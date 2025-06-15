💼 Мой портфель акций на 15 июня 2025. Больше дивидендов! Какие акции я купил?

Пока все ездят по отпускам на моря, следят за переговорами, конфликтами и твитами Трампа, продолжаю покупать дивидендные акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Размер портфеля составляет 2,481 млн рублей.

Акции занимают 35,6% от всего портфеля (актуальный отчёт был 1 июня). Если взять только биржевой (без депозитов), это 43%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, реальная продолжает оставаться выше.

🛍 Изменения в портфеле акций в первой половине июня такие:

Лукойл — 4 акции

Татнефть-п — 25 акций

Интер РАО — 5 000 акций

Роснефть — 20 акций

Потратил на акции около 67 тысяч рублей. Про все покупки первой половины июня писал в отдельном посте. Кроме акций я покупал облигации, фьючерсы, фонды акций и недвижки.

По плану у меня была покупка трёх акций: Лукойл, Татнефть-п и Интер РАО. По ним были дивидендные гэпы, именно после них и купил подешевле. Потом случилось так, что очень сильно просела Роснефть, купил и её. А после эскалации израильско-иранского конфликта нефть и акции нефтяников погнали вверх. Также отставал от целевого веса Сбер, но его планирую купить также после гэпа.

🟢 выше целевой доли

🟡 ниже целевой доли, дельта < 0,5%

🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%

Главные кандидаты на покупку во второй половине июня: Яндекс, Совкомбанк, Северсталь и НЛМК. Первые две акции в красной зоне, металлурги почти в красной. Возможно, что-то поменяется, как произошло в этот раз с Роснефтью. В любом случае, каждая новая акция — это потенциальное увеличение пассивного дохода, в том числе с дивидендов, в будущем, так что продолжаем. 🤑 Прогноз по всему портфелю уже более 73 000 в месяц.

🗺 Стратегия

У меня есть стратегия и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

40% биржевого портфеля в акциях

Лукойл, Яндекс, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Остальные 60% биржевого портфеля

Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле

Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле

Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле

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