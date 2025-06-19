💻 20% на кибербезопасности. Свежие облигации Группы Позитив на размещении. Защищаем портфель от хакеров?

Этот выпуск облигаций не только защитит твой компьютер от вирусов, которые ты цепляешь на порносайтах, но и защитит портфель от хакеров, которые внушают тебе дурные мысли о покупке акций ВТБ под дивиденды. Смотрим, в общем-то, свежий фикс от Группы Негатив.

Группа Позитив (Positive Technologies) — российский разработчик комплексных решений в сфере кибербезопасности. Компания развивает собственные продукты для обеспечения безопасности IT-инфраструктуры и облачных сред.

⭐ Рейтинг: АA- от АКРА (апрель 2025) и AA от Эксперт РА (июль 2024)

Выпуск: Позитив 1Р3

Объём: 5 млрд ₽

Начало размещения: 25 июня (сбор заявок 20 июня)

Срок: 2 года и 10 месяцев

Купонная доходность: 19–20% (YTM до 21,94%)

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Для квалов: нет

👨‍💻 Почему Позитив? Их ведь переименовали в Негатив?

Давно уже переименовали, потому что недолго весёлая музыка играла, теперь только траурная. Даже кредитный рейтинг АКРА понизила, Эксперт РА, вероятно, тоже в июле снизит. Компания развивает новые направления: запустили межсетевой экран PT NGFW (занял 4% рынка за 3 месяца), купили долю в белорусской «ВИРУСБЛОКАДА» (выход на рынок антивирусов). Но отчётность — чисто негатив.

📉 Посмотрим МСФО за 2024 год. Выручка 24,45 млрд рублей (+10%г/г). Чистая прибыль 3,66 млрд (-62,2% г/г). Маржинальность на уровне 15%.

📉 Однако чистая прибыль без учёта капитализируемых расходов (NIC, не учитывает инвестиции в новые направления и разработки) оказалась отрицательной! ❌ Чистый убыток по управленческой отчётности составил 2,7 млрд рублей! Ну что сказать, отлично потрудились. 😬 Надеюсь, акции никто не покупал на хаях?

📉 Валовая прибыль отгрузок (управленческий показатель) по итогам 2024 года 22,8 млрд рублей. EBITDA 6,5 млрд рублей (-40% г/г) при маржинальности 26%. Операционные расходы компании по итогам года — 60%. Показатель Чистый долг/EBITDA 2,97. 😖 Из привлекательной дивидендной айтишки Позитив довольно быстро превратился в Негатив с высокой долговой нагрузкой.

📉 Впрочем, по 1к2025 ситуация стала лучше. Показатель Чистый долг/EBITDA снизился до 1,9. Дивиденды на паузе, нужно ведь новые долги набирать. Компания провела позитивные сокращения персонала с 3360 до 2768 человек и показала за квартал чистый убыток 2,77 млрд рублей. В 1к2025 выручка составила 2 344 млн (-4,5% г/г). EBITDA стала отрицательной и составила -1,575 млрд.

Как видим, импортозамещение работает, у Позитива нет отбоя от клиентов, деньги текут рекой (нет). Неспроста акции стали никому не нужны, но что касается облигаций, не всё так однозначно. АКРА ожидает, что показатели в среднесрочной перспективе вернутся к уровням 2023, но не слишком быстро. FFO к платежам на уровне 5,1, разворот ДКП позволит снизить нагрузку. Сам по себе выпуск не очень драйвовый, купон маловат, но таковы нынешние реалии. Рынок поверил в то, что ставку будут снижать и дальше, так что можно зафиксировать хотя бы купон 20% (в 21% не верю). Я поучаствую.

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