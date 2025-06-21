💸 Топ-активы для получения пассивного дохода — подборка от Альфа-Инвестиций

Как получать деньги, не тратя время на активные торги? Один из проверенных способов — вложиться в дивидендные акции. Аналитики собрали бумаги, которые могут приносить стабильные выплаты в ближайшие годы. Дополнить портфель предложили облигациями и фондом денежного рынка. Посмотрим, что выбрали эксперты.

✅ Лично я тоже люблю пассивный доход и на данный момент он составляет более 70 000 рублей в месяц.

✅ Пополняю портфель на 200 000 рублей в месяц, чтобы суммарно за год вышло 2,4 млн. На данный момент 50% — 1,2 млн. Стоимость портфеля более 6,9 млн.

✅ За 2024 год пассивный доход составил 422 725 рублей, или в среднем 35 227 рублей в месяц. Дальше — больше.

✅ Уже получил 1 млн пассивного дохода с начала инвестирования.

Сбербанк (SBER)

Первое правило инвесторов — в любой подборке должна быть зелёная кэш-машина. В 2024 году дивиденды Сбера бьют рекорд — 34,84 рубля на акцию. В 2025 прибыль банка, скорее всего, продолжит расти, а значит, и выплаты останутся высокими. У меня в портфеле есть.

Татнефть (TATN)

По дивидендной политике компания выплачивает акционерам минимум 50% чистой прибыли, а в последние годы доля выплат была даже выше. Да, при падения нефти (а сейчас она растёт) и сильного рубля дивиденды Татнефти в абсолютных цифрах могут снизиться, но тренд на распределение большей части прибыли сохранится. С удовольствием держу в портфеле, правда Татнефть-ап.

Роснефть (ROSN)

Роснефть платит дивиденды дважды в год, отдавая 50% прибыли по МСФО. Чаще = лучше, правда тут дивиденды всё же ниже, чем у Лукойла и Татнефти. Если будет рост цен на нефть, а рубль будет слабеть, и всё это на фоне снижения ключа, значит будут расти дивиденды. И не забываем про развитие масштабных проектов. У меня в портфеле Роснефть есть.

Транснефть (TRNFP)

Компания выплачивает инвесторам 50% скорректированной прибыли по МСФО. Да, налоговая нагрузка выросла, зато Транснефти не страшны ни высокая ключевая ставка, ни падение нефти, ни крепкий рубль. Её доходы зависят от тарифов (они растут) и объёмов транспортировки (они стабильно высокие), поэтому логично и дальше ждать крупных выплат. Транснефти у меня в портфеле нет, и так много нефтяников.

Газпром нефть БO 003P-15R (RU000A10BK17)

Аналитики выбрали эту облигацию скорее из-за высокой надёжности, чем благодаря высокой доходности. Газпром нефть входит в тройку крупнейших нефтяных компаний России. Основной акционер — Газпром, что добавляет ей устойчивости. Лично я за более доходные облигации. Но тут почти 5 лет и 16,5%.

Денежный рынок (AKMM)

Фонд AKMM вкладывается в инструменты денежного рынка, давая доходность на уровне ключевой ставки. Плюс — высокая ликвидность: можно вывести деньги в любой момент без потерь. Это удобно, если хотите быстро перераспределить капитал при изменении рыночной ситуации. Так-то можно и LQDT выбрать, и другие аналоги.

ОФЗ 26246 (SU26246RMFS7)

Сейчас этот длинный выпуск приносит более 15% — это выше среднего исторического уровня (9–10%). Даже в случае локальных всплесков волатильности на рынке, на горизонте нескольких лет смягчение денежно-кредитной политики приведёт к значительной положительной переоценке выпуска. Лично у меня в портфеле из ОФЗ есть 26243 и 26230.

Не могу сказать, что выбор самый лучший, но тут всё логично. Из акций я бы обязательно добавил Лукойл, но нефтяников в подборке и так хватает. Облигации Газпром нефти не самые доходные, можно добавить других. Длинные ОФЗ — топовая идея последнего года, рано или поздно станет актуальной.

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