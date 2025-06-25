🚗 21,5% на каршеринге. Свежие облигации Делимобиль на размещении. Разгоняем портфель?

Каршеринг давно уже стал привычным для России, а Делимобиль, несмотря на прогнозы диванных аналитиков, продолжает работать и сохранять лидерство. Кроме того, он уже стал привычным эмитентом облигаций и полюбился инвесторам. Смотрим шестой выпуск и что внутри.

🚗 Делимобиль — крупнейший игрок каршеринга с долей рынка 40% по РФ и 50% в Москве. Более 32 автомобилей авто в 13 городах от Москвы до Сочи. 11,2 млн пользователей, собственная сеть СТО. В парке много разных автомобилей, теперь в фокусе китайцы.

⭐ Рейтинг: А от АКРА (январь 2025). До этого был A+

Выпуск: КарРус 001Р-06

Объём: 2 млрд ₽

Начало размещения: 1 июля (сбор заявок 26 июня)

Срок: 3 года

Купонная доходность: 20–21,5% (YTM до 23,75%)

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Для квалов: нет

🛞 Почему Делимобиль? Облигации лучше акций?

Как по мне, так облигации Делимобиля точно лучше акций. Долговая нагрузка серьёзная, дивидендов ожидать не приходится, прибыль сжирают процентные расходы. В самый раз, чтобы выбрать вместо акций бонды.

📈 Смотрим МСФО за 2024 год. Выручка 27,9 млрд рублей (+34% г/г) — рост за счёт экспансии в регионы (Пермь, Уфа, Сочи). Вроде бы здорово, бизнес развивается. Средний чек вырос на 15%, число поездок — на 22%.

📉 Чистая прибыль упала на 99,6% и составила жалкие 8 млн (в 2023 было 1,9 млрд). EBITDA снизилась на 10% до 5,8 млрд. Рентабельность снизилась с 31% до 21%. Процентные расходы выросли на 65% до 4,81 млрд. Делимобилю срочно нужно рефинансироваться под более низкий процент, долги душат бизнес и высасывают из него вообще всё.

📉 Чистый долг вырос на 39% до 29,7 млрд. Долговая нагрузка немыслимая, показатель Чистый долг/EBITDA = 5,1. В августе погашение первого выпуска, а ключ 20%. Печаль. Было бы не так печально, но при текущих процентных расходах у Дели низкое покрытие процентных платежей. При этом АКРА прогнозирует, что FCF будет положительным. Проверим.

📈 Но не стоит забывать о том, что Делимобиль лишь в 2023 году вышел в плюс. Да-да, до этого он был убыточным, а потом ключевая ставка стала запредельно высокой. И пока компания справляется, но потребуется несколько лет, чтобы бизнес вздохнул полной грудью. В крайнем случае — SPO, продажа бизнеса конкурентам или магия. Из плюсов: бизнес выстроен сильный, он рентабельный и раз уж владелец расширяет географию, надеюсь, он понимает, что делает (читай для него деньги не проблема).

В итоге

Ближайшие 2–3 года бизнес будет оставаться под давлением со стороны долгов, прогнозировать, что будет через несколько лет никто не возьмётся, поэтому крайне осторожно участвую на небольшую долю. Сама по себе компания мне очень нравится, а вот её долги — нет. И от покупки акций пока точно воздержусь.

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