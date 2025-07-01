💼 Итоги 4 лет инвестиций. Портфель 7,109 млн рублей. Рост за июнь 167 тысяч

1 июля, значит тополиный пух, жара и пора подводить итоги июня и четырех лет инвестиций. Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло с моими инвестициями. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. Ровно 4 года позади. Погнали!

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💼 Инвестиции

Было на 1 июня 6 731 654₽

Депозит: 1 189 546₽

Биржевой: 5 542 108₽

📦 Рылся в коробке со справками из дурки и обнаружил там 200 000 рублей, которые подкинул туда мой воображаемый друг. Эти деньги я решил проинвестировать. Также реинвестировал купоны и дивиденды. Покупал только хорошее, ничего плохого не покупал.

Облигации: ОФЗ 26243, ОФЗ 26230, ВУШ 1Р4, УЛК 1Р1, Позитив 1Р3

Акции: Лукойл, Татнефть-п, Интер РАО, Роснефть, Яндекс, НЛМК, Северсталь, Совкомбанк

Прочее: AKME, Парус ЛОГ, Рентал ПРО, CNYRUBF

📈 Результат положительный, не очень характерный для дивидендного июня. Во-первых, развернулась ДКП, во-вторых, негативный новостной фон был позитивнее, чем мог быть. Доходность портфеля около 9,3% по XIRR, месяц назад была 8,8%.

Потратил всё, что было, даже все дивиденды и купоны, ничего не осталось. А мог бы купить какой-нибудь автомобиль в кредит. Или ещё один макбук. Говорят, на M4 PRO можно будет в Cyberpunk 2077 на 120 fps гамать, эх.

Июнь детально так:

Депозит: 1 189 546 + 10 000 (пополнение) + 16 833 (проценты) = 1 216 379₽

Биржевой: 5 542 108 + 200 000 (пополнение) + 150 695 (рост) = 5 892 803₽

💰 Суммарно: 6 731 654 + 210 000 (пополнение) + 167 528 (рост) = 7 109 182₽

🥳 На четырёхлетие портфель перешагнул отметку в 7 млн, у инвесторов присутствует сдержанный оптимизм, особенно заметный в облигациях. Кто знает, быть может, мы на пороге очередного туземуна, но я бы не радовался раньше времени, ведь геополитические риски никуда не делись. Ключ всё ещё высокий, инфляция лишь немного снизилась, Трамп всё ещё умеет писать твиты.

Итого (за всё время):

Депозит: 820 000 → 1 216 379₽ (+396 379 или +48,34%)

Биржевой: 5 327 000 → 5 892 803₽ (+556 803 или +10,62%)

💰 Суммарно: 6 147 000 → 7 109 182₽ (+962 182 или +15,65%)

Доходность XIRR: 9,3%

Средняя сумма пополнения: 128 062₽ в месяц

Начинал с 60 000 в месяц, постепенно добрался до 200 000 в месяц, было бы здорово, если бы получилось и дальше расти.

А вот так это выглядит на графике:

Доходность июня получилась 2,48% или 29,86% в переводе на годовые. Волатильность снова высокая, портфель то растёт, то падает, вот теперь вырос. Я продолжаю инвестировать по стратегии, покупаю только хорошее, ничего плохого не покупаю.

🗺 Моя стратегия

Целевая доля в биржевом портфеле акций/облигаций — 40/50, остальное в бумажной недвижке и других инструментах. Из 50% облигаций пятая часть — валютные. Подробнее про состав и стратегию можно почитать тут. Также использую депозиты. Покупаю хорошее, плохое не покупаю.

В июне удалось пополнить портфель на 210 000, иду по плану к 2,4 млн за год, шестой шаг сделан. План выполнен на 50,4%, позади полгода, а всего я инвестирую 4 года. Через год мини юбилей — так получается.

Цель всё та же — покупка недвижимости в Сочи. Продолжаю формировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.

💰 Рекордный пассивный доход

Дивидендный сезон дал свои плоды, а вместе с купонами по ОФЗ 26243 вышло более 100 000 за июнь, посчитаю в отдельном посте, не пропустите. Июль должен быть не менее щедрым. Оба этих месяца бьют рекорды один за другим. В среднем же прогнозный пассивный доход более 73 000 в месяц. Останавливаться не собираюсь, буду его увеличивать.

📋 Что ещё?

Телеграм-канал подрос с 16 400 до 17 000 подписчиков (+600, неплохо)

Пополнил криптопортфель на очередные 50 USD, там туземун

Посмотрел, что там с недвижкой в Сочи и в Москве, и выяснил, как снизились ставки по ипотеке

Сделал разборы Газпром нефти, Мосбиржи, новых бондов и прогнозов

Взглянул на топ активов для пассивного дохода от Альфы и топ самых горячих дивидендов этого лета

Сделал бэктест с Алмазом Золотухиным

Выбрал надёжные облигации лучше депозитов и 10 длинных ОФЗ для получения пассивного дохода

Посчитал доходность ЗПИФов недвижимости

Получил более 1 млн пассивного дохода

Изучил, на чём можно получать пассивный доход ежемесячно

Планы на июль: опять богатеть. Пополнить БС на 200к. Покупать хорошее и не покупать плохое. Пить пивко, пока лето.

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость. Рассказываю о своём пути к покупке квартиры в Сочи и многом другом интересном.