🥶 Когда ослабнет рубль? Рецессии не будет. Недвижимость дорожает даже без господдержки. Туземун облигаций, акции, крипта, дивиденды. Воскресный инвестдайджест

«Она вам не рецессия!» — так Силуанов сказал про охлаждение экономики. Пока ключ не снизили, а все только этого и ждут, облигации полетели вверх. Акции пытаются не отставать. А недвижимость и так всегда дорожает, даже без массовых льгот. Эксперты продолжают спорить о курсе рубля, а вы без лишних споров приступайте к чтению вашего любимого дайджеста.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного. Ссылка внизу.

😱 Когда грохнется рубль?

Не сегодня. Изменение за неделю: 78,50 → 78,92 руб. за доллар (курс ЦБ 78,50 → 78,46). Юань 10,89 → 10,92 (ЦБ 10,90 → 10,94).

Что говорят эксперты?

В БКС прогнозируют, что к концу лета доллар может восстановиться в границах ₽85–90, юань способен вернуться в область ₽11,5–12.

По мнению Богдана Зварича из ПСБ, у рубля сохраняются шансы на обновление локальных максимумов. Основным фактором поддержки рубля продолжает оставаться интерес к рублёвым активам, что подтверждается повышенным спросом на ОФЗ.

🎢 Акции снова оттолкнулись от дна

Видимо, часть полученных дивидендов вкотлетили в айтишников. Итоговое изменение IMOEX с 2 751 до 2 806. Признавайтесь, кто купил ВК, который полетит в космос на телеграмозаменителе MAX?

РТС вырос с 1 103 до 1 126.

США не спешат с новыми санкциями, инфляция замедляется, разрабатываются меры поддержки ИТ-сектора и механизмы налогового стимулирования, дивидендный сезон в разгаре!

💰 Дивидендный сезон

Продолжаем богатеть. Россети Ц, ДЭК, ТНС Воронеж, Займер, Арсагера, ТНС Кубань, НКХП всё. На очереди: Россети ЦП, Диод, Кристалл, Ленэнерго, КГК, Озон фарма, Ставропольэнергосбыт, ТНС Марий Эл, МТС, Россети Урал, Абрау, ЧКПЗ, Инарктика, МГКЛ, Ламбумиз. Газпромовские энергетики массово отказались платить.

Ближайшие дивиденды:

💼 Облигации

ДКП развернулась, можно унижать купоны.

Разместились/собрали заявки: ЕвроТранс, Башкортостан, Томская обл., Самолёт, АйДи Коллект, ДиректЛизинг, МТС, Полипласт, Позитив, СибАвтоТранс, Воксис, Делимобиль, Монополия, ВТБ Факторинг, Новые Технологии, АФК, Газпром Капитал CNY. Взял Позитив и Дели.

На очереди: Талк лизинг, Медскан, Новосиб, Реиннольц, ДиректЛизинг, ГПН EUR+CNY, ЭН+ Гидро CNY, Абрау-Дюрсо. Участвую в Медскане. Скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

RGBI снова вырос: 113,34 → 114,42. Инвесторы верят в ОФЗ сильнее, чем в акции? Рост 6 недель подряд, все ждут снижения ключа.

💼 Новые ОФЗ

Минфин зарегистрировал два новых длинных фикса ОФЗ. 26249 с погашением в июне 2032 с купоном 11%. 26250 с погашением в июне 2037 года и купоном 12%. Купоны дважды в год (июнь и декабрь).

🏙 Недвижка притаилась

Индекс MREDC 307,1к → 307,4к за метр. Прорабы ждут, когда ставки снизятся, чтобы поднять цены ещё сильнее. Или когда расширят льготы.

🏙️ Год без массовой господдержки

За год, прошедший после завершения всеобщей льготной ипотеки, в 3 российских мегаполисах (Казань, Омск, Челябинск) новостройки продолжили дорожать почти теми же темпами, как и в период действия программы с господдержкой. В остальных просто росли, но только не в Уфе.

⛏️ Биткоин снова вырос

Биткоин на неделе вырос, как только Иран и Израиль победили друг друга, до 106к. А мой криптопортфель снизился с 2420 до 2410 долларов. Скорее бы покупать по 80.

В первой половине 2025 года было похищено более $2,1 млрд в результате не менее 75 различных взломов и эксплойтов. Будьте осторожны, криптаны.

📉 Инфляции конец

Инфляция за неделю составила 0,04% после 0,04% неделей ранее. С начала года рост цен составил 3,68%. Годовая инфляция снизилась с 9,6% до 9,41%. Сильнее всего подешевела капуста и картофель, а вот подорожали огурцы и морковь. Ну всё, победили инфляцию, что ли?

🏦 Это вам не рецессия

В российской экономике происходит «плановое охлаждение», осуществляемое ЦБ, это не рецессия, заявил министр финансов. Скоро Россия начнет выходить из низких темпов экономического развития, заверил он.

🤓 Для справки. Охлаждение экономики — это замедление темпов экономического роста после периода ускоренного восстановления или перегрева. Рецессия — это период экономического спада, при котором темпы роста экономики замедляются, а показатели (производство, деловая активность, финансовые показатели) снижаются.

У меня по плану выпить охлаждённого пивка, чтобы экономика не переохладилась. А у вас какие планы по охлаждению?

🗞 Что ещё?

Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 18,4%

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Цены на платину достигли максимума с 2014 года

Прорабатываются меры по налоговому стимулированию на покупку акций на IPO и SPO

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Нефть упала до $67

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