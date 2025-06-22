🚀 Все еще лучше депозитов. 10 отличных облигаций с высокой доходностью
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Средние ставки по вкладам в топ-10 банков по данным ЦБ уже ниже 18,9%. Если брать на полтора года и дольше, то там 14–15% и ниже.
Выбрал выпуски корпоративных облигаций с фиксированным купоном с разными сроками погашения: и менее года, и более двух, и более трёх лет. Кредитный рейтинг от BBB+ и выше. Без оферты. Некоторые выпуски с амортизацией. От самых коротких к самым длинным.
1️⃣ До года
Евротранс 1, A-
ISIN: RU000A105PP9
Погашение: 11.12.2025
Доходность: 28,86%
Купон: 13,5%
Купонов в год: 12
Оферта: нет
Амортизация: нет
Софтлайн 002Р-01, BBB+
ISIN: RU000A106A78
Погашение: 20.02.2026
Доходность: 27,01%
Купон: 12,4%
Купонов в год: 4
Оферта: нет
Амортизация: нет
ЛСР БО 1Р8, A
ISIN: RU000A106888
Погашение: 13.05.2026
Доходность: 22,06%
Купон: 12,75%
Купонов в год: 4
Оферта: нет
Амортизация: нет
Каршеринг Руссия 001Р-02, A+
ISIN: RU000A106А86
Погашение: 22.05.2026
Доходность: 23,88%
Купон: 12,7%
Купонов в год: 4
Оферта: нет
Амортизация: нет
2️⃣ До двух нет
Аэрофьюэлз 2Р02, A-
ISIN: RU000А107AW3
Погашение: 27.11.2026
Доходность: 24,77%
Купон: 16%
Купонов в год: 4
Оферта: нет
Амортизация: да
Новые технологии 1Р4, A-
ISIN: RU000A10AYF7
Погашение: 19.02.2027
Доходность: 23,58%
Купон: 24,25%
Купонов в год: 4
Оферта: нет
Амортизация: нет
АФК Система 2Р02, AA-
ISIN: RU000A10BPZ1
Погашение: 20.05.2027
Доходность: 23,4%
Купон: 22,75%
Купонов в год: 12
Оферта: нет
Амортизация: нет
3️⃣ До трёх лет
Балтийский лизинг БП16, AA-
ISIN: RU000A10BJX9
Погашение: 14.05.2028
Доходность: 22,82%
Купон: 22,25%
Купонов в год: 12
Оферта: нет
Амортизация: да
Самолёт Р16, A-
ISIN: RU000A10BFX7
Погашение: 06.04.2028
Доходность: 26,2%
Купон: 25,14%
Купонов в год: 12
Оферта: нет
Амортизация: нет
4️⃣ Более трёх лет
Интерлизинг 1Р11, A-
ISIN: RU000A10B4A4
Погашение: 27.02.2029
Доходность: 23,93%
Купон: 24%
Купонов в год: 12
Оферта: нет
Амортизация: да
Все эти эмитенты у меня в портфеле есть, а сейчас стараюсь покупать облигации с более длинной дюрацией, по возможности на размещениях. Поскольку риски есть, беру диверсифицировано, на небольшие доли. А вы сейчас покупаете более короткие или более длинные облигации? Или в акции на всю котлету?
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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