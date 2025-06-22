🚀 Все еще лучше депозитов. 10 отличных облигаций с высокой доходностью

Пока банки снижают ставки по вкладам, снижаются доходности и у облигаций. Но даже у надёжных выпусков доходность остаётся выше, чем по вкладам. Выбрал 10 облигаций с хорошей доходностью от надёжных эмитентов.

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Средние ставки по вкладам в топ-10 банков по данным ЦБ уже ниже 18,9%. Если брать на полтора года и дольше, то там 14–15% и ниже.

Выбрал выпуски корпоративных облигаций с фиксированным купоном с разными сроками погашения: и менее года, и более двух, и более трёх лет. Кредитный рейтинг от BBB+ и выше. Без оферты. Некоторые выпуски с амортизацией. От самых коротких к самым длинным.

1️⃣ До года

Евротранс 1, A-

ISIN: RU000A105PP9

Погашение: 11.12.2025

Доходность: 28,86%

Купон: 13,5%

Купонов в год: 12

Оферта: нет

Амортизация: нет

Софтлайн 002Р-01, BBB+

ISIN: RU000A106A78

Погашение: 20.02.2026

Доходность: 27,01%

Купон: 12,4%

Купонов в год: 4

Оферта: нет

Амортизация: нет

ЛСР БО 1Р8, A

ISIN: RU000A106888

Погашение: 13.05.2026

Доходность: 22,06%

Купон: 12,75%

Купонов в год: 4

Оферта: нет

Амортизация: нет

Каршеринг Руссия 001Р-02, A+

ISIN: RU000A106А86

Погашение: 22.05.2026

Доходность: 23,88%

Купон: 12,7%

Купонов в год: 4

Оферта: нет

Амортизация: нет

2️⃣ До двух нет

Аэрофьюэлз 2Р02, A-

ISIN: RU000А107AW3

Погашение: 27.11.2026

Доходность: 24,77%

Купон: 16%

Купонов в год: 4

Оферта: нет

Амортизация: да

Новые технологии 1Р4, A-

ISIN: RU000A10AYF7

Погашение: 19.02.2027

Доходность: 23,58%

Купон: 24,25%

Купонов в год: 4

Оферта: нет

Амортизация: нет

АФК Система 2Р02, AA-

ISIN: RU000A10BPZ1

Погашение: 20.05.2027

Доходность: 23,4%

Купон: 22,75%

Купонов в год: 12

Оферта: нет

Амортизация: нет

3️⃣ До трёх лет

Балтийский лизинг БП16, AA-

ISIN: RU000A10BJX9

Погашение: 14.05.2028

Доходность: 22,82%

Купон: 22,25%

Купонов в год: 12

Оферта: нет

Амортизация: да

Самолёт Р16, A-

ISIN: RU000A10BFX7

Погашение: 06.04.2028

Доходность: 26,2%

Купон: 25,14%

Купонов в год: 12

Оферта: нет

Амортизация: нет

4️⃣ Более трёх лет

Интерлизинг 1Р11, A-

ISIN: RU000A10B4A4

Погашение: 27.02.2029

Доходность: 23,93%

Купон: 24%

Купонов в год: 12

Оферта: нет

Амортизация: да

Все эти эмитенты у меня в портфеле есть, а сейчас стараюсь покупать облигации с более длинной дюрацией, по возможности на размещениях. Поскольку риски есть, беру диверсифицировано, на небольшие доли. А вы сейчас покупаете более короткие или более длинные облигации? Или в акции на всю котлету?

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