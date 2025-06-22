💪 Что будет с рублем? Инфляция падает. Армагеддон откладывается. Никто не хочет покупать акции. IPO, биткоин, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест

ЦБ и Герман Греф имеют разные представления о том, каким будет курс рубля, а инвесторы имеют разное представление о том, во что инвестировать. Акции, например, не растут, а ОФЗ приступили к взлёту. Иран и Израиль не разнесли планету, и раз уж конец света пока не наступил, можно почитать ваш любимый дайджест.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного. Ссылка внизу.

💪 Рубль не ослабнет

Это так ЦБ считает. Изменение за неделю: 79,71 → 78,50 руб. за доллар (курс ЦБ 79,00 → 78,50). Юань 10,89 → 10,89 (ЦБ 10,93 → 10,90).

Что говорят эксперты?

«Укрепление рубля в значительной степени было связано с денежно-кредитной политикой: высокие рублевые процентные ставки сдерживали спрос на импорт, а высокий дифференциал процентных ставок повышал привлекательность рублевых активов и сбережений для населения и бизнеса» — ЦБ

Но в инвестбанке Синара спрогнозировали рост доллара до ₽100 к концу года.

А Герман Греф на ПМЭФ заявлял, что сейчас курс рубля по отношению к доллару занижен, равновесным курсом является курс «100 плюс».

🎢 Никто не хочет покупать акции

А полученные дивиденды тратят на что-то другое. Итоговое изменение IMOEX с 2 750 до 2 751. Признавайтесь, что купили на дивы Лукойла? Неужели ОФЗ?

РТС вырос с 1 096 до 1 103.

На ПМЭФ ничего интересного не произошло, так что отсутствие оптимизма сменилось его усилением. Но если бы все верили в конец света, они бы упали, так что ядерная война всерьёз пока не рассматривается.

💰 Дивидендный сезон

Продолжаем богатеть. РЭСК, Красноярскэнергосбыт и Россети Томск всё. На очереди: ДЭК, Россети Ц, ТНС Воронеж, Займер, Арсагера, ТНС Кубань.

Ближайшие дивиденды:

💼 Облигации

ДКП развернулась, можно унижать купоны.

Разместились/собрали заявки: Универсальная ЛК, Ульяновская область, НорНикель, Камаз, Соби-Лизинг, Полипласт, Энерготехсервис, Новатэк, X5, Транспортная ЛК. Участвовал в УЛК.

На очереди: ЕвроТранс, Башкортостан, АйДи Коллект, Томская обл., Самолёт, ДиректЛизинг, МТС, Полипласт USD, Позитив, СибАвтоТранс, Монополия, Делимобиль, Новые Технологии, Система, Воксис, Медскан, ГПН и другие. Участвую в Позитиве, что-то ещё выберу.

RGBI ощутимо вырос: 112,81 → 113,34. Инвесторы верят в ОФЗ сильнее, чем в акции? Рост 5 недель подряд.

🏙 Недвижка не может подорожать

И так дорогая. Индекс MREDC 308,1к → 307,1к за метр. Ставки по ипотеке снизились на 1–2%, но остаются заградительными, вот когда будут ниже 15%, тогда таких цен уже не будет.

⛏️ Биткоин устал

Биткоин на неделе устал и не смог вырасти, зато смог упасть до 103к. Мой криптопортфель упал с 2450 до 2420 долларов. Скорее бы покупать по 80.

Глава ФНС Даниил Егоров высказался за легализацию продажи криптовалют в России. Он отметил, что раз добыча криптовалюты законна, то логично будет предоставить возможность майнерам также законно её продавать. Ну и не только майнерам, так-то.

📉 Инфляция сдаётся

Инфляция за неделю составила 0,04% после 0,06% неделей ранее. С начала года рост цен составил 3,64%. Годовая инфляция снизилась с 9,73% до 9,6%. Сильнее всего подешевела капуста, а вот подорожали свёкла и морковь.

Инфляционные ожидания россиян снизились до 13% в июне.

📟 Новости-айпиовости

Дом РФ продолжает собираться провести IPO и обозначил планы на октябрь-ноябрь. Минфин выразил надежду на оценку Дом РФ на IPO в один капитал. Будто это прям настоящий банк.

В очень странном опросе инвесторов оказалось, что они хотят инвестировать в Росатом, Роснано, Ростех, Роскосмос, РЖД и Дом РФ. Аж 75% частных инвесторов заявили о готовности купить их акции, если те выйдут на биржу. Я опрос не проходил, но акции РЖД покупать бы не стал. И не только РЖД.

Платформа торговли между Россией и Китаем КИФА второй раз хочет попытаться провести IPO в конце 2025 года или начале 2026. Первая попытка не удалась, КИФА оказалась никому не нужна.

🗞 Что ещё?

Озон Фармацевтика провела SPO по нижней границе и привлекла ₽2,8 млрд

ВТБ оценил размер допэмиссии акций в сумму менее ₽100 млрд (дивиденды 275,8 млрд, но это всё равно схематоз)

До 18,87% снизилась средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков

Платина подорожала до максимума с февраля 2021 года

Нефть по $76 за бочку, Израиль и Иран продолжают воевать

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