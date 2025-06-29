💼 Мой портфель акций на 29 июня 2025. Пассивный доход растет. Какие акции я купил?

Дивидендный сезон в разгаре, экономика охлаждается, а я снова купил акций в портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Размер портфеля составляет 2,577 млн рублей.

Акции занимают 36,5% от всего портфеля (актуальный отчёт будет 1 июля). Если взять только биржевой (без депозитов), это 44%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, реальная продолжает оставаться выше.

🛍 Изменения в портфеле акций во второй половине июня такие:

Яндекс — 7 акций

НЛМК — 130 акций

Северсталь — 10 акций

Совкомбанк — 1000 акций

Потратил на акции около 69 тысяч рублей. Кроме акций я покупал облигации и фонды недвижки.

По плану у меня была покупка четырёх акций: Яндекс, Совкомбанк, Северсталь и НЛМК. В этот раз купил чётко по плану. Веса этих акций сильнее всего отставали от целевых, не считая Сбера, который я буду покупать после гэпа.

Две недели в целом были позитивными, акции выросли, хотя нефтяников поколбасило. По итогу в зелёной зоне 6 акций, а в красной Сбер и чувствующий себя не очень ГПН. Жёлтых 7.

🟢 выше целевой доли

🟡 ниже целевой доли, дельта < 0,5%

🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%

Главные кандидаты на покупку в июле: Сбер, X5 и Газпром нефть. Они дивгэпнутся, веса просядут сильнее, акции будут подешевле. Сбера нужно будет купить прям много. Возможно, что-то ещё, посмотрим. В любом случае, каждая новая акция — это потенциальное увеличение пассивного дохода, в том числе с дивидендов, в будущем, так что продолжаем. 🤑 Прогноз по всему портфелю уже более 73 000 в месяц.

🗺 Стратегия

У меня есть стратегия и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

40% биржевого портфеля в акциях

Лукойл, Яндекс, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Остальные 60% биржевого портфеля

Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле

Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле

Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле

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