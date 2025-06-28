🏆 Пополнил брокерский счёт на 200 000 в июне + получил рекордный пассивный доход. Что купил? Часть 2

Июнь подходит к концу, как и бюджет, выделенный на инвестиции. Треть лета позади, значит кукухой можно поехать чуть позже, а сейчас — рассказать про покупки. Кроме пополнения были купоны, а также пришли дивиденды Лукойла, Татнефти, Интер РАО и другие по мелочи.

Во второй половине июня я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — иначе кукуха будет недовольна и поедет не в ту сторону.

✅ Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, продолжаю выполнять цель на 2025. Пополняю брокерский счёт на 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 1 200 000 в этом году уже есть, план выполнен на 50%. Также у меня 1 июня закончился депозит, я его переложил и «округлил», добавив 10 000 рублей.

🗺 По составу портфеля у меня есть обновлённый план, и я его придерживаюсь:

Лукойл, Совкомбанк, Роснефть, Яндекс, Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть, Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Пока мир дружно выдыхает из-за отмены ядерной войны, а Трамп продолжает писать злобные твиты вперемешку с добрыми, российский фондовый рынок чувствует себя так, будто готовится взлететь. Но пока не взлетает, так что можно продолжать шопинг, пока недорого.

🛒 Что купил в первой половине июня?

ОФЗ 26243 — 85 облигаций

ОФЗ 26230 — 5 облигаций

ВУШ 1Р4 — 11 облигаций (на размещении не всю заявку исполнили)

Лукойл — 4 акции

Татнефть-п — 25 акций

Интер РАО — 5 000 акций

Роснефть — 20 акций

AKME — 50 паёв

Парус-лог — 10 паёв

Рентал ПРО — 10 паёв

CNYRUBF — 2 фьючерса

🛒 Что купил во второй половине июня?

ОФЗ 26243 — 35 облигаций

ОФЗ 26230 — 5 облигаций

УЛК 1Р1 — 10 облигаций

Делимобиль 1Р6 — 10 облигаций (ещё в заявке)

Позитив 1Р3 — 10 облигаций

Яндекс — 7 акций

НЛМК — 130 акций

Северсталь — 10 акций

Совкомбанк — 1000 акций

Рентал ПРО — 2 пая

Парус ЛОГ — 3 пая

Как только начал нормально закупаться, бюджет месяца закончился, и это несмотря на то, что получил рекордный пассивный доход. Эх, неужели так никогда и не получится выкупить все акции и облигации на бирже?

🫣 975 из 2000 длинных ОФЗ

Продолжаю ОФЗ-челлендж и покупаю ОФЗ. Итак, теперь в моём портфеле 935 ОФЗ 26243, а ОФЗ 26230 уже 40 штук. Всего за июнь купил 130 ОФЗ. Ключевая ставка всё ещё высокая, так что времени впереди много, чтобы зафиксировать стабильный пассивный доход на длинных выпусках. Покупка 1040 ОФЗ в ближайших планах.

Но не только ОФЗ покупаю, конечно же. Покупаю всё хорошее, ничего плохого не покупаю.

🫰 Дивидендный сезон

Все дивиденды, причитающиеся мне в июне, получены. Больше всего было от Лукойла, Татнефти и Интер РАО. По остальным (ФосАгро, Европлан) было мало. Все дивиденды были реинвестированы, пусть работают. В июле больше всего жду дивиденды Сбера, а также Роснефти, Икс 5, Совкомбанка, СНГ-ап. Не уверен, что все придут в июле, что-то будет в августе.

🏆 Рекорды по пассивному доходу

Июнь уже стал рекордным по пассивному доходу. Во-первых, это дивиденды, во-вторых, полугодовые купоны по ОФЗ 26243, которых у меня много, в-третьих, 30 июня капнут проценты по депозиту. Но и без депозита рекорд уже побит.

Пока что 96 000 в июне:

Всего выйдет более 100 тысяч в этом месяце. Предыдущий рекорд был в декабре 2024 — 71 тысяча. В июле скорее всего будет побит и июньский рекорд. Как говорится, ну вот, опять богатеть.

В планах на июль: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

💬 А вы что покупали в июне?

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