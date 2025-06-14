🏆 Новые рекорды по пассивному доходу. Пополнил брокерский счет на 200 000 в июне (1,2 млн с начала года). Что купил? Часть 1

Первый месяц лета, жара, солнце, дивидендный сезон в разгаре — отличный повод не только ехать кукухой, так что продолжаю совершать покупки. Кроме пополнения были купоны, а также жду июньские дивиденды, которые пока не пришли.

В первой половине июня я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — без этого нельзя быть всегда в прекрасном настроении.

✅ Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, продолжаю выполнять цель на 2025. Пополняю брокерский счёт на 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 1 200 000 в этом году уже есть, план выполнен на 50%. Также у меня 1 июня закончился депозит, я его переложил и «округлил», добавив 10 000 рублей.

🗺 По составу портфеля у меня есть обновлённый план, и я его придерживаюсь:

Лукойл, Совкомбанк, Роснефть, Яндекс, Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть, Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Казалось бы, разворот ДКП и снижение ключевой ставки до 20% должен был дать позитивный импульс, но он был очень вялым, и теперь можно покупать акции по более привлекательным ценам.

🛒 Что купил в первой половине июня?

ОФЗ 26243 — 85 облигаций

ОФЗ 26230 — 5 облигаций

ВУШ 1Р4 — 11 облигаций (на размещении не всю заявку исполнили)

Лукойл — 4 акции

Татнефть-п — 25 акций

Интер РАО — 5 000 акций

Роснефть — 20 акций

AKME — 50 паёв

Парус-лог — 10 паёв

Рентал ПРО — 10 паёв

CNYRUBF — 2 фьючерса

Закупился мощно, стильно, диверсифицировано. Даже вспомнил, что бумажную недвижку нужно тоже покупать. Думал про АБ7 (он теперь называется Современный 7) или РД, но паи дорогие, так что набрал дешёвых Парусов и Ренталов ПРО (оба только для квалов).

🫣 935 из 2000 длинных ОФЗ

Продолжаю ОФЗ-челлендж и покупаю ОФЗ. Итак, теперь в моём портфеле 900 ОФЗ 26243, а ОФЗ 26230 уже фантастические 35 штук. Всего за первую половину июня купил 90 ОФЗ, что стало, кажется, рекордом, но это не точно, да и не важно. Ключевая ставка всё ещё высокая, так что времени впереди много, чтобы зафиксировать стабильный пассивный доход на длинных выпусках.

Но не только ОФЗ покупаю, конечно же. Покупаю всё хорошее, ничего плохого не покупаю.

🫰 Дивидендный сезон

Недавно произошли (от слова богатеть) дивидендные гэпы у Лукойла, Татнефти и Интер РАО, акции которых я и купил после этого. Дивиденды ещё не пришли на счёт, а когда придут, будут отправлены обратно на работу. Также отсёкся ФосАгро, но там дивиденды грустные. Сезон разгоняется, теперь я, как и многие другие инвесторы, жду дивиденды Сбера.

🏆 Рекорды по пассивному доходу

Июнь должен стать рекордным по пассивному доходу. Во-первых, это дивиденды, во-вторых, уже пришли полугодовые купоны по ОФЗ 26243, которых у меня много, в-третьих, новый депозит под более выгодную ставку.

Пока что 50 000 в июне уже накапало:

Всего должно выйти более 100 тысяч в июне. Предыдущий рекорд был в декабре 2024 — 71 тысяча. Но в июле скорее всего будет побит и июньский рекорд. Штош, придётся опять богатеть.

В планах на вторую половину июня: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

💬 А вы что покупали в первой половине июня?

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