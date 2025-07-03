🏝 Пенсионный криптофонд — месяц 26. Путь на криптоостров продолжается

Прошедший месяц запомнился волатильным коридором биткоина от 90 до 110, будто крипта не понимает, куда ей идти. Я продолжаю методично собирать свой криптопортфель для будущего крипточила на пенсии. Для этого я ежемесячно покупаю крипту на небольшую сумму. Криптоостров всё ближе;) Смотрим, что произошло за июнь.

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🗺 Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.

💼 Было на 1 июня:

Эквивалент в BTC: 0,02270003

Эквивалент в RUB: 181 600 ₽

Эквивалент в USD: 2 347 $

Пополнил на 4 200 рублей (50 долларов по P2P). Конечно, брокерский счёт я побольше пополнил, на 200 000.

🗞 Читал криптоэкспертов, они теперь трейдят. Говорят, что теперь биткоин будет от 100 до 110, так что надо покупать по 110 и продавать по 100. Ну или наоборот, я запутался.

Биткоин продемонстрировал быстрое восстановление после резкого падения на фоне конфликта между Израилем и Ираном. А как только они друг друга победили, всё снова стало хорошо. Естественно, я купить биткоин по 90 не успел.

Хакеры украли $2 млрд из криптосервисов в 2025 году. Это рекорд. Будьте осторожнее. А Московская биржа объявила о скором запуске нового производного инструмента — фьючерса на индекс биткоина. Можно будет даже в казино не ходить, удобно.

💼 Стало на 1 июня:

Эквивалент в BTC: 0,02262948

Эквивалент в RUB: 181 600 + 4 200 (пополнение) + 4 800 (рост) = 190 600 ₽

Эквивалент в USD: 2 347 + 50 (пополнение) + 40 (рост) = 2 437 $

💼 Итого (за всё время):

Эквивалент в BTC: 0,02262948

Эквивалент в RUB: 124 800 → 190 600 ₽ (+65 800 ₽ или +52,72%)

Эквивалент в USD: 1 391 → 2 437 $ (+1 046 $ или +75,19%)

📉 Не особо растёт, но и не падает

Итак, в июне портфель вырос, но я продолжаю держать 70% в USDT. Не знаю, будет ли возможность купить дешевле, но надеюсь, что да. Если вдруг нет, то криптоостров будет от меня дальше. Ну ничего, мой психиатр вообще говорит, что его не существует.

Июнь прошёл без покупок, проверим, получится ли купить биткоин в июле. Продолжаю маленькими криптошагами идти вперёд. 🏝 Криптоостров всё ближе и ближе. Всем крипточила!

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