 10 млн на ипотеку (заплатив первый взнос), то на данный момент рыночные условия такие, что 30 лет нужно будет платить по 212 тысяч рублей ежемесячно (или 10 лет по 227 тысяч). При ставках в районе 25% уже поинтереснее, чем при 27%, но всё равно экономика не сходится.

🤔 В принципе, 73 000 в месяц — уже неплохая сумма, но стоит учесть, что при снижении ключа уже не получится перекладываться в бонды и депозиты с высокой доходностью, но можно осторожно надеяться на рост дивидендов.

✂️ Если же отрезать ежегодно 4% капитала, на данный момент это 26 000. Капитал нужен больше. Так что у меня на 2025 год в планах пополнение портфеля на 2,4 млн.

Все расчёты — прогноз, год от года данные могут очень сильно отличаться. Они не учитывают также возможного роста акций и облигаций. К инвестору могут прилететь чёрные лебеди, деньги могут запретить, а народ обуть. Может случиться и наоборот: ракета, туземун, замена денежной лопаты 🥄 на более вместительную. В любом случае, путь ещё длинный, едем дальше. Всех обнял-приподнял.

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.